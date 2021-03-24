Политолог объяснил, зачем команда Навального собирает ботов на митинги

Директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев назвал планы соратников Алексея Навального провести масштабные митинги для освобождения блогера очередной попыткой организовать массовые беспорядки в России, в то время как сами сторонники Навального находятся за рубежом.

«Действия команды Навального – очередная попытка создать инфраструктуру для организации массовых беспорядков в России. Сторонники Алексея Навального находятся за рубежом и не скрывают, что сотрудничают с правительствами иностранных государств», – сообщил Григорьев «Ридусу».

Он также указал, что поддержка Навального среди россиян очень слабая, о чем можно судить по прошедшим протестным акциям. «Команде Алексея Навального вряд ли удастся собрать нужное количество реальных потенциальных участников митингов. Немногие захотят передавать свои личные данные таким сомнительным личностям, как Леонид Волков или Мария Певчих. Поэтому Волков, Певчих и Жданов прибегают к накрутке ботов, чтобы сделать хорошую мину при плохой игре. Все это похоже на некое желание команды Навального продемонстрировать своим иностранным покровителям, что они еще очень нужны, а значит, их необходимо продолжать финансировать, – заключил эксперт.

Ранее соратники блогера Алексея Навального – Леонид Волков, Мария Певчих и Иван Жданов – опубликовали ролик «Как освободить Навального. Наш план». Они предлагают организовать протестную акцию такого масштаба, которую власти России не решатся разогнать. Таким образом, рассчитывают представители команды Навального, руководству страны придется пойти на уступки.

Потенциальным участникам митингов предлагается зарегистрироваться на специальном интернет-ресурсе. При этом предлагается предоставить данные, с помощью которых можно идентифицировать человека, а также раскрыть свою геолокацию, поставив точку на карте. Как только количество зарегистрированных превысит 500 тыс. человек, соратники Навального объявят о времени и месте митингов. Между тем, на сайте созданы все условия для накрутки количества поддерживающих запланированные митинги.

«Один человек легко может поставить нужное количество отметок, регистрируя каждую из них на отдельную почту. Всего за несколько часов с одного IP мы проставили больше 1000 отметок на карте сайта. Проверить это может каждый: список логинов/паролей электронных почт ботов, участвовавших в эксперименте, мы прилагаем. Любой человек может взять любой из логинов, представленных в списке, авторизоваться в почте одного из тысяч ботов и найти письмо с подтверждением участия внутри», – утверждает Telegram-канал «Актуальная политика».

17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный.