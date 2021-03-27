Москву внесли в число мировых столиц с самым чистым воздухом

Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за 2020 год, опередив Париж, Рим, Варшаву, Софию, Афины, сообщила пресс-служба мэрии Москвы.

В основе рейтинга лежат данные о содержании в атмосфере мелких твердых частиц (PM2.5), эти данные поступают с наземных станций мониторинга на онлайн-платформу IQAir. В отчет о качестве воздуха в мире за 2020 год включены сведения о состоянии атмосферы из 92 городов, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Согласно данным рейтинга, самые высокие среднегодовые концентрации PM2.5 были зафиксированы в городах Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Южной Азии, в частности, в Дели, Дакке и Улан-Баторе. В Москве в прошлом году содержание взвешенных частиц было в 1,5-2,6 раза ниже, чем в Софии, Белграде, Приштине, Киеве, Афинах, Варшаве, на 22% ниже, чем в Риме, на 11% ниже, чем в Париже.

С 2013 года содержание в воздухе Москвы взвешенных частиц РМ2.5 снизилось в 1,5 раза. Кроме того, в 2010-м концентрация оксида углерода стала меньше в 2,7 раза, диоксида азота – в 1,3 раза, оксида азота – в 2,5 раза, диоксида серы – в 1,7 раза, взвешенных частиц РМ10 – в 1,5 раза, говорится в сообщении мэрии. Кроме того, экологическая политика Москвы высоко оценена на международном уровне. Недавно столица впервые вошла в список городов категории А рейтинга авторитетной международной организации Carbon Disclosure Project.

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