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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    18 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Башкирам стоит помнить настоящих героев

    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

    18 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    15 комментариев
    20 декабря 2024, 08:12 • Новости дня

    Российские войска прорвали оборону ВСУ у Оскольского водохранилища

    Российские войска продавили оборону ВСУ у Оскольского водохранилища

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска на купянском участке фронта смогли прорвать оборону ВСУ на западном берегу Оскольского водохранилища и заняли часть лесного массива в районе Загрызово, используя продвижение вдоль железнодорожного полотна.

    Российские силы сумели продавить оборону Вооруженных сил Украины на западном берегу Оскольского водохранилища, продвинувшись в районе населенного пункта Загрызово на купянском направлении, сообщает РИА «Новости».

    Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что продвижение сопровождалось активными боевыми действиями. Войска продвинулись вдоль железнодорожного полотна и заняли часть лесного массива в указанном районе.

    Одновременно на другом участке фронта, в кременских лесах в Луганской народной республике, активизировались диверсанты ВСУ. По словам Марочко, украинские диверсионно-разведывательные группы численностью от семи до пятнадцати человек проявляют высокую слаженность с тыловыми подразделениями. Их действия отличаются хорошей подготовкой.

    Марочко отметил, что украинские диверсанты хорошо экипированы и обладают современными средствами связи и разведки. Исследование вещевого рюкзака одного из ликвидированных членов такой группы показало, что они способны работать в автономном режиме до пяти дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о ликвидации иностранных наемников под Харьковом, а также российские военнослужащие отбросили украинские силы на пять километров от Табаевки после успешного рывка и занятия лесополосы, ранее контролируемой ВСУ.

    19 декабря 2024, 12:43 • Новости дня
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на прямой линии рассказал о переданном ему бойцами 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота копии боевого знамени и отметил значительные изменения на фронте.

    В ходе пресс-конференции главный редактор ТАСС Михаил Петров задал Путину вопрос о ходе специальной военной операции (СВО).

    Президент отметил, что получил множество подобных вопросов и рассказал о подарках от бойцов, с которыми он регулярно общается: «Мне бойцы, с которым общаюсь регулярно, передают сувениры, шевроны, оружие какое-то и так далее. И совсем недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени».

    Путин поблагодарил бойцов за подарок и подчеркнул, что флаг символизирует все боевые знамена российских военных, сражающихся за страну. Президент отметил кардинальные изменения на фронте и подчеркнул ежедневные достижения: «Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть – каждый день».

    Коментарии (3)
    19 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины

    Политолог Харли Шлангер сообщил о признании Западом поражения Украины в конфликте с Россией

    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Евгения Караваева

    Западные страны все больше осознают, что Украина проиграла в конфликте с Россией, считает немецкий политолог Харли Шлангер, указывая на негативные экономические последствия для Европы.

    Западные страны начинают осознавать, что Украина проиграла в конфликте с Россией, пишут «Известия» со ссылкой на немецкого политолога Харли Шлангера. По его словам, главным вопросом теперь является, как достичь мирного соглашения без потери лица, учитывая, что ранее Запад утверждал о своей неизбежной победе и поражении России.

    Шлангер отметил, что конфликт на Украине вызвал экономический спад в западных странах, особенно в Германии. Экономика, по его словам, фактически демонтируется. Санкции привели к росту цен на энергоносители и стоимости жизни, что усугубляет положение. Он также указал на увольнения и сокращения в ключевых автомобильных компаниях, таких как Volkswagen.

    Немецкий политолог подчеркнул, что российская экономика, напротив, укрепилась под давлением санкций. Президент России Владимир Путин и его команда использовали санкции как стимул для инвестирования в стратегически важные сектора экономики, создавая реальное богатство, добавил эксперт.

    На ваш взгляд
    В какую страну сбежит Зеленский с Украины после поражения Киева в конфликте с Россией?








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    20 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Порошенко заметил в речи Зеленского «риторику поражения», российские войска за последние сутки улучшили тактическое положение у Лозовой в Харьковской области, создав угрозу окружения для украинской группировки, а президент Владимир Путин предложил провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» в Киеве для проверки эффективности нового российского комплекса «Орешник».

    Коментарии (6)
    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

    Коментарии (0)
    19 декабря 2024, 09:45 • Новости дня
    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам

    Будущий посланник Трампа Келлог сообщил о готовности Москвы и Киева к переговорам о завершении конфликта

    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, заявил будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

    Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, передает РИА «Новости».

    «Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы», – заявил Келлог в эфире телеканала Fox News.

    Ранее Келлог подчеркнул, что его основная цель в новой роли – способствовать началу переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, такие переговоры жизненно важны для урегулирования продолжающегося конфликта.

