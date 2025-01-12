Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.0 комментариев
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве в воскресенье была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно информации ресурса, тревога в Киеве началась в 11.59 по московскому времени. После Киева сигнал тревоги распространился на Киевскую область, а затем охватил Житомирскую, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Полтавскую и Черниговскую области, передает РИА «Новости».
Между тем в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне прогремели взрывы, о чем сообщил украинский телеканал «Общественное».
Однако, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не была объявлена.
В пятницу украинские СМИ сообщали, что в Киеве прозвучала воздушная тревога, произошли взрывы. В среду были слышны взрывы в подконтрольном ВСУ Херсоне.