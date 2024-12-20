Российские войска продавили оборону ВСУ у Оскольского водохранилища

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские силы сумели продавить оборону Вооруженных сил Украины на западном берегу Оскольского водохранилища, продвинувшись в районе населенного пункта Загрызово на купянском направлении, сообщает РИА «Новости».

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что продвижение сопровождалось активными боевыми действиями. Войска продвинулись вдоль железнодорожного полотна и заняли часть лесного массива в указанном районе.

Одновременно на другом участке фронта, в кременских лесах в Луганской народной республике, активизировались диверсанты ВСУ. По словам Марочко, украинские диверсионно-разведывательные группы численностью от семи до пятнадцати человек проявляют высокую слаженность с тыловыми подразделениями. Их действия отличаются хорошей подготовкой.

Марочко отметил, что украинские диверсанты хорошо экипированы и обладают современными средствами связи и разведки. Исследование вещевого рюкзака одного из ликвидированных членов такой группы показало, что они способны работать в автономном режиме до пяти дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о ликвидации иностранных наемников под Харьковом, а также российские военнослужащие отбросили украинские силы на пять километров от Табаевки после успешного рывка и занятия лесополосы, ранее контролируемой ВСУ.