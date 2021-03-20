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На Украине отреагировали на запрет иностранцам владеть землей в Крыму
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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что указ о запрете для иностранцам владеть землей в Крыму «является юридически ничтожным».
Он рассказал изданию «РБК-Украина», что в рамках саммита «Крымской платформы» вопросу лишения украинцев права собственности на землю в Крыму уделят особое внимание.
Николенко подчеркнул, что Украина намерена восстановить права законных собственников на участки земли «после возвращения Крыма».
Он считает, что этот запрет не приведет к правовым последствиям для Украины.
Напомним, указ о запрете иностранцам владеть земельными участками на большей части территории Крыма глава российского государства Владимир Путин подписал в марте 2020 года. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Политолог Марат Баширов заявлял газете ВЗГЛЯД, что запрет «необходим, чтобы реализовывать (инфраструктурные) проекты в плановом режиме без значительных судебных процессов». В субботу данный указ вступил в силу.
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Татьяна Васильева ответила оскорблявшему крымчан матом соратнику Навального
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Актриса Татьяна Васильева отреагировала на нецензурную брань соратника блогера Алексея Навального Владимира Милова в адрес жителей Крыма. Она заявила, что что ей обидно за крымчан, как за себя.
Ранее Милов в одном из своих видео заявил, что жители полуострова надоели ему. «Одна из причин, почему я перестал ездить в Крым, куда я ездил отдыхать в 90-х, это потому, что меня … (нецензурный аналог слова «достали») крымчане. (…) Ты приезжаешь отдохнуть, а они начинают рассказывать о том, как их достала Украина, украинская мова и крымские татары. И ты вот это слушаешь и говоришь: «Ребят, заткнитесь! Я не хочу слушать, какие у вас там проблемы с Украиной». Они обижались. Думали, что я их поддержу. А я приехал купаться сюда! Если вы будете так себя вести, то я в Турцию поеду», – приводит слова блогера «Мировое обозрение».
На провокацию блогера ответила Васильева. «Когда скудоумные вроде Владимира Милова из «особой» либеральной касты матом кроют крымчан, мол «докучают» своими проблемами – не дают купаться москвичам в тишине, становится обидно, как за себя. Это не колония с чужеземцами на плантациях! Это наши соотечественники. Наша семья. И дай Бог всем нам мира, благополучия, мудрости, любви и уважения без хамского апломба и злобы», – написала она в своем Instagram.
Актриса подчеркнула, что все ее друзья знают, с какой теплотой она относится к Крыму и крымчанам. «Это светлые, необыкновенно добрые люди. Каждый раз в этом убеждаюсь, когда приезжаю туда перевести дух и набраться сил», – отметила Васильева.
«И кто бы что ни говорил, конечно, мы один народ. С общей историей, традициями и верой», - подчеркнула актриса.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Аваков испугался перехода холодной войны России и США в «горячую» для Украины
Киев должен приготовиться к тому, что холодная война России и США может стать «горячей войной» для Украины, заявил глава украинского МВД Арсен Аваков.
В эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» он заявил, что «это может быть холодная война между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин». «Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, глава американского государства Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера Владимира Путина. Также в Вашингтоне заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и предложил провести дискуссию в прямом эфире.
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Посол оценил отношение в Германии к воссоединению Крыма с Россией
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В Германии есть «общее понимание» того, что вопрос о воссоединении Крыма с Россией закрыт, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.
По его словам, в Германии понимают, что «возвращение Крыма в родную гавань состоялось», с этим «придется смириться всем нашим даже самым настойчивым недоброжелателям». Кроме того, в Германии видят, что на полуострове после воссоединения произошли позитивные перемены, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24».
Однако политика немецких властей, как и «многих западных столиц», по данному вопросу «не меняется», сказал Нечаев. При этом «любые нарушения» со стороны Украины «встречают на Западе если не понимание, то точно не осуждаются». В частности, речь идет о нарушениях «прав человека или свободы СМИ, расправе над инакомыслящими внесудебной, блокаде Крыма энергетической и водной».