    СМИ сообщали, что Кит Келлог планирует посетить Киев в следующем месяце.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении начать переговоры с президентами России и Украины для урегулирования конфликта на Украине.

    Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут возобновиться на основе стамбульских договоренностей.

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    19 декабря 2024, 12:44 • Новости дня
    Путин: Ситуация в СВО меняется кардинально

    Путин: Ситуация в СВО меняется кардинально, Россия освобождает землю квадратными километрами

    Путин: Ситуация в СВО меняется кардинально
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин заявил о значительных успехах российских войск в рамках специальной военной операции, подчеркнув их героизм и профессионализм при выполнении поставленных задач.

    «Ситуация меняется кардинально, вы это хорошо знаете. Я это хочу подтвердить. Движение идет по всей линии фронта каждый день. Как я уже говорил, речь идет о продвижении не на 100, 200, 300 метров. Наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами», – передает ТАСС его слова.

    Путин также отметил героические действия российских военных на линии фронта и их успешные операции в Курской области.

    По его словам, российские бойцы продолжают выбивать противника с занятых позиций, демонстрируя высокий профессионализм и мужество.

    Путин также сообщил, что возможности вооруженных сил России возрастают. Он подчеркнул, что российские военнослужащие демонстрируют героизм на фронте, что также способствует кардинальным изменениям в зоне СВО.

    «Мы движемся к решению первоочередных задач, обозначенных в начале спецоперации», – заявил он.

    В ходе обращения Путин подчеркнул, что не следует загадывать, сколько еще продлится специальная военная операция, а вместо этого важно концентрироваться на текущих задачах и поддержке бойцов.

    «Надо пожелать всем бойцам на линии фронта удачи, победы и возвращения домой», – сказал он.

    Путин также отметил, что российские военные уверенно выполняют свои задачи и выбивают противника с территории Курской области, демонстрируя высокую выучку и профессионализм.

    Ранее в Кремле заявили, что вопросы, касающиеся спецоперации на Украине, интересуют граждан больше всего.

    Напомним, в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

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    19 декабря 2024, 13:52 • Новости дня
    Путин: Желающие воевать украинцы заканчиваются

    Президент Путин сообщил о сокращении украинцев, желающих участвовать в конфликте

    Путин: Желающие воевать украинцы заканчиваются
    @ The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Путин сообщил о том, что количество украинцев, стремящихся принять участие в вооруженном конфликте, начало снижаться, что, по его мнению, связано с изменением восприятия ситуации на Украине.

    Российский лидер заявил о сокращении числа украинцев, которые хотят участвовать в военных действиях на территории своей страны, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что это явление наблюдается на фоне изменений в восприятии украинским обществом самого конфликта.

    «Вот они воюют. Скоро заканчиваются эти украинцы, которые хотят воевать. Там, по-моему, уже скоро не останется тех, кто воевать хочет», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что ситуация в СВО меняется кардинально, Россия освобождает землю квадратными километрами.

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    19 декабря 2024, 09:32 • Новости дня
    Рогов: ВСУ в Курахово приказано держаться до инаугурации Трампа

    Рогов сообщил о приказе группировке ВСУ в Курахово держаться до инаугурации Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Киев отдал приказ украинским войскам в Курахово удерживать позиции до инаугурации Трампа, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Киев дал приказ украинским войскам в Курахово удерживать позиции до инаугурации Дональда Трампа, сообщает РИА «Новости» с о ссылкой на Рогова.

    Он отметил, что российские войска продолжают окружать Курахово, освободив около 90% территории города. По словам Рогова, бои продолжаются в северо-западной части, в то время как восточные, южные и центральные районы уже под контролем российских сил. Оставшиеся украинские бойцы осознают, что их силы на исходе.

    Курахово, находящееся в 46 километрах от Донецка, имеет стратегическое значение. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, находящийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвинуться к западной границе ДНР.

    Инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили почти весь город Курахово в ДНР, оставив украинские силы в западной промзоне. Кроме того, российские войска завершили зачистку котла южнее Курахово, где находились подразделения ВСУ, часть украинских бойцов сдалась в плен, а остальные были ликвидированы.

    Кураховское направление является одним из самых горячих на фронте, у российских сил есть значительное преимущество в технике и личном составе, как заявил генштаб вооруженных сил Украины.

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    19 декабря 2024, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Зеленовку и Новый Комар в ДНР
    Российские войска освободили Зеленовку и Новый Комар в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в результате наступательных действий освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии около Богатыря, Великой Новоселки, Зеленого Поля и Времевки ДНР отразили контратаку противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили до 175 военнослужащих, боевая машина пехоты, польская 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация» и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожена станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Золочева и Волчанска Харьковской области. Противник потерял более 100 военнослужащих, пять бронемашин и две 122-мм гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, егерской, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Моначиновки, Кутьковки, Двуречной, Лозовой Харьковской области, Новоегоровки Луганской народной республики и Тернов ДНР. Отразили две контратаки штурмовых подразделений противника.

