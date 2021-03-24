В Австрии запретили посещать магазины без отрицательного теста на COVID

Украинская военнослужащая умерла через два дня после прививки от COVID

В Одесской области военная скончалась через два дня после прививки от коронавируса, сообщило командование медицинских сил ВС Украины.

«Сегодня в Одесской области за пределами воинской части, во внеслужебное время, внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащая военной службы по контракту… Прибыв на место происшествия, военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не имели успеха… Военнослужащая 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19», – говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Сообщается также, что во вторник утром женщина на самочувствие не жаловалась. «Из анамнеза – она страдала гипертонической болезнью», – добавили в командовании. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти.

Глава украинского минздрава Максим Степанов заявил, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.

С начала пандемии на Украине заболели 1,6 млн человек, выздоровели 1,3 млн, летальных исходов – 31 677.