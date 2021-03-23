Боец ММА Алан Хадзиев умер после драки в ресторане в Моздоке

Двукратный чемпион боев без правил по версии IF FCF-MMA (Международная федерация полноконтактного рукопашного боя) Алан Хадзиев скончался в Моздоке, после того как получил удар ножом в драке, он пытался разнять дерущихся, заявил президент федерации MMA Северной Осетии Ибрагим Тибилов.

«Это трагическая случайность. Он приехал обвенчаться с супругой и сразу уехать обратно в Москву, где у него была подготовка к следующему бою. Друзья узнали, что он приехал, и пригласили в ресторан. Началась потасовка. Он получил удар в сердце, разнимая драку», – заявил Тибилов РИА «Новости».

Он добавил, что в некоторых СМИ сообщают о якобы пьяной потасовке и об алкогольном опьянении Хадзиева.

«Человек занимается спортом... у него уже предстоящий бой был договорен, и он приехал повенчаться, хотел приятное сделать маме, семье своей, не успел. Он заехал в ресторан, чтобы поприветствовать, поблагодарить и уехать», – сообщил глава организации.

Региональное следственное управление СК сообщило, что после происшествия возбудили уголовное дело по статьям «Убийство и покушение на убийство двух и более лиц».

По данным ведомства, в ночь на 23 марта неизвестный нанес колото-резаные ранения двум посетителям. «От полученных ранений один из них – 31-летний мужчина – скончался в реанимационном отделении Моздокской районной больницы, другой – 29-летний местный житель – в тяжелом состоянии находится в реанимации, ему оказана необходимая медицинская помощь, и его жизни ничего не угрожает», – указали в СК.