Назван срок начала эксперимента, имитирующего полет российских космонавтов к Луне

Эксперимент по имитации полета к Луне на космическом корабле «Орленок» пройдет в апреле, в нем примут участие шесть добровольцев, рассказал ответственный исполнитель проекта, сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Сергей Пономарев.

«Это будет тренировка, имитация такого полета, чтобы посмотреть, каким образом люди себя там будут чувствовать и какой у них будет стресс», – цитирует РИА «Новости» Пономарева.

Эксперимент стартует в середине апреля и продлится две недели. В состав экипажа войдут четыре мужчины и две женщины – сотрудники Института медико-биологических проблем РАН.

Первая цель эксперимента, пояснил Пономарев, оценить уровень стресса экипажа во время острого периода адаптации к изоляции в гермообъекте. Размер доступного пространства для жизни участников будет схож с объемом корабля «Орленок», который разрабатывается Ракетно-космической корпорацией «Энергия» для облета Луны.

По словам ученого, доступный объем для жизни шести человек можно будет сравнить «с двумя кельями монахов-картезианцев». Общая площадь будет составлять примерно восемь квадратных метров.

Вторая цель эксперимента – изучение молекулярно-клеточных процессов адаптации иммунной системы к условиям изоляции, например, падение иммунитета. «Пока то, что мы делали, привело нас к выводу, что ожидание воздействия стрессового фактора в большей степени является стрессогенным фактором для иммунной системы, чем само воздействие. Мы хотим посмотреть, будет ли это так в данной ситуации», – рассказал Пономарев.

Первый запуск «Орла» без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусматривается.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД