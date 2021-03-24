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Европейские политологи: Подход Байдена к России определяется его личными проблемами
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Критика американского президента Джо Байдена и его подход к России определяются внутренней политикой США, а именно личными проблемами Байдена, но такая политика, построенная лишь на скандальных высказываниях, вряд ли будет эффективной, заявили газете ВЗГЛЯД европейские политологи.
«Это сумасшествие. Нас беспокоит атмосфера напряженности, созданная в последние дни между США и Россией. Американский президент назвал Путина убийцей. Никогда в истории Америки президент не выражался так антидипломатично. Дипломатический протокол требует вежливости в ответах даже на самые серьезные вопросы, особенно если они касаются президента другой страны. Такое отношение уже вызвало соответствующую реакцию, это дает надежду, что Европа встанет на этот путь. Важно уважать международную дипломатию и уважать политический диалог», – заявила экс-координатор Forza Italia, юрист, политический эксперт Валентина Маццакурати.
Ее поддержал британский политолог, журналист Самюэль Рамани. По его словам, «критика в отношении Путина – это всего лишь личная критика и мнение Байдена (раздутые в СМИ), которые объясняются желанием отвлечь внимание от провалов США в внешней политике».
«То, что Байден позволил себе выражаться за гранью дипломатической риторики и профессионализма, говорит о том, что это всего лишь продукт для внутренней политики США. Очень противоречиво выглядит разница между резкой и в высшей степени личной критикой Байдена в адрес Владимира Путина и абсолютно мутной приглушенной реакцией на обвинения во вмешательстве в выборы Ирана. Иран обвинил США в вмешательстве в выборы и потребовал ответ, США не смогли ничего объяснить. Все это указывает на то, что критика Байдена и его подход к России определяется внутренней политикой США, а именно личными проблемами Байдена», – заявил эксперт.
Он уверен, что такие же проблемы у США есть и в Китае, где Вашингтон обвиняют в вмешательстве в ситуацию в Гонконге. «Резкая бравада Байдена отвлекает внимание от неэффективной и довольно прохладной встречи Государственного секретаря США Энтони Блинкена с китайскими официальными лицами. Отношения США и Китая ухудшаются», – констатировал Рамани.
«Байден, похоже, пытается подтолкнуть США к одновременному сдерживанию и России, и Китая. Но такая политика, построенная лишь на скандальных высказываниях, вряд ли будет эффективной. Проблема в том, что сотрудничество с Россией по множеству вопросов таких, как ядерная проблема Ирана, может оказаться полезным и для Соединенных Штатов, а нынешняя эскалация напряженности между США и Россией рискует подорвать первоначальный позитивный импульс, порожденный продлением нового СНВ», – заключил политолог.
На прошлой неделе президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Немцы восхитились реакцией Путина на высказывания Байдена
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Большинство читателей немецкой газеты Welt, оценивая реакцию президента России Владимира Путина на высказывания президента США Джо Байдена в его адрес, осудили поведение американского лидера и восхитились ответом со стороны Москвы, назвав его «дипломатическим шедевром».
Пользователь Juergen L отметил, что «ответ Путина был дипломатическим шедевром», передает РИА «Новости».
«После словесных атак Байдена во время интервью пожелать ему здоровья – это просто супер! Уверен, что диалог в прямом эфире никогда не состоится», – добавил он.
«Вот таковы наши «демократы», которых ставят нам в пример. По сравнению с Байденом Трамп – прямо-таки изобретатель дипломатии», – сыронизировал michael s.
«Честное предложение. Прежде чем грозить «ударами» и «возмездием», нужно говорить друг с другом. А может быть, Джо Байден все-таки не такой уж «голубь мира», которого ждал мир?» – задумался Ferenc C.
«Остается надеяться, что Байден в следующие четыре года, пока Трамп вновь не станет президентом, не наделает слишком больших бед. Очень достойной была реакция Путина, предложившего провести дискуссию. Умный и дипломатичный, он не стал платить Байдену той же монетой», – отметил Jurgen H.
Читатель Nat K заявил, что Путин – «один из самых дальновидных игроков на мировой политической арене».
