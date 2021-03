Стало известно о прекращении работы WhatsApp на старых моделях iPhone Рекламу фастфуда в России предложили ограничить Роскачество нашло бактерию кишечной палочки в замороженных блинчиках с мясом 9 марта 2021, 08:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Роскачество проверило замороженные блинчики с мясом и в образцах трех торговых марок обнаружило бактерию кишечной палочки, говорится в сообщении организации. Роскачество исследовало 20 торговых марок (ТМ) замороженных блинчиков с мясом, произведенных в России. В общей сложности продукция исследовалась по 513 показателям. Стоимость продукции на момент покупки была от 11,4 до 137 руб. за 100 грамм. «Эксперты выявили несоответствия требованиям технического регламента по микробиологическим показателям у половины исследованных торговых марок. Повышенное количество анаэробных микроорганизмов обнаружено у ТМ «Ашан», «ВкусВилл», «Лента», «Морозко» «От Ильиной» и «Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых». Блинчики с мясом «ВкусВилл», «От Ильиной» и «Морозко» содержали бактерию кишечной палочки», – передает ТАСС сообщение организации. У продукции марки «Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых» эксперты выявили превышение по содержанию энтерококков. На некоторых упаковках блинчиков с мясом, заявленных как полуфабрикаты, указано, что перед употреблением продукт достаточно просто разогреть. В результате исследования Роскачества сделано заключение, что данный способ приготовления полуфабрикатов может быть опасен для здоровья. В организации также сообщили о том, что в исследованных блинах не было обнаружено пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов в количествах, опасных для здоровья. Количество фосфатов и антибиотиков в мясной начинке всех проверенных марок также соответствует установленным законодательным нормам. Лабораторные испытания показали, что ни одна ТМ не содержала генно-модифицированные источники, консерванты и синтетические пищевые красители в своей продукции. Тем не менее состав начинки некоторых торговых марок не соответствует заявленному на упаковке. По данным экспертов, блинчики с мясом Metro Chef содержат ДНК сои, о чем производитель не указывает. В продукции «Царское Подворье» была обнаружена ДНК свиньи (не указана в составе), которая могла попасть в продукт с недостаточно промытой ленты на производстве. При этом заявленная говядина не обнаружена на уровне чувствительности метода (менее 0,1%). Наличие мяса птицы подтвердилось, то есть, как пояснили эксперты, речь идет о подмене сырья более дешевым.



В начинке блинов «Лента» эксперты также не нашли следов говядины, которая указана в составе на первом месте. В действительности же начинка состояла только из мяса птицы механической обвалки. Исследование ТМ «Просто» показало, что заявленное в начинке мясо птицы на самом деле является более дешевым мясом механической обвалки. Кроме того, в ходе исследования было установлено, что торговая марка «Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых» не соответствует требованиям ГОСТа по массовой доли жира в составе начинки. Производитель указал на маркировке старую версию российского стандарта, которая в настоящее время не действует в связи с принятием межгосударственного стандарта. По данным Роскачества, начинка всех исследуемых ТМ блинов соответствует установленным требованиям по содержанию белка (не менее 12%). Больше всего белка обнаружено в начинке блинчиков Globus – 22,9%, а меньше всего в ТМ «Просто» – 12,2%. Опережающий стандарт Роскачества установил норму для массовой доли углеводов в начинке – не более 5%. По результатам исследования у 9 ТМ этот показатель превышен и варьировал от 6,3% до 10,7%. Самые соленые блинчики с мясом выпускаются под маркой «Ашан» – в них целых 1,5% хлористого натрия. Меньше всего соли (всего по 0,8%) зафиксировано в продукции ТМ «С пылу с жару» и «Сытый папа». Рекордсменом по количеству начинки Роскачеством признаны блины «У Палыча» – 37,9%. В результате проверки всего одна марка полностью соответствовала опережающим стандартам Роскачества – это блинчики с мясом «Сибирская коллекция» (ООО «Щелковский МПК»). Ранее Роскачество назвало товары с наибольшим и наименьшим количеством нарушений.

