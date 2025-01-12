ВСУ почти не используют артиллерию в Купянском районе, предпочитая беспилотники

Tекст: Максим Попов

Как сообщил глава военно-гражданской администрации Купянского района Александр Капленко, ВСУ почти не используют артиллерию для атак на населенные пункты, передает ТАСС. По его словам, на смену артиллерии пришли беспилотные летательные аппараты, которые активно применяются для ударов по гражданским объектам.

Капленко отметил, что местные жители страдают от множества беспилотников, которые поставляются на Украину из-за рубежа. «Да, артиллерии почти нет. Раньше к нам долетали РСЗО, долетали танковые снаряды, сейчас мы страдаем от беспилотников», – рассказал он.

Известно, что в Купянском районе под контролем российских войск находится свыше 50 населенных пунктов. При этом в зоне административной ответственности ВГА находится 34 населенных пункта. По словам Капленко, в этих населенных пунктах нет ни военных объектов, ни техники – они были перемещены ближе к реке Оскол. ВСУ же направляют БПЛА на гражданские объекты, так как аккумуляторов дронов не хватает для возвращения к отправителю, что приводит к ударам по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры.

Напомним, в конце прошлого года российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Оскольского водохранилища на купянском направлении. Как отметил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передовые отряды продвинулись вдоль железнодорожного полотна и заняли часть лесного массива в указанном районе.