«Грандиозно! Путин действительно большой государственный деятель», – восхитился Marcus H.
Напомним, президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Владимир Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку. По его словам, «мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути». «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». «И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – сказал Путин.
Также президент предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате возможного разговора.
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Трамп прокомментировал падение Байдена на трапе самолета
Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал падение американского лидера Джо Байдена на трапе самолета.
«Я смотрел, как Джо Байден идет по трапу, и я сказал: «Я ему не проиграл», – заявил Трамп, фрагмент выступления которого был опубликован в TikTok, передает РИА «Новости».
Напомним, Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
При этом Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства при подъеме на самолет вызвано сильным ветром. В свою очередь британцы высмеяли инцидент со множественными падениями Джозефа Байдена на трапе, предположив, что вскоре вице-президент Камала Харрис займет пост американского лидера.
Британцев впечатлил отдых Путина в тайге
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Читатели британской газеты Daily Mail высоко оценили решение президента России Владимира Путина провести выходные на свежем воздухе в Сибири.
«Кто-то назовет это попыткой создать образ здорового и сильного лидера, проводящего время на свежем воздухе, но я думаю, что он на самом деле и есть такой лидер», – уверен PaperCutSurvivor, передает РИА «Новости».
«Мне Путин не нравится, но я его уважаю. Он не из робкого десятка. Сейчас Америке не достает смелости. Грустные времена для жизни», – признался Nothankuu.
При этом некоторые комментаторы вспомнили о резких высказываниях президента США Джо Байдена в адрес российского лидера, после которых Путин предложил американскому коллеге провести беседу в прямом эфире, однако тот уклонился от ответа.
«Им нужно было пригласить Байдена», – пошутил в этой связи Swiss fondue.
«Еще немного и там появится Джо на инвалидном скутере, который перепугает их (Путина и Шойгу – прим. ред.) до окостенения», – пошутил Betascience.
Некоторые читатели вспомнили, что в минувшую пятницу Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу президентского самолета. Эти кадры облетели все мировые СМИ.
«Пока Путин занимается этим (отдыхает в тайге – прим. ред.), так называемый лидер свободного мира не может по лестнице подняться по трапу и несколько раз подает вниз лицом», – обратил внимание SilverIce.
«Тем временем Байден в защитной маске проводит встречи в Zoom из подвала Белого дома, потом пьет теплое молоко и ложиться спать в восемь часов вечера. Мы обречены», – отметил Olderandslower.
«Между тем Байден обеими руками держится за поручни жизни», – метафорично констатировал dai2000.
Путин провел выходные в тувинской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.
Американцы усомнились в способности Байдена быть президентом США
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Зрители телеканала Fox News выразили мнение, что вице-президент США Камала Харрис вскоре может сменить Джо Байдена на посту главы американской администрации.
По мнению американских пользователей, выбор кандидатуры Байдена в качестве лидера Соединенных Штатов оказался неслучайным, и вскоре его место может занять вице-президент Камала Харрис, передает РИА «Новости».
«Все было спланировано заранее. Байден всегда был средством к достижению цели – троянским конем. В конце концов, нам объявят, что он больше не может занимать свой пост, и его место займет вице-президент Харрис. Именно ее изначально хотели видеть в этой должности», – утверждает MassiveMemberClub.
«К сожалению, есть вероятность, что Байден не сможет руководить страной все четыре года – будем надеяться, что он дотянет до промежуточных выборов, чтобы республиканцы смогли вернуть себе контроль над Сенатом, прежде чем развернется кошмарный сценарий с Харрис в качестве президента», – высказался Kingdomofidiots.
Некоторые комментаторы пришли к выводу, что Байден уже сейчас не играет ключевую роль в политической жизни США.
«Демократы использовали его, отлично понимая, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Его жена так хотела стать первой леди, что бросила его на амбразуру. <…> Не ждите гуманности по отношению к Джо со стороны демократов. Они будут использовать его столько, сколько возможно, а затем отбросят в сторону», – заявил Jeisele.