Напомним, украинский посол в Берлине Андрей Мельник призвал Германию помочь «вернуть» Киеву Крым. По его мнению, на Германии лежит «моральная обязанность» сыграть решающую роль в этом вопросе, поскольку она в ответе перед Украиной за насилие национал-социалистов. Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в ответ заявил, что слова украинского посла маразматичны, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.
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Запрет иностранцам владеть землей в Крыму вступил в силу
В субботу вступил в силу указ о запрете иностранцам владеть земельными участками на большей части территории Крыма, сообщают информационные агентства.
Запрет распространяется на 19 из 25 муниципальных образований в Республики Крым и на 12 муниципальных образований Севастополя. Иностранцы могут владеть недвижимостью в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах, передает РИА «Новости».
Напомним, соответствующий указ глава российского государства Владимир Путин подписал в марте 2020 года. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Политолог Марат Баширов заявлял газете ВЗГЛЯД, что запрет «необходим, чтобы реализовывать (инфраструктурные) проекты в плановом режиме без значительных судебных процессов».
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Киев на встрече «нормандской четверки» отказался в полной мере соблюдать прекращение огня
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Киев на последней видеоконференции политических советников глав «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) отказался в полной мере соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, об этом говорится в письме, которое замглавы администрации президента России Дмитрий Козак направил коллегам по «нормандскому формату» по итогам заседания, сообщил источник в российской делегации.
Источник сообщил, что в письме подчеркнуто намерение Германии, России и Франции приложить все усилия для того, чтобы режим прекращения огня в Донбассе был устойчивым и всеобъемлющим, в полном соответствии с пунктами, согласованными 22 июля 2020 года в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, передает ТАСС.
В частности, там содержится пункт о том, что ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при наличии приказа руководства вооруженными силами сторон конфликта и только после безуспешной попытки урегулирования через координационные механизмы.
По данным источника, в письме также фиксируется, что Москва, Берлин и Париж «приняли к сведению» отказ Украины от безусловного выполнения обязательств от 22 июля 2020 года.
Ранее источник в Кремле подтвердил факт оправки письма замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака представителям Парижа, Берлина и Киева с документом по переговорам в «нормандском формате», передает РИА «Новости».
В письме отражен проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел «нормандского формата».
Автор документа отмечает, что одной из причин отсутствия прогресса в достижении практических результатов «изнурительных» переговоров в «нормандском формате» является их ненадлежащая организация.
«Учитывая равноправие всех участников «нормандского формата», было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников», – предлагает автор.
Также предлагается не позднее 22 марта согласовать проект Совместных итогов или представить предложения к нему.
Напомним, личная встреча политических советников лидеров стран «нормандского формата» прошла в январе в Берлине. Переговоры длились больше шести часов. Стороны обсудили реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.
Ранее в Москве сочли бессмысленным проведение «нормандского» саммита в апреле.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
Суд в Киеве арестовал 100% акций «Мотор Сич»
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Шевченковский районный суд Киева арестовал 100% акций компании «Мотор Сич» и передал их в управление национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сообщает пресс-служба СБ Украины.
В СБ сообщили, что «Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО «Мотор Сич», передает РИА «Новости».
В Службе безопасности отметили, что несмотря на данное решение, предприятие продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.
Ранее МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич».
До этого китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
В январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба.
В марте 2021 года стало известно, что на Украине захотели расплатиться за «Мотор Сич» за счет США.
Напомним, в августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс.
7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
В ДНР заявили об обстреле реактивными системами залпового огня впервые с 2018 года
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ВС Украины впервые с мая 2018 года обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики из реактивных систем залпового огня (РСЗО), всего же за последние полтора месяца украинские силовики обстреляли ДНР около 200 раз, заявил представитель ДНР в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров.