Выпускница МГИМО создала антироссийское движение в Грузии 8 марта 2021, 12:49

Одна из лидеров грузинской оппозиции, выпускница МГИМО Елена Хоштария создала политическое объединение «Дроа» («Настало время») в том числе для разоблачения тех, кто «связан с Россией», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Буду разоблачать коррумпированных чиновников, насильников, махинаторов, воров, замешанных в непотизме и тех, кто связан с Россией», – объявила она. Хоштария сказала, что Грузия с населением 3,7 млн человек является «одной из самых бедных и несправедливых стран», в которой 1,3 млн человек либо проживают за чертой бедности, либо имеют долги перед банками и ломбардами. По ее расчетам, эпидемия коронавируса разорит полностью или сделает беднее еще 560 тыс. жителей Грузии. В прошлом году Хоштария выразила сожаление по поводу обучения в МГИМО, отметив при этом, что «получила опыт в лагере врага». «К сожалению, мне пришлось обучаться в России, так как у меня не было денег на учебу в Европе, – заявила она грузинским журналистам. – Но я получила очень важный опыт, как обучают в лагере врага». «Чему обучают, какого типа там нарративы», – сказала она. Украинский дипломат призвал подготовиться к разрыву отношений с Россией 8 марта 2021, 17:07

Текст: Абдулла Шакиров

Украинский дипломат призвал подготовиться к разрыву отношений с Россией 8 марта 2021, 17:07

Текст: Алексей Дегтярев

В Сербии заявили о попытке государственного переворота 8 марта 2021, 12:34

Текст: Алексей Дегтярев

Рогозин пошутил про фамилию советника главы МВД Украины 8 марта 2021, 12:19

Текст: Абдулла Шакиров

Стал известен размер гонорара «скопинского маньяка» за участие в шоу 8 марта 2021, 19:25

Текст: Алексей Дегтярев

В Европу поставили первую партию «зеленого» СПГ от Газпрома 8 марта 2021, 14:11

Текст: Абдулла Шакиров

Умер народный артист РСФСР Дмитрий Башкиров 8 марта 2021, 14:19

Текст: Алексей Дегтярев

Пушков отреагировал на слова главы МИД Словакии о «Спутник V» 8 марта 2021, 10:20

Текст: Алексей Дегтярев

Володин отреагировал на решение Facebook о блокировке новостей ряда российских СМИ 8 марта 2021, 10:12

Текст: Абдулла Шакиров

В Норвегии раскритиковали главу украинского МВД за нападки на русский язык 8 марта 2021, 19:41

Определен представитель России на конкурсе «Евровидение – 2021» 8 марта 2021, 21:53

Представители Киева оказывали давление на крымчан во время онлайн-совещания ОБСЕ, посвященного свободе СМИ и гендерному равенству, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. «После моего выступления представитель украинской делегации, ссылаясь на то что я и моя коллега, главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская, представляем оккупированную территорию, потребовали удалить нас из виртуального пространства на площадке ОБСЕ», – приводит слова Гридчины РИА «Новости». По ее словам, с критикой и осуждением в адрес крымчан выступили и представители США, Великобритании, Канады и ряда стран ЕС. Гридчина подчеркнула, что ее выступление было посвящено журналистике в Крыму. «Я также рассказала о поступающих в интернете в мой адрес как руководителя первого в Крыму украиноязычного информационного агентства «Крым сегодня» угрозах от различных пользователей с территории Украины», – пояснила она. Гридчина добавила, что информационное агентство «Крым сегодня» готово представить западным СМИ, получающим искаженную информацию о жизни на полуострове, достоверную картину ситуации в регионе. Напомним, в начале февраля глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Познер раскрыл суть праздника 8 Марта 8 марта 2021, 13:34

Текст: Алексей Дегтярев

Познер раскрыл суть праздника 8 Марта 8 марта 2021, 13:34

Текст: Абдулла Шакиров

Экс-советник Ельцина оправдал Горбачева за развал СССР 8 марта 2021, 18:25