Эксперт: Арест начальника армянского Генштаба все еще возможен

«Нельзя констатировать победу премьер-министра Николы Пашиняна после того, как аппарат президента Армении Армена Саркисяна заявил, что не несет юридической ответственности за отстранение начальника Генштаба», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института Кавказа Александр Искандарян.

Решение вопроса отстранения начальника Генштаба Оника Гаспаряна находится в компетенции премьер-министра. Такой ответ во вторник получил аппарат Палаты адвокатов на письменный запрос в администрацию президента Армении Армена Саркисяна.

Искандарян отметил, что Саркисян может повлиять на решение Пашиняна лишь на уровне аргументов и доводов. Но реальный правовых полномочий отменить решение премьер-министра, касающееся Гаспаряна, у президента нет. «Даже если Саркисян не подпишет указ Пашиняна об отстранении Гаспаряна с должности начальника Генштаба, указ все равно вступит в силу. В тоже время мы не можем говорить о победе или поражении Пашиняна или его оппонентов в армии. Ситуация намного сложнее. Почти любой из исходов противостояния Пашиняна и Гаспаряна приводит к новому витку противостояния премьер-министра и армии. Проблемы армянской элиты гораздо глубже, чем личность человека, который является начальником Генштаба. Основная проблема состоит в противоречиях различных частей армянской политической элиты», – констатировал эксперт.

Он напомнил, что за прошедшие 2,5 года после прихода Пашиняна к власти в Армении уже имели место аресты ведущих государственных деятелей, поэтому в нынешних условиях нельзя исключать арест Гаспаряна. «Правда, чаще всего подобные аресты не приводили в итоге к каким-то значимым последствиям. То есть позднее оказавшиеся в заключении государственные деятели, бывшие или действующие, просто освобождались. Были такие прецеденты и с военными», – пояснил Искандарян.

6 марта в Ереване в 500 метрах от резиденции президента Армении, у ограждения парламента, несколько тысяч человек собрались на митинг оппозиции. Митингующие потребовали от президента не подписывать указ премьера об увольнении главы Генштаба. Ветераны армянской армии вышли на митинг в поддержку Генштаба. Запасники также требовали отставки премьера Никола Пашиняна. представитель оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян сообщил, что Саркисян запросил очередную встречу.

Напомним, очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тиграна Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота». В свою очередь бывший замначальника генштаба Армении Тигран Хачатрян, высмеявший слова премьера Никола Пашиняна об «Искандерах», подал в суд на президента страны Армена Саркисяна, требуя отменить увольнение.

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