«Кто управляет страной? Эта мысль пугает. Мы знаем, в каком состоянии находится Байден, и знаем, что управляет не он. Тогда кто? Пока на этот вопрос нет ответа. Боюсь, когда мы это выясним, нам станет еще страшнее. Им окажется не тот, за кого голосовали миллионы», – подчеркнул NCBob460.
«Мне стало неловко, когда я увидел, как Джо споткнулся первый раз, а затем второй и третий раз. То, что его партия делает с ним на нынешнем этапе его жизни, – почти преступление», – отреагировал BidenDestroysAmerica.
Напомним, в прошлый четверг Байден трижды споткнулся на трапе самолета. В тот же день глава американской администрации Джо Байден в ходе выступления в Аризоне назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов. Кроме того, в субботу Байден заявил, что Харрис «умнее него»; Харрис ответила, что ей нечего добавить.
Во Франции осудили высказывания Байдена о Путине
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Высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине недопустимы, заявил французский сенатор от партии «Республиканцы», бывший министр обороны республики Жерар Лонге.
«Сказанное Байденом совершенно необъяснимо и не соответствует требованиям, предъявляемым к главе государства. Франция, которая неоднократно принимала президента Путина, должна дистанцироваться от высказываний Байдена. Подобным заявлениям нет места в многостороннем мире, который все мы хотим построить в интересах мира и прогресса», – подчеркнул Лонге, передает ТАСС.
Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от правящей партии «Республика на марше» Каролин Жанвье также выразила обеспокоенность ухудшением отношений между США и Россией в связи с высказываниями, допущенными хозяином Белого дома. «Я обеспокоена ухудшением американо-российских отношений. Это вызывает у меня сожаление», – сказала она.
Жанвье, возглавляющая группу дружбы Франции и России в Национальном собрании, призвала Вашингтон и Москву к диалогу. «Диалог между двумя великими державами представляется мне крайне важным», – подчеркнула она.
Тем временем большинство читателей немецкой газеты Welt, оценивая реакцию президента России Владимира Путина на высказывания президента США Джо Байдена в его адрес, осудили поведение американского лидера и восхитились ответом со стороны Москвы, назвав его «дипломатическим шедевром».
Напомним, президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Владимир Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку. Также президент предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате возможного разговора.
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Эксперт объяснил причины отставания США от России в гиперзвуке
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«Американцам потребуется от пяти–шести до 10–12 лет на преодоление отставания от России в гиперзвуковых технологиях», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он прокомментировал доклад Пентагона, в котором сказано о препятствиях на пути создания американского гиперзвукового оружия.
«В США сейчас не решена проблема управления полетом гиперзвуковой ракеты. Также перед американцами стоит вопрос работы головок самонаведения, которые необходимы для того, чтобы обеспечить захват целей и поражение подвижных целей», – пояснил доктор военных наук Константин Сивков.
Программа создания американского гиперзвукового оружия столкнулась с рядом препятствий в связи с недостаточной развитостью ключевых технологий. Об этом свидетельствует мнение представителей Пентагона в докладе Главного контрольного управления США (GAO) – контрольно-ревизионного органа Конгресса.
«Пентагон предпринял некоторые шаги, чтобы частично устранить эти проблемы, хотя другие остаются нерешенными, – приводит ТАСС текст документа GAO. – Мы выявили ряд ключевых технологий, которые не были в достаточной степени развиты к моменту старта программы, что может создать препятствия для выполнения задач программы».
В России, по оценке Сивкова, уже решены вышеперечисленные проблемы управления полетом гиперзвуковых ракет воздушного базирования и противокорабельных вооружений. «Американцам потребуется от пяти-шести до 10-12 лет на преодоление такого отставания. Оно обусловлено тем, – продолжил собеседник, – что они не уделяли этому должного внимания».
Еще одну причину отставания американской оборонной отрасли в развитии гиперзвуковых технологий эксперт видит в принятой в Соединенных Штатах грантовой системе. «Для того, чтобы создать что-то прорывное, нужен целый комплекс факторов. Один из них – наличие серьезного стимула для интеллектуальной работы», – отметил Сивков.
«Дело в том, что грантовая система направлена больше на достижение сиюминутных целей. Когда речь идет о создании новых, прорывных вещей, гранты выступают тормозом», – подытожил собеседник.
