Европейские политологи: Подход Байдена к России определяется его личными проблемами

Критика американского президента Джо Байдена и его подход к России определяются внутренней политикой США, а именно личными проблемами Байдена, но такая политика, построенная лишь на скандальных высказываниях, вряд ли будет эффективной, заявили газете ВЗГЛЯД европейские политологи.

«Это сумасшествие. Нас беспокоит атмосфера напряженности, созданная в последние дни между США и Россией. Американский президент назвал Путина убийцей. Никогда в истории Америки президент не выражался так антидипломатично. Дипломатический протокол требует вежливости в ответах даже на самые серьезные вопросы, особенно если они касаются президента другой страны. Такое отношение уже вызвало соответствующую реакцию, это дает надежду, что Европа встанет на этот путь. Важно уважать международную дипломатию и уважать политический диалог», – заявила экс-координатор Forza Italia, юрист, политический эксперт Валентина Маццакурати.

Ее поддержал британский политолог, журналист Самюэль Рамани. По его словам, «критика в отношении Путина – это всего лишь личная критика и мнение Байдена (раздутые в СМИ), которые объясняются желанием отвлечь внимание от провалов США в внешней политике».

«То, что Байден позволил себе выражаться за гранью дипломатической риторики и профессионализма, говорит о том, что это всего лишь продукт для внутренней политики США. Очень противоречиво выглядит разница между резкой и в высшей степени личной критикой Байдена в адрес Владимира Путина и абсолютно мутной приглушенной реакцией на обвинения во вмешательстве в выборы Ирана. Иран обвинил США в вмешательстве в выборы и потребовал ответ, США не смогли ничего объяснить. Все это указывает на то, что критика Байдена и его подход к России определяется внутренней политикой США, а именно личными проблемами Байдена», – заявил эксперт.

Он уверен, что такие же проблемы у США есть и в Китае, где Вашингтон обвиняют в вмешательстве в ситуацию в Гонконге. «Резкая бравада Байдена отвлекает внимание от неэффективной и довольно прохладной встречи Государственного секретаря США Энтони Блинкена с китайскими официальными лицами. Отношения США и Китая ухудшаются», – констатировал Рамани.

«Байден, похоже, пытается подтолкнуть США к одновременному сдерживанию и России, и Китая. Но такая политика, построенная лишь на скандальных высказываниях, вряд ли будет эффективной. Проблема в том, что сотрудничество с Россией по множеству вопросов таких, как ядерная проблема Ирана, может оказаться полезным и для Соединенных Штатов, а нынешняя эскалация напряженности между США и Россией рискует подорвать первоначальный позитивный импульс, порожденный продлением нового СНВ», – заключил политолог.

На прошлой неделе президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.