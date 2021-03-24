В ряде стран пользователи сообщили о сбое в работе Instagram Эксперт объяснила необходимость законопроекта о квотах на социальную рекламу в интернете 24 марта 2021, 23:33 Текст: Андрей Самохин

Сейчас положения о квотах на социальную рекламу не распространяются на сайты и соцсети. Новый законопроект устраняет этот пробел, заявила газете ВЗГЛЯД директор Благотворительного фонда «Дети наши» Варвара Пензова, комментируя принятие Госдумой в первом чтении законопроекта, регулирующего обязательные нормы социальной рекламы для интернет-площадок. «До сих пор положение об обязательной 5% квоте социальной рекламы в общем рекламном потоке фактически не распространялось на интернет – сайты и соцсети в этой сфере действовали по своему усмотрению. Это касается в том числе и популярных раскрученных площадок, где много рекламного контента», – сказала директор Благотворительного фонда «Дети наши» Варвара Пензова. При этом собеседница указала на некоторые сложности, которые могут возникнуть у региональных НКО в работе с единым оператором размещения социальной рекламы. «Практика показывает, что сведение какой-то деятельности под одну крышу сокращает возможности для реализации тех или иных задач. Например, у региональных некоммерческих фондов могут быть прямые договоренности с региональными сайтами. Зачем им отправлять эти заявки через некий центр?», – пояснила Пензова. «Регулируя эту сферу, важно ее не «зарегулировать», то есть не перекрыть возможности, которые наработали некоммерческие организации на местах, – рассуждает эксперт. – Тем не менее, эти детали можно будет доработать в процессе следующих чтений законопроекта». «Насколько я знаю, ассоциация благотворительных организаций «Все вместе», объединяющая более 50 московских фондов, в которой состоит и наш фонд, планирует принять участие в этих обсуждениях для отладки будущего закона. Мы постараемся проследить, чтобы его положения не помешали другим наработанным схемам размещения социальной рекламы. Но в целом мы законопроект приветствуем, потому что распространение социальной рекламы на льготных условиях – это правильная история», – заключила Пензова. Ранее Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, регулирующий размещение социальной рекламы в интернете. Документ вводит обязательную квоту в 5% на размещение такой рекламы. Проект закона предполагает создание системы мониторинга и единого оператора размещения, который будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок, распространяющих рекламу, и в рамках доли в 5% размещать социальный контент. Право назначать НКО-оператора рекламного пространства может получить Минцифры, сообщается на сайте Госдумы. Аналогичные нормы уже действуют для телевизионной рекламы, а также рекламы на баннерах. «Формально такая обязанность уже существует и для интернет-компаний. На практике норма о квоте на соцрекламу действует для ТВ и уличных щитов из-за сложности измерения рекламы в интернете. Этим законопроектом мы предложили распространить требование на все площадки, в том числе и в интернете», – пояснял председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Требования законопроекта предполагается распространить на владельцев информационных ресурсов, распространяющих рекламу, ориентированную на российскую аудиторию, и имеющих ежедневную аудиторию более 100 тыс. пользователей. Исключения предусмотрены для сайтов СМИ. На первом этапе законопроект затронет сервисы с крупнейшими рекламными системами, а именно «Яндекс», Mail.ru, Rambler, Google, Facebook. «Принятие законопроекта направлено на создание дополнительных мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и упрощение работы интернет-компаний с социально значимым контентом при распространении социальной рекламы в сети Интернет. Предлагаемое регулирование предоставит некоммерческим организациям инструменты рекламного продвижения своих инициатив и позволит оптимальным способом информировать о своей деятельности в сети Интернет», – отмечается в пояснительной записке, передает ТАСС. Авторами законопроекта выступили члены думского комитета по информполитике. Документ уже получил концептуальную поддержку профильного комитета нижней палаты, Федеральной антимонопольной службы, Роскомнадзора, Совета Федерации и Общественной палаты.

Трамп решил создать собственную соцсеть и «изменить правила игры» 22 марта 2021, 06:33

Фото: Jaap Arriens/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп через два-три месяца вернется в социальные медиа на собственной платформе, которая «полностью изменит правила игры», сообщил советник главы 45-й американской администрации Джейсон Миллер телеканалу Fox News. По словам Миллера, это будет крупная сеть, которая наберет десятки миллионов пользователей, передает РИА «Новости». Советник Трампа выразил уверенность, что это «полностью изменит правила игры», передает ТАСС. Напомним, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Позже Трамп назвал Twitter «скучным» и отказался возвращаться в социальную сеть. Президент Франции Эммануэль Макрон счел блокировку аккаунтов бывшего американского лидера в соцсетях «новым насилием». Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение соцсетей заблокировать учетные записи Трампа. Роскомнадзор раскритиковал Twitter за нерасторопность 23 марта 2021, 12:25

Фото: REUTERS/Stephen Lam

Текст: Алина Назарова

Темпы удаления запрещенной информации в социальной сети Twitter неудовлетворительны, удалена только треть запрещенного в России контента, сообщает Роскомнадзор. «После принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению трафика Twitter, социальной сетью начата работа по удалению, но фактически удалена только треть запрещенного в России контента с детской порнографией, материалов, склоняющих детей к суициду, рекламирующих приобретение, изготовление и употребление наркотиков», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Там выразили сожаление, что «лишь применение технических мер принуждения к исполнению российских законов заставили американскую соцсеть признать наличие у себя информации, являющейся абсолютным злом во всех странах мира, и принять меры по ее удалению». «Признание соцсетью информации запрещенной и ее удаление могло быть осуществлено Twitter значительно раньше, что исключило бы столь длительное нанесение вреда пользователям российского интернета», – указали в Роскомнадзоре. Между тем там отметили, что темпы удаления запрещенной информации соцсетью неудовлетворительные. «Две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными в Twitter. Кроме того, к сожалению, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков, что является абсолютно недопустимым. Роскомнадзор будет продолжать настаивать на полном и скорейшем удалении Twitter запрещенной и опасной для детей информации», – заключили в ведомстве. В середине марта Роскомнадзор пригрозил, что через месяц заблокирует доступ к Twitter на территории России, если сервис не удалит запрещенную информацию. До этого ведомство замедлило работу соцсети до удаления всей запрещенной информации. Также Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении Twitter из-за неудаления незаконного контента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия Роскомнадзора в отношении соцсети Twitter являются принуждением к исполнению российского законодательства, которое нарушается. Киберэксперт назвал причину для отказа от Google Chrome 24 марта 2021, 08:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Google Chrome представляет угрозу конфиденциальности, поэтому его пользователям следует серьезно задуматься о немедленном отказе от браузера, пишет киберэксперт Зак Доффман в статье для Forbes. Автор материала напомнил, что на прошлой неделе компания Google подверглась критике, когда выяснилось, что ее браузер собрал неожиданно большой объем данных пользователей. «Это настоящая угроза вашей конфиденциальности», – передает РИА «Новости» слова Доффмана. По мнению эксперта, с одной стороны, Google защищает конфиденциальность благодаря операционной системе Android, почте, документам и экосистеме хранения информации, однако с другой, зарабатывает большую часть ежегодных доходов на рекламных объявлениях. «Если твоя бизнес-модель основана на монетизации данных пользователей, ты захочешь собирать максимальное возможное количество информации. <...> Google зарабатывает деньги на продаже рекламы, настроенной на индивидуальные предпочтения исходя из вашей истории поиска и активности», – пояснил автор. Доффман утверждает, что Chrome собирает идентификаторы пользователей и устройств по слишком большому количеству категорий, включая финансовую. При этом продукт Google заявляет, что привязывает все собранные данные к устройствам и пользователям. В то же время другие браузеры собирают, но не привязывает к пользователям историю поиска, данные о пользовании и местонахождении. Автор статьи подчеркнул, что Google никак не прокомментировал эту ситуацию. В компании оправдывают сбор данных предоставлением различных функций и возможностей, например, привязкой поиска к местоположению пользователя. Однако, по мнению Доффмана, есть различие между функцией во время сеанса и сбором связанных пользовательских данных, как это предполагает метка конфиденциальности. Ранее в марте Google не смогла убедить суд штата Калифорния о необходимости прекратить судопроизводство в ее отношении по делу о незаконном вторжении в частную жизнь миллионов пользователей в режиме анонимного использования своего браузера Chrome. В работе поисковой системы Google произошел глобальный сбой 23 марта 2021, 02:31