«За полтора месяца вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу территорию республики порядка 200 раз. Ранение различной степени тяжести получили четыре мирных жителя, повреждено четыре объекта инфраструктуры и более 50 жилых домов», – передает РИА «Новости» слова Никонорова со ссылкой на пресс-службу представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Представитель ДНР добавил, что «4 марта украинские военные применили РСЗО, впервые с мая 2018 года».
Никонорова пояснил, что ВС Украины осуществляют обстрелы, в украинских СМИ проводится целая кампания по эскалации, а представители делегации Киева продолжают игнорировать любые предложения представителей ДНР.
Ранее в ОБСЕ призвали стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина стягивает к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе новые силы, пытаясь создать предлог для военной авантюры. Во вторник и в среду в ДНР заявляли о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
Москва посоветовала Западу принять факт воссоединения Крыма с Россией
Политические оценки западных партнеров не изменят факта воссоединения Крыма с Россией, заявил российский постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Тему Крыма обсуждали на встрече постоянного совета организации. Россия представила «красочный сюжет о том, как развивается регион, как он бурно растет в экономическом, культурном и других планах, как реализуются масштабные программы строительства дорог, развитие туристической сферы». Как пояснил Лукашевич, российская сторона «не стала политизировать, а показала реальную жизнь полуострова».
Он рассказал, что «в ответку, конечно, полетели известные стенания по поводу некой оккупации, агрессии». «Сообщество ОБСЕ, оно составляет в основном США и большую часть западной и восточной Европы. Конечно, они с этим не смирились и вряд ли смирятся», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24».
Лукашевич объяснил им, что «жизнь идет вперед» и что они «своими политическими оценками ничего не исправят, это уже факт, который надо принять и попытаться встроиться в него, как делают, например, некоторые турецкие фирмы, которые участвовали в оформлении соборной мечети, которая сейчас достраивается».
Постпред России отметил, что внимание было обращено и на то, как на полуострове развивается европейский и американский бизнес, указывались конкретные данные. Речь шла и о том, что большую часть туристов составляют граждане Украины. Как заявил Лукашевич, «против этих фактов эта пропаганда настолько жалко выглядит, что кроме улыбки это ничего не вызывает».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Зеленский продлил санкции против Сбербанка
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Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении санкций против «дочки» Сбербанка.
Также санкции продлеваются в отношении Проминвестбанка – дочерней структуры российской госкорпорации ВЭБ.РФ, проданной украинскими властями, передает ТАСС.
Кроме того, Зеленский сообщил, что на заседании СНБО поддержали предложение «о применении персональных санкций, в частности блокировании всех активов и имущества, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, лишении всех государственных наград» в отношении 27 лиц, в числе которых бывшие украинские и российские политики. Киев вводит санкции вслед за санкциями США и ЕС.
В частности, СНБО Украины решил ввести «максимальные санкции» против экс-президента страны Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова. Президент Украины отметил, что это «логично и странно». «Логично, что и Украина вводит такие санкции. И странно, что это не делали начиная с 2014 года», – приводит его слова РИА «Новости».
Зеленский анонсировал введение в стране так называемого экономического паспорта украинца, по которому «все дети, рожденные на Украине, до момента наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины». Они «будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке», а после «достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими на получение высшего образования на Украине». Кроме того, Зеленский утвердил решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации.
В 2017 году по решению СНБО Украины в отношении ПАО «Сбербанк» ввели санкции. Российской компании запретили выводить средства за пределы страны, а госструктурам закрыли возможность для размещения средств на его счетах.
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Аксенов отреагировал на санкции Киева
Введение Киевом максимальных санкций в отношении руководителей Крыма напоминает подражание «хамоватого лакея» своим «западным хозяевам», считает глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что «официальный Киев, как хамоватый лакей, пытается подражать своим западным хозяевам».
«Конечно, особенно замечателен пункт о лишении нас всех наград украинского государства. Похоже, бандеровская идеология катастрофическим образом влияет на и без того скудные умы руководителей Украины», – добавил он.
Глава Крыма также указал, что настоящие преступники и предатели находятся в высоких киевских кабинетах.
