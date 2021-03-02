В Белом доме сказали, в каких вопросах хотят сотрудничать с Москвой

Американские власти видят Россию в качестве ключевого партнера по урегулированию ядерной проблемы Ирана, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Конечно, в зависимости от того, как лягут фишки в плане приглашения Ирана к дипломатическим переговорам, Россия является партнером по группе «пять плюс один» (постоянные члены СБ ООН и Германия – прим. ВЗГЛЯД). И они (Россия – прим. ВЗГЛЯД), безусловно, были бы ключевым партнером, если бы этот дипломатический процесс двинулся вперед», – цитирует Псаки ТАСС.

Она добавила, что есть области, по которым Москва и Вашингтон расходятся во мнениях, и это представляет собой «существенный вызов».

«Однако есть также сферы, по которым мы будем работать с россиянами, как мы бы это делали с большинством зарубежных партнеров, когда нам необходимо делать шаги в интересах США», – добавила представитель Белого дома.

Американская администрация обеспокоена теми действиями России, которые она считает злонамеренными, указала Псаки. «Мы без наивности смотрим на этот вызов», – добавила она.

Напомним, США ищут возможности склонить Тегеран к ядерной сделке и готовы сами вновь к ней присоединиться.

Ранее СМИ со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов сообщали, что Тегеран отказался от предложения США и Евросоюза о проведении прямых переговоров по ядерной сделке. Иран хочет получить гарантии снятия Вашингтоном санкций после предполагаемой встречи. Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде пояснил, что время для встречи по ядерной сделке, учитывая позиции США и Европы, является неподходящим.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что «это не последнее слово Ирана», решение которого связано с «негибкими позициями некоторых государств». Ульянов считает, что «многое зависит от того, как иранское ядерное досье будет рассмотрено на заседании Совета управляющих МАГАТЭ».