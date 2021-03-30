Путин пообещал пресекать попытки переноса проблем других стран на территорию России

Нельзя мириться с тем, что люди пытаются переносить проблемы в своих государствах на территорию России, такие попытки были, но они пресекались и будут пресекаться, заявил президент Владимир Путин.

Путин заявил на заседании совета по межнациональным отношениям, что «невозможно нам мириться с тем, что кто-то пытается либо намерен это делать: переносить проблемы, с которыми люди сталкиваются в их странах, на территорию России», передает РИА «Новости».

«Это касается, повторяю еще раз, и граждан (...), проживающих здесь, в России, и тех людей, которые гражданами нашей страны не являются, не важно», – добавил он.

Президент отметил, что были подобные попытки переносить проблемы соседних государств, связанные с территориальными спорами, с межэтническими вопросами, на территорию России.

«Наши правоохранительные органы и вообще органы власти действовали в высшей степени аккуратно, спокойно и с уважением. Но решили эту проблему, и хочу еще раз это сказать и подчеркнуть: все подобные попытки – и сегодня, и в будущем, безусловно, будут пресекаться», – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что хочет, чтобы представители различных общественных национальных организаций, которые существуют в России, это понимали и «не теряли чувство ответственности перед страной, в которой они живут».

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