    Потери противника при этом составили до 460 военнослужащих, шесть пикапов, 155-мм самоходная артустановка «Богдана», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад с боеприпасами, сообщил Конашенков.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Часовым Яром, Резниковкой, Звановкой, Северском и Федоровкой ДНР.

    Потери противника составили до 315 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе американский М113, бронемашина, 155-мм американская гаубица М777, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Накануне российские войска освободили Старые Терны и Трудовое в ДНР, а днем ранее – Анновку.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил об освобождении более 190 населенных пунктов в этом году.

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    19 декабря 2024, 12:57 • Новости дня
    Путин пообещал исправить проблему с выплатами бойцам в Курской области
    Путин пообещал исправить проблему с выплатами бойцам в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин пообещал исправить ситуацию с выплатами бойцам в Курской области, которые не получили положенные суммы из-за отсутствия статуса участника спецоперации.

    В ходе прямой линии Путин ответил на вопрос о статусе бойцов, участвующих в операциях в Курской области. Вопрос касался того, что бойцы не имеют статуса участников специальной военной операции (СВО), так как участвуют в контртеррористической операции (КТО), что сказывается на их выплатах, в частности, на суточных.

    Путин отметил, что это упущение, и пообещал исправить ситуацию: «Жалко, что и военное ведомство не обратило на это внимание. Это прежде всего их обязанность. Все поправим, все получат все, что причитается военнослужащим, которые исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения. Пересчитаем и задним числом», – заявил президент.

    Кроме того, Путин пообещал решить вопрос с выплатами бойцам, которые подбили технику НАТО. «Это все будет сделано. Даже сомнений в этом быть не должно ни у кого», – подчеркнул он.

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    19 декабря 2024, 10:42 • Новости дня
    Рогов сообщил о зачистке Нового Комара и продвижении сил России на север

    Рогов сообщил о завершении зачистки Нового Комара в ДНР после контратак ВСУ

    Российские войска завершили зачистку села Новый Комар в ДНР после отражения нескольких контратак ВСУ, продвинувшись на север к реке Мокрые Ялы и населенному пункту Новоочереватое.

    Российские войска завершили зачистку села Новый Комар в районе Великой Новоселки ДНР после нескольких контратак со стороны вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска смогли успешно отразить атаки и продолжили продвижение на север.

    После завершения операций в Новом Комаре войска продвинулись к реке Мокрые Ялы и населенному пункту Новоочереватое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы России вышли на окраины Сторожевого к югу от Великой Новоселки, а также сообщалось, что российские войска успешно отбили несколько контратак ВСУ в районе села Новый Комар, усиливая позиции на Времевском направлении Запорожской линии фронта.

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    19 декабря 2024, 12:47 • Новости дня
    Путин допустил наличие крупнейшего кладбища техники НАТО в Курской области

    Путин не исключил, что в Курской области находится самое большое кладбище военной техники НАТО

    Путин допустил наличие крупнейшего кладбища техники НАТО в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил о возможном существовании в Курской области крупнейшего в мире кладбища военной техники НАТО.

    По его словам, количество уничтоженной украинской бронетехники на Курском направлении значительно превышает аналогичные показатели на других участках за прошедший год, сообщает ТАСС.

    «Сейчас количество бронетехники, подбитой в Курской области, по-моему, уже переросло количество техники, уничтоженной нашими ребятами за весь прошлый год на всей линии боевого соприкосновения. Примерно сопоставимые цифры», – сказал глава Путин.

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    20 декабря 2024, 02:48 • Новости дня
    ЕС потратил на Украину 130 млрд евро

    Фон дер Ляйен оценила помощь Евросоюза Украине в 130 млрд евро

    ЕС потратил на Украину 130 млрд евро
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз уже вложил 130 млрд евро в поддержку Украины и планирует выделить в 2025 году еще 30,6 млрд евро только бюджетной финансовой помощи, не считая поставок оружия, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС.

    «Евросоюз уже предоставил помощь Украине на 130 млрд евро», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

    Она отметила, что «с военной точки зрения» Евросоюз поставил Украине около 47% всего оружия, в то время как США предоставили 40%. Она сделала это заявление на пресс-конференции, комментируя вопрос о том, почему украинский лидер Владимир Зеленский настоятельно требует гарантий безопасности именно от американских партнеров, называя все европейские гарантии вместе взятые недостаточными. Ее спросили, не говорит ли это о стратегической слабости Евросоюза.

    Также она ушла от прямого ответа на вопрос о том, почему лидеры стран ЕС не смогли убедить Зеленского в способности без помощи США поддерживать Украину столько, сколько необходимо.

