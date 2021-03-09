Президент Армении оставил на усмотрение премьера отставку главы ГШ

Вопрос об освобождении от должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна находится в компетенции премьер-министра, заявил председатель палаты адвокатов страны Ара Зограбян.

«В данный момент вопрос освобождения генерал-полковника Оника Гаспаряна как с точки правовых процедур, так и конституционной ответственности и политических последствий ответственности находится в рамках полномочий и усмотрения премьер-министра», – опубликовал Зограбян на своей странице письменный ответ администрации президента. Уточняется, что президент оспорил в КС один из законов, и «надеется, что принятие решение Конституционным судом обеспечит правовую определенность и поспособствует разрешению кризиса». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что к парламенту Армении были стянуты дополнительные силы полиции. Оппозиционеры приступили к установке дополнительных палаток, люди призывают полицию не применять силу.

6 марта в Ереване в 500 метрах от резиденции президента Армении, у ограждения парламента, несколько тысяч человек собрались на митинг оппозиции. Митингующие требуют от президента не подписывать указ премьера об увольнении главы Генштаба. Ветераны армянской армии вышли на митинг в поддержку Генштаба. Запасники также требуют отставки премьера Никола Пашиняна. представитель оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян сообщил, что Саркисян запросил очередную встречу.

Напомним, очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тиграна Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота». В свою очередь бывший замначальника генштаба Армении Тигран Хачатрян, высмеявший слова премьера Никола Пашиняна об «Искандерах», подал в суд на президента страны Армена Саркисяна, требуя отменить увольнение.