В марте прошлого года начальник штаба вооруженных сил США генерал Джеймс Макконвилл назвал возможный срок появления гиперзвукового оружия у Соединенных Штатов. В Пентагоне отмечали, что у Соединенных Штатов уйдут годы на восстановление программ разработки гиперзвукового оружия.
В феврале этого года замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен констатировал: если смотреть «на региональные потенциалы России и Китая, их вложения в ракеты средней дальности (крылатые, гиперзвуковые и баллистические), то это является вызовом».
Весной 2020 года сообщалось, что модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М сможет нести гиперзвуковые ракеты.
В конце января этого года замминистра обороны России Андрей Криворучко заявил: государственные испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» завершатся в этом году, будут выполнены пуски с подводных лодок. На минувшей неделе главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что самые многочисленные атомные подлодки России – многоцелевые корабли проектов 949А и 971 – оснастят новым оружием, в том числе «Цирконами».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долго Россия сможет сохранять лидерство в гиперзвуке.
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Эксперт оценил идею Лаврова создать коалицию против западных санкций
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«Переход к подобному антисанкционному взаимодействию – жизненно важный для нас вопрос», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Василий Кашин. Так он прокомментировал заявление главы МИД Сергея Лаврова китайской прессе о том, что Москва выступает за формирование максимально широкой коалиции для противодействия односторонним санкциям.
«До определенного времени работа по переходу на альтернативные механизмы расчетов – на национальные валюты и уход от американской финансовой структуры, шла медленно, потому что Россия была под санкциями, а Китай – нет», – отметил эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.
Москва выступает за формирование максимально широкой коалиции стран, выступающих против односторонних санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ. Любые инициативы, направленные на изъятие из международной жизни такого нелегитимного инструмента, как односторонние санкции, заслуживают всяческой поддержки, подчеркнул Лавров.
«Переход к подобному антисанкционному взаимодействию – жизненно важный для нас вопрос», – отметил Кашин.
«Китайский крупный бизнес был в большей степени глобализован, чем российский, и нацелен на международную экспансию, – добавил собеседник. – В таких условиях интерес к подобному взаимодействию с нашей страной был не всегда сильным». Но обе страны оказались в новой ситуации, поскольку с мая 2020 года началась резкая эскалация американского санкционного давления на КНР.
«До этого речь шла об отдельных высокотехнологичных компаниях и о предприятиях военно–промышленного комплекса. А сейчас сотни китайских компаний находятся под американскими санкциями. Это создает новые условия для сотрудничества», – полагает Кашин.
По оценке эксперта, сейчас у России объем расчетов в национальных валютах составляет где-то 20% от товарооборота. В двусторонней торговле доминирует евро. «Возможно, теперь с помощью политической воли и интересов бизнеса мы сможем осуществить тот рывок, о котором много говорилось – перейти на торговлю в национальных валютах Но в основном это будет юань, потому что рубль привязан к нефти и очень волатилен», – отметил собеседник.
Со стороны Запада существенной реакции на такое взаимодействие быть не может, добавил эксперт. «Единого Запада в этом вопросе нет. Есть США и их ближайшие союзники – Канада и Австралия. Позиция Евросоюза отличается, как и позиции Японии и Южной Кореи. Каждый играет в свою игру. Дело в том, что Китай является важнейшим торговым партнером для них всех», – пояснил Кашин.
«Безусловно, США будут добиваться роста санкционного давления, но больше ничего сделать они не смогут – у них обрушены каналы коммуникации и с нами, и с китайцами», – резюмировал собеседник.
Беседа Лаврова с китайскими СМИ прошла в преддверии визита главы российской дипломатии в Китай. В понедельник министр прибыл в город Гуйлинь, во вторник запланирована встреча главы МИД России с китайским коллегой Ван И, сообщило РИА Новости.
Ранее Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад во главе с США в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.
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Путин привился от коронавируса
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Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, он чувствует себя хорошо, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Какой вакциной из трех привился Путин, не уточняется.
В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. Вероятнее всего, это был препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи.
