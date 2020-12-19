Рогозин пообещал «вылечить» проблемы МКС Названа дата первого запуска российского корабля для полетов на Луну 19 декабря 2020, 21:19 Текст: Ксения Панькова

Первый испытательный запуск нового российского космического корабля «Орел» в беспилотном режиме на ракете «Ангара» запланирован на 15 декабря 2023 года, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Глава «Роскосмоса» в субботу посетил предприятие «Полет», на котором с 2023 года собираются запустить серийное производство ракет «Ангара», передает РИА «Новости». Первый запуск космического корабля «Орел» без космонавтов на борту запланирован на 2023 год с космодрома Восточный, стыковка корабля в этот полет с Международной космической станцией (МКС) не предусматривается. В 2024 году «Орел» выполнит второй полет без космонавтов с последующей стыковкой с МКС. Пилотируемые полеты корабля начнутся с 2025 года. Ранее разработчик рассказал о кресле для космического корабля «Орел».

