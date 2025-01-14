Лавров пошутил над словом «фактчекинг» на пресс-конференции

Tекст: Валерия Городецкая

Лавров пошутил на пресс-конференции, что ослышался, когда журналист использовал термин «фактчекинг», передает ТАСС. Это произошло во время обсуждения задач «Международной фактчекинговой организации», меморандум о создании которой был подписан на форуме «Диалог о фейках 2.0» в Москве в конце прошлого года.

«Какой? Я думал, я ослышался. Перепутал местами чек-фак, фак-чек», – с улыбкой сказал Лавров, прокомментировав использование термина. Он подчеркнул, что понимает сложность замены некоторых англицизмов, но добавил, что «проверка фактов» не является сложнопроизносимым сочетанием.

Лавров отметил, что использование англицизмов часто обусловлено их емкостью и трудностью замены полноценными русскими аналогами. Однако он выразил мнение, что в данном случае русский эквивалент вполне уместен.

В октябре генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак объявил о создании Международной ассоциации по фактчекингу, целью которой станет борьба с фейковой информацией. На форуме «Диалог о фейках 2.0» в ноябре в Москве презентовали концепцию ассоциации GlobalFactсhecking Network, которая будет заниматься международным фактчекингом и борьбой с фейковыми сообщениями.