«У президента есть свои врачи, которые и определят, какой именно вакциной ему делать прививку. Тут не имеет смысла гадать, какой это будет препарат. Любая из трех вакцин, которые у нас есть, подойдет. Какую решат – вопрос техники», – объясняет депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
В Минздраве также затруднились однозначно ответить, какой именно препарат выбран для главы государства. «Сложно, конечно, точно ответить, какую именно вакцину выберет Владимиру Владимировичу его врач. Но я позволю себе предположить, что, наверное, это будет «Спутник V». Он разрешен в этой возрастной категории, да и уже есть четкие исследования, доказывающие его эффективность», – считает главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
В свою очередь ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов пояснил отсутствие информации о конкретном препарате.
«Президент для того и не стал говорить о том, какой вакциной будет вакцинироваться, чтобы не создавать никаких предпочтений. Он не стал, так сказать, лить воду на мельницу никого из производителей», – пояснил вирусолог.
Накануне в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции президент Владимир Путин сообщил, что намерен сделать прививку от COVID-19 во вторник, 23 марта. В Кремле воздержались от сообщения, какой именно российской вакциной против коронавируса привьется глава государства.
Советник Байдена предсказал трудные времена в отношениях с Россией
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В отношениях Москвы и Вашингтона наступают трудные времена в связи с глубокими разногласиями по многим вопросам, однако Соединенные Штаты могут сотрудничать с Россией, в том числе по ядерной повестке, сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу MSNBC.
«Мы считаем, что в отношениях с Россией предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются, а также ряд действий, на которые нам необходимо ответить решительно. Мы также считаем, что можем работать с Россией по ключевым вопросам повестки, включая ядерные, в рамках которых несколько недель назад мы продлили Договор по СНВ еще на пять лет», – передает РИА «Новости» слова Салливана.
Советник американского президента заявил, что в отношениях с Россией Вашингтон ожидает «серьезных вызовов», требующих от США «отстаивания своих интересов. При этом Салливан отметил, что есть сферы, в которых страны смогут сотрудничать «в стабильной и предсказуемой манере на благо общих интересов».
На прошлой неделе представитель Госдепа Филип Рикер заявил, что отношения США с Россией останутся напряженными, однако Вашингтон стремится, чтобы они были стабильными и предсказуемыми.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Путин намерен во вторник сделать прививку от коронавируса
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Президент Владимир Путин сообщил, что намерен сделать прививку от коронавируса во вторник, 23 марта.
«Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», – заявил Путин в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя это заявление президента, заявил, что Путин использует одну из трех российских вакцин. «Это будет одна из трех наших вакцин. Все они хорошие и надежные», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
По словам Пескова, вакцинация российского лидера не будет публичной в отличие от вакцинаций руководителей других государств. «Нет, мы не ожидаем, что это будет публичное мероприятие», – сказал пресс-секретарь президента.
Ранее Путин заявил, что крайне важно продолжить наращивать темпы вакцинации от коронавируса, а весь процесс должен быть максимально доступным и удобным.
На прошлой неделе Путин заявил, что борьба с коронавирусом не закончена, и нужно продолжать соблюдать меры предосторожности.
Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дальнейшее ослабление ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, возможно к лету, если граждане продолжат соблюдать противоэпидемические меры.
Путин рассказал о запуске еще одной вакцины от коронавируса в гражданский оборот
Президент России Владимир Путин рассказал о том, что вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова РАН, готовится к запуску в гражданский оборот, первые партии препарата уже произведены.
«Еще одна вакцина – федерального Научного центра имени Чумакова – «КовиВак» готовится к вводу в гражданский оборот. Первые ее партии уже произведены», – рассказал Путин во время совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции. Об этом сообщает РИА «Новости».
В России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».
Ранее стало известно, что холдинг Ростеха «Нацимбио» («Национальная иммунобиологическая компания») разрабатывает собственную вакцину от коронавируса.
Кремль не стал раскрывать название антиковидной вакцины для Путина
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Кремль не намерен сообщать, какой именно российской вакциной против коронавируса привьется президент Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Все три российских препарата «подтвердили свою эффективность и надежность», напомнил он.