«Это они устроили государственный переворот. Они развалили Украину и передали ее под внешнее управление. Они развязали гражданскую войну и убили тысячи людей. Уверен, что народ Украины в свое время даст надлежащую оценку действиям этих персонажей. И никакое вранье, никакая пропаганда, никакие западные покровители не спасут их от расплаты за все то зло, которое они причинили», – написал Аксенов.
Вместе с тем глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что новые санкции Киева не имеют никакого практического смысла, передает РИА «Новости».
«Ненависть эти персонажи пытаются сделать главным предметом украинского экспорта, ее же активно скармливают собственному населению. Вот это уже не так безобидно, как все эти мертворожденные санкции, направленные на людей, до которых Киеву никак не дотянуться», – добавил он.
Константинов отметил, что включение в санкционный список можно воспринимать своего рода как награду.
«Если режим лгунов, предателей и террористов включает тебя в какой-то санкционный список, это можно оценивать как награду, как высокую оценку твоей деятельности», – отметил глава парламента.
Напомним, Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести «максимальные санкции» против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников.
На Украине решили ввести личные «экономические паспорта»
Все родившиеся на Украине дети смогут по «экономическому паспорту» получить дивиденды от использования и добычи природных ресурсов страны. После достижения совершеннолетия их можно потратить на получение высшего образования, анонсировал новый проект украинский президент Владимир Зеленский.
«Денежные средства будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. После достижения совершеннолетия они могут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине», – сообщил Зеленский в Facebook.
Зеленский уточнил, что механизм для создания «экономического паспорта» власти представят в скором времени.
Ранее украинский бизнесмен Евгений Черняк заявил, что высокие налоги для предпринимателей на Украине приведут к тому, что 80% деловой элиты станут налоговыми резидентами других стран, поэтому страна «обречена», что приведет к ее краху.
В СБУ предложили ввести санкции против Януковича и Азарова
СБУ порекомендовала украинскому Совету нацбезопасности и обороны принять санкции в отношении бывшего президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и ряда других чиновников, сообщил глава ведомства Иван Баканов.
«Защита национальной безопасности требует от нас дальнейших шагов, чтобы привлечь к ответственности всех, кто предал Украину и до сих пор работает в пользу агрессора. В 2014-м большая ответственность возлагалась на руководителей, но они позволили произойти худшему – вторжению РФ на нашу территорию. Поэтому должны за это ответить. И не имеет значения, что они делали в тот момент: убегали в Ростов или звали РФ для «спасения» русскоязычного населения», – заявил Баканов, передает РИА «Новости».
По его словам, необходимо ввести санкции в отношении Януковича, Азарова, бывшего министра обороны Павла Лебедева, бывшего главы минобра Дмитрия Табачника, экс-генпрокурора Виктора Пшонке и нескольких других чиновников, включая «министров и правоохранителей Крыма».
Баканов добавил, что в 2014 году перечисленные им лица «способствовали спецслужбам РФ в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан, в частности на референдуме в Крыму».
При этом часть чиновников была «причастна к финансированию терроризма».
«Отдельные эпизоды их деятельности за период 2014 года до сих пор рассматриваются в судах. Некоторые из этих чиновников причастны к подписанию «Харьковских соглашений». А часть – до сих пор работает на укрепление оккупационного режима в Крыму и на Донбассе», – заключил он.
Напомним, на Украине Януковича обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны.
СБУ проводила обыски в рамках расследования подготовки и ратификации соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму, подписанных в 2010 году.
На Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
На Украине заявили о незаконченности переговоров с Ираном по сбитому Boeing
Возможности переговоров с Ираном по сбитому Boeing пока не исчерпаны, потому об иске Киева в международный суд пока говорить рано, заявил замглавы министерства иностранных дел Украины Евгений Енин.
Енин заявил, что «об иске говорить рано», так как пока «не исчерпан трек внесудебных переговоров с Ираном», передает РИА «Новости».
Он отметил, что отчет иранской стороны будет одним из краеугольных камней в контексте дальнейшего переговорного процесса.
