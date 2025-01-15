Куба после переговоров с Ватиканом решила освободить более 500 заключенных

Куба на фоне заявления США об исключении из списка спонсоров терроризма объявила об освобождении более 500 заключенных

Tекст: Антон Антонов

«В соответствии со практикой нашей правовой системы мы приняли одностороннее и суверенное решение освободить 553 человека, осужденных за различные преступления», –заявил Бермудес в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). Кубинский лидер отметил, что решение принято «в духе очередного юбилея 2025 года, объявленного Его Святейшеством», передает РИА «Новости».

По данным администрации президента Кубы, в 2023–2024 годах в рамках практики пересмотра судебных решений было освобождено более 10 тыс. человек. Подчеркивается, что Куба поддерживает уважительные и конструктивные отношения с Ватиканом, что способствует принятию подобных решений в рамках требований кубинского законодательства и системы правосудия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году Дональд Трамп в конце окончания своего первого президентского срока вернул Кубу в список стран – спонсоров терроризма. Президент США Джо Байден решил исключить Кубу из этого списка.

Юбилейный год в Римско-католической церкви провозглашается каждые 25 лет. С 1300 года, когда папа Бонифаций VIII ввел эту традицию, 2025 год станет 27-м Юбилейным годом. Изначально их планировали отмечать каждые 100 лет, затем интервал сократили до 50 лет, и в итоге до 25.