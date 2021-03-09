Ученые спрогнозировали вымирание людей в тропиках из-за потепления

Исследователи из Принстонского университета США прогнозируют вымирание людей в тропиках из-за глобального потепления, сообщил Nature Geoscience.

Изучив несколько моделей изменения климата, ученые пришли к выводу, что при повышении среднегодовых показателей на полтора градуса температура в тропиках может достигать 35 градусов – это считается пределом адаптации человеческого тела, передает РИА «Новости».

Эксперимент заключался в моделировании ситуации с использованием «влажного термометра», который показывает, к какой внутренней температуре будет стремиться тело человека с учетом потовыделения. Эффективность испарительного охлаждения обратно пропорциональна влажности воздуха.

Таким образом, в рассмотренном варианте люди, проживающие в регионах между 20 градусами северной и 20 градусами южной широты, не смогут выдержать температуру выше 35 градусов и будут подвержены гипертермии, что в перспективе может привести к их вымиранию.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что к 2050 году арктические льды могут полностью исчезать в летний сезон.

Напомним, всемирная метеорологическая организация сообщила, что арктический морской лед, являющийся индикатором глобального изменения климата, сократился до минимального годового значения. Показатель снизился после летнего сезона таяния и аномально высоких температур летом в Сибири.

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