По его словам, следующий раунд переговоров между Украиной и Ираном состоится в Киеве, «с датой будем определяться».
Ранее иранское агентство Tasnim опубликовало итоговый отчет Организации гражданской авиации Ирана по расследованию катастрофы украинского самолета, в котором говорится, что иранские силы противовоздушной обороны ошибочно приняли лайнер за вражескую цель, по ней были запущены две ракеты.
Причиной ошибки не могли стать ни техническое состояние самолета, ни траектория и высота его полета.
В документе также представлен ряд рекомендаций по предотвращению подобных катастроф в будущем. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал предвзятым отчет Ирана и заявил, что Киев вместе с международными партнерами не позволит республике избежать ответственности за это преступление. По мнению Киева, расследование крушения должно продолжится.
Напомним, Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что самолет был сбит по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету. 21 января 2020 года Иран признали, что в самолет попали сразу две ракеты.
В ЛНР назвали истинных виновников конфликта в Донбассе
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал виновниками конфликта в Донбассе проамериканских политиков, цель которых – дальнейшее разрушение связей между братскими народами республик бывшего СССР.
«Именно они – агрессивная разрушающая сила, которой выгодна война на Украине», – считает Пасечник. Он отметил, что последние санкции, введенные СНБО Украины, только подтверждают это, передает РИА «Новости».
Единственно правильным решением конфликта в Донбассе глава ЛНР считает мирное урегулирование в результате переговоров в Минске. «Как говорится, лучше худой мир, чем хорошая война. Уверен, что так же считают и в этом поддерживают меня все жители республик Донбасса и большая часть народа Украины», – заключил он.
Ранее сообщалось, что Киев на последней видеоконференции политических советников глав «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) отказался в полной мере соблюдать режим прекращения огня в Донбассе.
Накануне Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести «максимальные санкции» против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников.
Напомним, в ОБСЕ призвали стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина стягивает к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе новые силы, пытаясь создать предлог для военной авантюры. Во вторник и в среду в ДНР заявляли о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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«Укроборонпром» заявил о готовности управлять активами компании «Мотор Сич»
«Укроборонпром» готов взять в управление арестованные активы компании «Мотор Сич» для сохранения его потенциала, заявил гендиректор концерна Юрий Гусев.
«Сохранение украинской «Мотор Сичи» я считаю вопросом национальной безопасности. Государственный концерн «Укроборонпром» уже направил письмо АРМА о готовности выступить субъектом управления активами акционерного общества «Мотор Сич» с целью сохранения его потенциала», – написал Гусев в Facebook.
«Для нас как для государственного оборонного концерна важно, чтобы «Мотор Сич» продолжало свою работу – с сохранением рабочих мест, с выполнением обязательств в рамках производственных заказов. И наша команда готова поддержать предприятие», – добавил он.
СНБО ранее принял решение о возвращении в государственную собственность авиастроительного предприятия «Мотор Сич». Оппозиция считает, что введение в действие решений СНБО Украины по предприятию приведет к оттоку иностранных инвестиций из страны.
«Очевидно, что после введения в действие решений СНБОУ темпы оттока иностранных инвестиций возрастут в десятки раз, доверие к контрактам на поставки сколько-нибудь сложной и технологичной продукции будет подорвано, а сама Украина усилиями Зеленского будет окончательно загнана в нишу сырьевого придатка, колонии под внешним управлением», –говорится в заявлении на сайте партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», передает РИА «Новости».
По заявлению политсилы, власти Украины используют незаконные и внесудебные методы, вводя в действие противоправные и антиконституционные, не подкрепленные доказательствами и фактами решения СНБО.
Ранее Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте 100% акций компании «Мотор Сич», в числе акционеров которой есть китайская Beijing Skyrizon, и передал их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Ранее МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич».
До этого китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
В январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба.
В марте 2021 года стало известно, что на Украине захотели расплатиться за «Мотор Сич» за счет США.
Напомним, в августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс.
7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины.