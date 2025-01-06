Слуцкий заявил об агонии Зеленского после интервью американскому журналисту

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале Слуцкий назвал интервью Зеленского американскому журналисту «классикой политического саморазоблачения и агонией в последней стадии».

По словам Слуцкого, трехчасовое интервью Зеленского в статусе «главаря авторитарно-террористического режима» стало квинтэссенцией бездарного и губительного правления, которое ударило по безопасности Европы, поддерживавшей Украину.

Слуцкий указал, что Зеленский, предвидя свою скорую «прощальную гастроль», перешел на «площадную брань» и мат.

Депутат добавил, что в среде, где правят «наследники Бандеры и неонацистские прихвостни», именно так и заканчивают.

По его словам, Зеленский готов отдать Украину на растерзание западным странам, чтобы удержаться у власти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский дал интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, в ходе которого несколько раз матерно выругался. Зеленский отказался говорить на русском языке, подчеркнув свое презрение к русскому народу, и заявил, что свободно владеет русским, но отказался использовать его в интервью с Лексом Фридманом.