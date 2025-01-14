Байден решил исключить Кубу из списка стран – спонсоров терроризма

Tекст: Антон Антонов

«Байден уведомит Конгресс о желании исключить Кубу из списка спонсоров терроризма», – приводит слова чиновника РИА «Новости».

Кроме того, Байден издаст указ о приостановке действия одного из разделов закона Хелмса-Бертона, что временно лишит граждан США возможности подавать иски в американские суды о конфискованном имуществе на Кубе. Также планируется отмена ограничений на финансовые операции с кубинскими юридическими лицами, передает ТАСС.

В Белом доме отметили, что администрация Байдена рассматривает это решение как односторонний шаг, несмотря на возможность пересмотра вопроса следующей администрацией: «Трамп сможет пересмотреть этот вопрос, но, на наш взгляд, нет достоверных доказательств того, что Куба продолжает поддерживать терроризм».

Чиновник добавил, что католическая церковь добилась значительного прогресса в «договоренностях с Кубой», что должно привести к освобождению «в гуманитарных целях значительного числа политзаключенных и незаконно задержанных на Кубе». Ожидается, что освобождения произойдут до конца срока администрации Байдена 20 января.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2017 году Дональд Трамп, занимавший пост президента США, объявил о полной отмене политики Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. В 2021 году, в конце первого президентского срока Трампа, США вернули Кубу в список стран – спонсоров терроризма.