«Подтвердили практически свободный режим использования в соответствующих возрастных группах. И также подтвердили свою способность создавать устойчивый иммунитет», – сказал Песков.
«Мы не будем специально говорить, какую. Все три российские вакцины абсолютно надежные. Они очень хорошие, надежные и эффективные», – указал он.
«Вам придется верить на слово», – заявил Песков в ответ на вопрос, покажут ли, как прививается глава государства, передает РИА «Новости».
Он также затруднился ответить, станет ли президент прививаться на рабочем месте или в прививочном кабинете. «Как, собственно, врач посчитает необходимым, так все и будет сделано», – пояснил представитель Кремля.
Песков добавил, что процедуру проведут так, чтобы это минимально повлияло на рабочее время.
Также представитель Кремля отметил, что президент привьется до конца дня, в вечернее время, передает ТАСС.
Напомним, о намерении сделать прививку от коронавирусной инфекции глава государства сообщил в понедельник, 22 марта. «Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», – сказал Путин.
В Кремле заявили о неготовности Байдена разговаривать с Путиным
Разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в понедельник не планируется: не было готовности со стороны Вашингтона, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, сегодня нет такого в планах. Собственно, насколько я понимаю, не было готовности американской стороны», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».
В минувший четверг Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».
Россия обвинила Запад в попытке сохранить доминирование любой ценой
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Некоторые западные государства во главе с США стремятся любой ценой сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.
«К сожалению, объективным тенденциям становления подлинно многополярного, демократичного мира пытаются помешать некоторые западные государства во главе с США, которые хотят любой ценой сохранить свое доминирование в глобальной экономике и международной политике, навязать всем и вся повсюду свою волю и требования», – приводит слова российского министра иностранных дел ТАСС.
«Россия исходит из того, что наш доверительный, взаимоуважительный диалог с КНР должен служить примером для других стран, в том числе для пытающихся выстраивать отношения с Россией и Китаем на несколько иных, не совсем равноправных принципах. Это неприемлемо ни для нас, ни для наших китайских друзей», – подчеркнул Лавров.
Глава МИД обратил внимание на то, что Россия и Китай в ответ на действия США продвигают конструктивную, объединительную повестку дня. «Мы заинтересованы в том, чтобы международная архитектура была справедливой, демократичной, обеспечивала устойчивость и опиралась на широкое взаимодействие государств и их интеграционных объединений, как мы и делаем с китайскими друзьями, развивая интеграционные процессы в Евразии», – заметил министр иностранных дел России.
Как указал глава внешнеполитического ведомства, Москва и Пекин будут продолжать выстраивать свою внешнюю политику «созидательно, конструктивно, гибко, всегда проявляя готовность к компромиссам, но исключительно на основе взаимоуважения и поиска баланса интересов». КНР, по словам Лаврова, является стратегическим партнером и настоящим единомышленником России, а сотрудничество стран на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на глобальную и региональную обстановку.
Дипломат добавил, что Россия рассматривает новую эпоху отношений с Китаем в контексте «широкой ситуации, складывающейся на международной арене». «Она претерпевает очень глубокую трансформацию, укрепляются новые центры экономического роста, финансового могущества и политического влияния», – отметил Лавров.
Напомним, в сентябре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о движении мира к многополярному устройству. В апреле того же года президент России Владимир Путин перед визитом в Китай отверг претензии США на единоличное глобальное лидерство. Ранее в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок.
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Путин отстранил Белозерцева от должности губернатора в связи с утратой доверия
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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.
«Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», – сказано в указе, передает РИА «Новости».
Напомним, в отношении Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Признать вину Белозерцев отказался. При обыске у губернатора Пензенской области обнаружили около 500 млн рублей. При этом официальный заработок Белозерцева за пять лет составил 26,4 млн рублей.
В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по его делу были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов. СК предъявил обвинения фигурантам дела в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ («Дача взятки», «Получение взятки», «Посредничество во взяточничестве»).
Следователи решили проверить Белозерцева на причастность к другим эпизодам преступной деятельности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Белозерцев может быть отправлен главой государства в отставку в связи с утратой доверия.