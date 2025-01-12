В Киеве объявили воздушную тревогу

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно информации ресурса, тревога в Киеве началась в 11.59 по московскому времени. После Киева сигнал тревоги распространился на Киевскую область, а затем охватил Житомирскую, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Полтавскую и Черниговскую области, передает РИА «Новости».

Между тем в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне прогремели взрывы, о чем сообщил украинский телеканал «Общественное».

Однако, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не была объявлена.

В пятницу украинские СМИ сообщали, что в Киеве прозвучала воздушная тревога, произошли взрывы. В среду были слышны взрывы в подконтрольном ВСУ Херсоне.