    Глава Евросовета Антониу Кошта сказал, что Зеленский призвал ЕС «не спекулировать на сценариях», а сосредоточиться на усилении Украины. «И мы будем рядом с Украиной при любых сценариях», – подчеркнул Кошта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября Европарламент проголосовал за новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен и Кайей Каллас в должности верховного представителя по внешней политике и безопасности.

    В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев.

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    20 декабря 2024, 02:58 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова приехал в Россию осенью

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов прибыл в Россию в 2024 году, сообщили в правоохранительных органах. Курбанов подозревается в совершении теракта в Москве, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал Игорь Кириллов,

    «Предварительно установлено, что Курбанов прибыл в РФ осенью этого года», – приводит РИА «Новости» слова представителя правоохранительных органов.

    Напомним, Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве утром во вторник.

    Курбанова задержали в среду. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство», «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов»

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    19 декабря 2024, 11:58 • Новости дня
    Пленный сообщил о пытках за отказ убивать россиян в ВСУ

    Военнослужащий ВСУ рассказал о пытках за отказ убивать россиян в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий ВСУ Григорий Шинкарев сообщил о пытках за отказ убивать русских в приграничном районе Курской области, включая избиения палками и переломы конечностей.

    Военнослужащий вооруженных сил Украины Григорий Шинкарев, взятый в плен в приграничной зоне Курской области, рассказал о жестоких методах обращения со стороны командования ВСУ, передает ТАСС.

    Он сообщил, что подчиненных избивали палками и ломали им руки за неверное обращение с оружием или отказ убивать русских. Шинкарев подчеркнул, что подобные действия вынуждали некоторых военнослужащих пытаться бежать, однако их ловили и обращались с ними еще более жестоко.

    Шинкарев также заявил, что приказ командования предписывал не трогать тех, кто говорит на украинском языке, в то время как для русскоязычного населения приказ был более жестоким – их предписывалось расстреливать. Он отметил, что у них не было других вариантов действий, поскольку в противном случае сами военнослужащие подвергались бы расстрелу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные убили двух жителей в Курской области, пленный военнослужащий ВСУ обвинил командование в обмане при отступлении в этом регионе, а также рассказал о расстрелах тех, кто не говорит по-украински.

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    20 декабря 2024, 02:25 • Новости дня
    Сийярто обвинил Зеленского в «безобразной кампании» против Венгрии

    Сийярто указал на «безобразную кампанию» Зеленского против Венгрии на международной арене после предложения о перемирии

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский развернул кампанию против Венгрии в ответ на предложение о рождественском перемирии, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    «Хорошо видно, что... (Зеленский) в последние дни развернул против нас безобразную кампанию», – приводит слова Сийярто РИА «Новости» со ссылкой на М1.

    По его словам, Зеленский активно провоцирует Венгрию на международной арене. Сийярто подчеркнул, что на такую провокацию нельзя поддаваться, и отметил, что ответственность за принятие предложения о рождественском прекращении огня теперь лежит на лидерах России и Украины.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что много говорят «о европейских ценностях», но самой большой ценностью «является жизнь». «Я не вижу препятствий тому, чтобы стороны договорились об обмене нескольких сот военнопленных, скажем, по 700», – заявил Орбан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил хамское поведение Зеленского в отношении Орбана. По его мнению, то, что Зеленский позволил себе резкие высказывания в адрес мировых лидеров, может быть связано со стрессом.

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    19 декабря 2024, 16:37 • Новости дня
    Белгородец получил 20 лет за шпионаж и подготовку диверсии против России

    Белгородец получил 20 лет за помощь СБУ и планирование подрыва российской техники

    Tекст: Евгения Караваева

    В Белгородской области житель осужден на 20 лет за попытку сотрудничества с СБУ и планируемую диверсию против российской армии.

    Суд Белгородской области приговорил уроженца Украины к 20 годам лишения свободы за попытку совершить диверсию, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

    Установлено, что 19 декабря 2023 года 26-летний житель Прохоровского района по собственной инициативе связался с дежурной службой СБУ. Разговор с ним продолжил сотрудник УФСБ, выдававший себя за представителя спецслужбы Украины. Злоумышленник передал данные о расположении российских ПВО и заявил о намерении уничтожить комплекс «Панцирь», попросив для этого гранатомет.

    Российские силовики подготовили муляж реактивной штурмовой гранаты. После изъятия муляжа из тайника в лесу преступника задержали. Против него возбудили уголовные дела по статьям о государственной измене и подготовке к диверсии.

    Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы: первые три года в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год и штрафом в 500 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комитет Государственной думы поддержал ужесточение наказания за государственную измену и сотрудничество против России, а суд в Курске приговорил жителя Железногорска к 22 годам лишения свободы за государственную измену и участие в террористическом акте, включая поджог в филиале благотворительной организации.

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