Фото: Jaap Arriens/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Пользователи в ряде стран сообщили о проблемах в работе американской поисковой системы Google, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов. Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США, Великобритании и Франции. По данным сервиса, самое большое количество жалоб (более 800) зафиксировано в Соединенных Штатах. 52% пользователей сообщили о трудностях при попытке войти в свои аккаунты, у 47% возникают проблемы с поиском, передает ТАСС. Напомним, 26 января жители городов на Восточном побережье США столкнулись с трудностями при попытках получить доступ к сети Интернет, а также с неполадками в работе поисковой системы Google и видеохостинга YouTube. В тот же день на территории США произошел сбой в работе сервиса видеоконференций Zoom. Кроме того, с проблемами столкнулись российские пользователи социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Все три программных продукта принадлежат американской компании Facebook. Помимо этого, сбой в работе поискового сервиса Google произошел в США 22 января. Неполадки в работе сервисов Google и YouTube на территории США произошли также 15 января. 16 декабря 2020 года пользователи зафиксировали сбой в работе видеохостинга YouTube, а также мессенджеров Telegram и WhatsApp. Кроме того, 14 декабря произошел масштабный сбой в работе YouTube и сервисов Google. Напомним, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа. Россияне рассказали о связанных с интернетом угрозах 22 марта 2021, 22:31 Текст: Алексей Дегтярев

Более половины россиян воспринимают интернет как неконтролируемое информационное пространство, где можно встретить различную информацию, в том числе недостоверную. Число считающих так выросло с 2006 года с 27 до 57%. Треть россиян считают, что интернет — это скорее мощный ресурс получения достоверной и оперативной информации (34%). В то же время, половина граждан России уверены, что интернет используют против российской стороны, об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно данным исследования, 50% согласны с утверждением, что зарубежные страны применяют интернет против России (в 2014 году показатель составлял 41%), 46% считают, что интернет значительно повышает количество самоубийств, передает РИА «Новости». При этом 35% опрошенных отметили, что интернет является угрозой политической стабильности в стране или угрозой семейным ценностям. Вместе с тем, 54% участников опроса отметили, что развитие интернета идет скорее на пользу российскому обществу, 32% придерживаются обратного мнения. Опрос проводился 7 марта, в нем участвовали 1,6 тыс. россиян от 18 лет, метод опроса – телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что половина преступлений экстремистской направленности в России совершается в Сети. Самый дорогой твит продали за 2,9 млн долларов на онлайн-аукционе 22 марта 2021, 22:20 Текст: Ксения Панькова

Первая публикация в сети микроблогов Twitter, написанная основателем соцсети Джеком Дорси, продана на онлайн-аукционе в виде токена NFT более чем за 2,9 млн долларов, ее купил житель Малайзии, сообщается на странице аукциона в Twitter. «Джек принял предложение от sinaEstavi в размере 2 915 835,47 долларов», – говорится в заявлении онлайн-аукциона, передает РИА «Новости». Приобрел самый дорого твит пользователь соцсети под ником sinaEstvani. Как указано в его аккаунте, он живет в Малайзии и возглавляет компанию, работающую в сфере блокчейна. Покупатель твита, согласно разъяснению на сайте Valuables, получает уникальный цифровой сертификат, подписанный и заверенный его автором. В дальнейшем это даст право покупателю перепродать твит или хранить его «в своей частной коллекции» в виде инвестиции. Как ранее сообщал Дорси, вырученные от аукциона деньги он направит на благотворительность. В декабре прошлого года Дорси решил продать первую публикацию, появившуюся в соцсети в 2006 году - сообщение «Просто настраиваю свой Twttr», – в виде невзаимозаменяемого токена (NFT). Тогда это не привлекло внимания публики, к февралю за него предлагали не более 3,5 тыс. долларов. Однако цена начала быстро расти после того, как 5 марта Дорси опубликовал в Twitter ссылку на онлайн-аукцион Valuables, где продается твит. В Испании заявили о «причастности» России к кибератаке на госслужбу занятости 22 марта 2021, 12:28 Текст: Алина Назарова

