Названа причина запрета иностранцам владеть землей в Крыму

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26 марта, четверг  |  Последнее обновление — 11:53  |  vz.ru
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За поддержку семей с детьми заплатят богатые

Россия вводит налоги на богатыхФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Целый набор антикризисных мер озвучил президент России Владимир Путин. Одна из мер поддержки бизнеса оказалась сенсационной. Речь идет о двукратном снижении страховых взносов, что серьезно снизит расходы бизнеса. И что важно, это не временное, а постоянное решение. Еще одно справедливое решение – вводятся налоги на богатых, за счет которых будет оплачена поддержка населения.  Подробности...
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Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
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Зачем Россия помогает Италии

Еще в советское время между нашими странами сложились «особые отношения»Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
На помощь Италии, буквально задыхающейся под гнетом коронавируса, более благополучная в этом смысле Россия направила 14 самолетов ВКС с медицинским оборудованием и персоналом. Этот жест оценили в Европе, но частью российского общества он был воспринят неоднозначно: нужно ли расходовать ресурсы на страны НАТО, когда они могут понадобиться самим? Нужно, и вот почему.  Подробности...
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Тысячи россиян стали заложниками из-за индийской богини

Причины столь беспрецедентно жесткого и внезапного карантина нужно искать в религииФото: Avishek Das/Global Look Press
После того, как Индия закрылась на тотальный карантин, а местная полиция палками загнала граждан в их дома, в стране оказались заперты десятки тысяч россиян. Беда не только в том, что они не могут добраться до столичного аэропорта, но и в том, что подвергаются травле − на них нападают на улицах, а из домов и отелей выселяют силой. Что произошло с русско-индийской дружбой? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Солидарность станет основой нашей будущей идеологии

Борис Межуев, политолог
Если для чего-то и была создана Богом Россия, так это, вероятно, для того чтобы второй раз в своей истории практически опровергнуть ницшеанство с его лозунгом «Падающего толкни». Подробности...

В Великий пост бесы злее

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Бабушке батюшка так сказал, когда она попросила отпустить грех, что скоромное ест в пост – куда тебе поститься, ты и так, как лошадь пашешь, а сама на вид цыпленок, Господу верующие нужны, а не подохшие, ешь, что хочешь. Подробности...
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Нам нужен новый НЭП и прежний Путин

Сергей Мардан, публицист
Мы живем в историческое время распада не только глобальной экономической, но и политической системы. Это шанс для России перезагрузить свою экономику и вообще жизнь. Подробности...
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    План Путина против коронавируса

    Коронавирус взял россиян в заложники

    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

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      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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          • Мне не позволяет специфика моей работы

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              Названа причина запрета иностранцам владеть землей в Крыму

                 26 марта 2020, 11:30
              Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
              Текст: Наталья Макарова

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              «Путин действует не ситуационно, это плановое решение. Такова международная практика», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя указ президента России о запрете иностранцам владеть землей на территории Крыма, Астраханской и Калининградской областей.

              «Президент действует не ситуационно, это плановое решение. Оно основано на анализе инфраструктурных проектов, которые готовятся к реализации в данных регионах. Такой запрет необходим, чтобы реализовывать проекты в плановом режиме без значительных судебных процессов», – рассказал политолог Марат Баширов.

              Он отметил, что запрет на владение землей иностранцами – это общая международная практика. «Для нас Крым, Калининградская и Астраханская области – это территории, обеспечивающие новые транспортные коридоры. Исходя из соображений безопасности, а также экономической целесообразности, вводится запрет. При этом он не распространяется на уже имеющиеся права иностранных граждан. Это значит, что никакой экспроприации, национализации земли не будет», – пояснил эксперт.

              Баширов отдельно отметил важность Астраханской области как района пересечения транспортных магистралей.

              «В 2018 году был подписан международный договор между странами, имеющими выход к Каспийскому морю – Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией, Туркменистаном. Астраханская область как раз находится в дельте Волги на выходе в Каспий. Конвенция регулирует различные вопросы относительно добычи газа, нефти, рыбных ресурсов. Одно из положений договора касается транспортной магистрали. Это тот самый Шелковый путь, который связывает Китай, Туркменистан, Казахстан и Иран. Вот почему запрет распространяется на этот регион», – сказал политолог.

              Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о запрете иностранцам владеть земельными участками на территории Крыма, Астраханской и Калининградской областей России.

              Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц.

              Напомним, Крым стал российским регионом после референдума 18 марта 2014 года, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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