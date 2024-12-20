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Российские войска прорвали оборону ВСУ у Оскольского водохранилища
Российские войска продавили оборону ВСУ у Оскольского водохранилища
Российские войска на купянском участке фронта смогли прорвать оборону ВСУ на западном берегу Оскольского водохранилища и заняли часть лесного массива в районе Загрызово, используя продвижение вдоль железнодорожного полотна.
Российские силы сумели продавить оборону Вооруженных сил Украины на западном берегу Оскольского водохранилища, продвинувшись в районе населенного пункта Загрызово на купянском направлении, сообщает РИА «Новости».
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что продвижение сопровождалось активными боевыми действиями. Войска продвинулись вдоль железнодорожного полотна и заняли часть лесного массива в указанном районе.
Одновременно на другом участке фронта, в кременских лесах в Луганской народной республике, активизировались диверсанты ВСУ. По словам Марочко, украинские диверсионно-разведывательные группы численностью от семи до пятнадцати человек проявляют высокую слаженность с тыловыми подразделениями. Их действия отличаются хорошей подготовкой.
Марочко отметил, что украинские диверсанты хорошо экипированы и обладают современными средствами связи и разведки. Исследование вещевого рюкзака одного из ликвидированных членов такой группы показало, что они способны работать в автономном режиме до пяти дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о ликвидации иностранных наемников под Харьковом, а также российские военнослужащие отбросили украинские силы на пять километров от Табаевки после успешного рывка и занятия лесополосы, ранее контролируемой ВСУ.