Испанская разведка подозревает, что за кибератакой на государственную службу трудовой занятости населения (SEPE) якобы может стоять Россия, пишет газета El Confidencial со ссылкой на правительственные источники. 9 марта сервера SEPE подверглись кибератаке с помощью программы-вымогателя. Целью такого взлома, как пишет издание, может являться «дискредитация государственного учреждения» и «порождение недовольства жителей». При этом газета не приводит доказательств своих утверждений о возможной причастности России к данной атаке и аргументирует их «политическими и геостратегическими причинами», передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва «не может иметь никакой причастности к каким-либо проявлениям киберпреступности». Он также напоминал, что именно Россия постоянно говорит о необходимости международного сотрудничества в рамках противодействия киберопасности. На Facebook пожаловались в прокуратуру Парижа за распространение фейковой информации 23 марта 2021, 16:31 Текст: Абдулла Шакиров

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) написала жалобу в парижскую прокуратуру на компанию Facebook, обвинив ее в распространении дезинформации и разжигании ненависти. «RSF 22 марта подала жалобу в прокуратуру Парижа против Facebook из-за «вводящей в заблуждение маркетинговой практики». Основываясь на выводах судебного исполнителя, различных свидетельских показаниях и цитатах бывших сотрудников компании, RSF демонстрирует, что обязательства калифорнийской компании перед потребителями в значительной степени основаны на ложных утверждениях. Facebook позволяет распространять дезинформацию и ненависть (в целом и в частности против журналистов) в нарушение условий использования», – говорится в заявлении организации, передает РИА «Новости». В RSF считают, что решение французского суда по этому делу «может иметь глобальные последствия», поскольку во Франции 38 млн пользователей Facebook. Кроме того организация рассматривает возможность подачи аналогичных жалоб в других странах. В феврале Facebook стал лидером антирейтинга соцсетей по наличию деструктивного контента. Рейтинг был составлен группой членов Общественной палаты России и Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. В сентябре прошлого года Facebook обвинили в слежке за пользователями. В иске, поданном в суд Сан-Франциско, говорилось, что компания без спроса использует камеры смартфонов для сбора «ценных данных». Финалисты киберспортивного турнира раскрыли секреты своего успеха 22 марта 2021, 20:47 Текст: Елизавета Булкина

В Москве состоялся финал киберспортивного турнира Лиги РДШ Центрального федерального округа, организованный Российским движением школьников. К трансляции из кинотеатра Октябрь в воскресенье подключилось более 2 млн. зрителей. 96 киберспортсменов соревновались в дисциплине PUBG Mobile, на гранд-финал, запланированный на май 2021 года, была выбрана лучшая пятерка игроков, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Финалисты рассказали, как добиться успеха в киберспорте. В тройке лидеров оказался и 17-летний Александр Альховик, ученик воронежской школы № 1, который подписал контракт со Шведской гильдией по Пабг «Alliance» летом 2020 года. Свою карьеру киберспорсмена Александр начал в 12 лет. Он считает, что для того, чтобы стать профессиональным игроком нужно долго и упорно тренироваться, поэтому сам играет в день по 8-12 часов. Школьник рассказал, почему выбрал именно эту дисциплину и как ему удалось стать очень востребованным игроком. «У меня не было компьютера, но было желание стать киберспортсменом. PUBG изначально был перспективной игрой, поэтому я его и выбрал. Alliance – это организация с которой я сотрудничаю около года. Я со своей командой показывал хорошие результаты, и наш менеджер написал в Alliance, после мы получили от них контракт, теперь у нас есть заработная плата, программное обеспечение и спонсорские подарки», – рассказал Альховик. В тройке лидеров финала Киберлиги РДШ по ЦФО также оказался киберспортсмен из Одинцово. Ахмед Дадаев –девятиклассник лицея № 6 им. А. С. Пушкина, до 14 лет он особо не интересовался компьютерными играми. «Я никогда активно не увлекался ни компьютерными, ни мобильными играми. Просто так вышло, что, когда был релиз PUBG MOBILE, я скачал его с другом и меня туда затянуло. Мне очень понравилась механика игры. Когда у меня начало более-менее получаться, я захотел попробовать себя на турнирах. Сейчас в среднем я трачу от четырех до шести часов дня на игру, бывает и больше, все зависит от количества матчей в день», – рассказал школьник. По словам юного киберспортсмена из обычного поклонника можно стать профессионалом, если есть желание, но также важны и тренировки. «Мои родители относятся положительно к моему увлечению, поддерживают меня. Особенно отец, он всегда пытается быть в курсе каждого моего турнира и по возможности смотрит прямые эфиры этих турниров», – добавил Дадаев. Напомним, что самый крупный в стране чемпионат по киберспорту среди учащихся в возрасте от 7 до 18 лет Российское движение школьников запустило в ноябре 2020 года. Он проходил по пяти компьютерным дисциплинам: Dota 2, League of Legends, Warface, Hearthstone, Armored Warfare: Проект Армата; а также по пяти мобильным дисциплинам: Mobile Legends, Standoff 2, Brawl Stars, PUBG Mobile, War Robots. Организатором чемпионата по киберспорту среди школьников выступило Российское движение школьников совместно с Ассоциацией Компьютерного Спорта. Партнерами проекта стали: университет «Синергия», патриотическое движение «Юнармия» и Mail.ru Group. Россияне поддержали меры Роскомнадзора в отношении Twitter 23 марта 2021, 14:47 Текст: Алина Назарова

Большинство россиян из тех, кто слышал о действиях Роскомнадзора в отношении Twitter, считают обвинения российского ведомства в адрес социальной сети справедливыми, а принятые меры – оправданными. «Что-то знают или слышали о замедлении работы Twitter со стороны Роскомнадзора с 10 марта 50% опрошенных россиян. 45% от всех опрошенных смогли сформулировать свое мнение по этой теме», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ. Так, обвинения Роскомнадзора в адрес Twitter кажутся скорее справедливыми 77% респондентов в этой группе, несправедливыми – 23%. Перспективу возможной блокировки Twitter в течение месяца, если соцсеть не удалит спорную информацию, считают скорее оправданной 73% в этой группе, неоправданной такую меру считают 27%. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 18 марта посредством телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ. Ранее во вторник Роскомнадзор сообщил, что темпы удаления запрещенной информации в социальной сети Twitter неудовлетворительны, удалена только треть запрещенного в России контента. В середине марта Роскомнадзор пригрозил, что через месяц заблокирует доступ к Twitter на территории России, если сервис не удалит запрещенную информацию. До этого ведомство замедлило работу соцсети до удаления всей запрещенной информации. Также Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении Twitter из-за неудаления незаконного контента. Операторов данных могут обязать возмещать моральный вред жертвам утечек 23 марта 2021, 12:12 Текст: Алина Назарова

Замглавы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Владимир Логунов предложил обязать операторов персональных данных компенсировать моральный вред жертвам связанного с утечкой мошенничества в Сети. «Предложение – это обязанность оператора персональных данных производить расчет денежной компенсации в соответствии с нанесенным ущербом субъекту персональных данных. Это такая инновационная идея, которую мы планируем на площадке Государственной думы проработать, чтобы возмещение ущерба, морального ущерба субъекту персональных данных было соразмерно этому ущербу», – сказал Логунов, передает ТАСС. Он также предложил не распространять правила трансграничной передачи данных на иностранные интернет-площадки. «Предложение, которое можно было бы прорабатывать – это ограничение трансграничной передачи персональных данных в целях защиты прав граждан. То есть ограничить, ввести некие правила трансграничной передачи, чтобы не распространять их на зарубежные юрисдикции, на иностранные интернет-площадки», – сказал Логунов. Ранее сообщалось, что Роскомнадзор проводит масштабный сбор данных об абонентах сотовых сетей для выявления пользователей сим-карт, оформленных на других лиц и использующихся нелегально, система передачи таких данных может начать работу уже в 2021 году. В Госдуме предложили блокировать незаконные онлайн-казино 23 марта 2021, 13:04 Текст: Алексей Дегтярев

В Госдуму внесли проект закона о внесудебной блокировке сайтов, с помощью которых переводятся средства незаконным онлайн-казино и лотереям. Проект закона подготовили глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и глава комитета по экономполитике Сергей Жигарев, передает РИА «Новости». Документ предполагает изменения статьи № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и статьи № 138-ФЗ «О лотереях». Согласно действующим нормам, Федеральная налоговая служба (ФНС) вносит организаторов онлайн-лотерей и азартных игр в сети в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства, или перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации. Проект предлагает включить их в список лиц, которым запрещены переводы денег. Решение о блокировке сайтов, согласно законопроекту, будет принимать ФНС. Ранее стало известно, что национальная платежная система «Мир» с 27 апреля запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки, что затруднит использование таких ресурсов, как онлайн-казино. В США IT-гигантов решили призвать к ответу за распространение запрещенного контента 24 марта 2021, 21:16 Текст: Ксения Панькова

Американские конгрессмены намерены в четверг заслушать руководителей Twitter, Google и Facebook, которым предстоит отчитаться о борьбе компаний с распространением недостоверной информации и экстремистским контентом, пишет Axios. Глава комитета палаты представителей по энергетике и торговле США Фрэнк Паллоне уже заявил, что вопрос не о том, регулировать ли технологические компании или нет. По его словам, обсуждать будут то, как именно это надо делать, сообщает «Газета.ру». Демократическая партия, получившая большинство в Конгрессе, недовольна распространением в соцмедиа дезинформации о вакцинах и выборах, признаёт, что наступило время изменить регулирование технологической сферы. В частности, демократы готовы внести изменения в раздел 230 Закона о порядочности в коммуникациях, который защищает интернет-платформы от ответственности за контент, создаваемый пользователями. «Как минимум, я хотел бы помешать этим компаниям распространять контент, ведущий к насилию», – заявил Паллоне. По данным издания, в свою очередь республиканцы намерены привлекать IT-гигантов «к ответственности за недостаточно компетентное руководство платформами», а также за политическую цензуру. «Слушания предназначены для того, чтобы начать работу над новым законом. Его цель – сдвинуть интересы этих компаний в сторону общественных интересов, а не просто зарабатывания денег», – отметил Паллоне. Напомним, Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта. В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации. В тот же день Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении социальной сети Twitter из-за неудаления незаконного контента. При этом ведомство пригрозило полностью заблокировать Twitter в случае продолжения игнорирования компаний российских законов. Кроме того, в 2019 году в отношении Google было возбуждено дело об административном правонарушении за неудаление запрещенного контента из поисковой выдачи. Сумма штрафа составила 700 тыс. рублей, штраф был оплачен. Проводимый Роскомнадзором мониторинг зафиксировал, что компания выполняет требования российского законодательства лишь частично. В МВД предложили ужесточить ответственность за киберпреступления 23 марта 2021, 14:06 Текст: Алексей Дегтярев

В России необходимо изменить ответственность по статьям Уголовного кодекса, затрагивающих киберпреступность, заявил представитель МВД Владимир Плотницкий. В ходе заседания Госдумы Плотницкий отметил, что необходимо изменить ответственность за такие правонарушения, но не уточнил, как именно, в ходе заседания несколько депутатов выступили за ужесточение санкций, передает РИА «Новости». «Министерство поддерживало и предлагало ранее пересмотреть меры ответственности по всему спектру статей главы 28 [УК РФ], предусматривающую ответственность за преступления в сфере компьютерной информации», – пояснил представитель ведомства. Он добавил, что предложения по изменению законодательства МВД представило депутатам, теперь они могут стать частью нового проекта закона, направленного на борьбу с IT-преступностью. В начале марта МВД внедрило программу «Дистанционное мошенничество», позволяющую доказывать причастность лиц к серийным деяниям. В ряде стран пользователи сообщили о сбое в работе Instagram 24 марта 2021, 22:00 Текст: Ксения Панькова

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в США и ряде других стран, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов. Американские пользователи, сообщившие о сбое, пожаловались на проблемы с просмотром новостной ленты (62%), входом в соцсеть (24%), 12% не могут смотреть истории (сторис). На неполадки также жалуются жители Великобритании, Канады Нидерландов и Германии, однако отчетов из этих стран поступило меньше. Российские пользователи о сбоях не сообщают, передает ТАСС. Накануне пользователи в ряде стран сообщили о проблемах в работе американской поисковой системы Google.