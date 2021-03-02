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2 марта, вторник | Последнее обновление — 23:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: На МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле
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Настоящая зачистка Украины с одновременным построением концентрационных – причем в буквальном смысле – лагерей начнется с принятием новых законов. Особо буйных посадят, у брюзжащих – отберут имущество, остальных – маркируют неблагонадежными, максимально усложнив жизнь в их собственной стране.
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Живите долго, Михаил Сергеевич. И попробуйте хоть поздно, да выдавить из себя те простые слова, которые народ наш испокон произносит в Прощенное воскресенье; которые нашел в себе силы сказать в новогоднюю ночь-2000 даже ваш «наследник» Борис Ельцин.
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Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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17:52
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Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Белом доме сказали, в каких вопросах хотят сотрудничать с Москвой
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Американские власти видят Россию в качестве ключевого партнера по урегулированию ядерной проблемы Ирана, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Конечно, в зависимости от того, как лягут фишки в плане приглашения Ирана к дипломатическим переговорам, Россия является партнером по группе «пять плюс один» (постоянные члены СБ ООН и Германия – прим. ВЗГЛЯД). И они (Россия – прим. ВЗГЛЯД), безусловно, были бы ключевым партнером, если бы этот дипломатический процесс двинулся вперед», – цитирует Псаки ТАСС.
Она добавила, что есть области, по которым Москва и Вашингтон расходятся во мнениях, и это представляет собой «существенный вызов».
«Однако есть также сферы, по которым мы будем работать с россиянами, как мы бы это делали с большинством зарубежных партнеров, когда нам необходимо делать шаги в интересах США», – добавила представитель Белого дома.
Американская администрация обеспокоена теми действиями России, которые она считает злонамеренными, указала Псаки. «Мы без наивности смотрим на этот вызов», – добавила она.
Напомним, США ищут возможности склонить Тегеран к ядерной сделке и готовы сами вновь к ней присоединиться.
Ранее СМИ со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов сообщали, что Тегеран отказался от предложения США и Евросоюза о проведении прямых переговоров по ядерной сделке. Иран хочет получить гарантии снятия Вашингтоном санкций после предполагаемой встречи. Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде пояснил, что время для встречи по ядерной сделке, учитывая позиции США и Европы, является неподходящим.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что «это не последнее слово Ирана», решение которого связано с «негибкими позициями некоторых государств». Ульянов считает, что «многое зависит от того, как иранское ядерное досье будет рассмотрено на заседании Совета управляющих МАГАТЭ».
США ввели санкции против представителей властей России из-за Навального
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США объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
«Министерство финансов вносит в список санкций семь высокопоставленных членов российского правительства», – передает его слова РИА «Новости».
Вся собственность попавших в список лиц, обнаруженная в юрисдикции США, будет заблокирована. «В дополнение любой иностранец, который значительно помогает транзакциям с этими лицами, также рискует санкциями», – добавил представитель администрации.
Санкции предпринимаются в дополнение к рестрикциям по линии госдепа, министерства торговли, визовым и экспортным ограничениям.
Кроме того, США ужесточают ограничения на экспорт в Россию. «Сегодня мы опубликуем в федеральном реестре [список официальных документов правительства США] список из 14 организаций, в отношении которых [будут действовать] наибольшие ограничения в рамках экспортных норм. Девять из них являются российскими, три из ФРГ, один из Швейцарии, одна является государственным исследовательским институтом. Все они вовлечены в деятельность, противоречащую американским интересам в сфере национальной безопасности и внешней политики», – передает заявление американского чиновника ТАСС. Он не уточнил, в против каких конкретно организаций вводятся ограничения.
По словам представителя администрации США, фигуранты списка якобы вовлечены в производство «биологических агентов». Санкции касаются вопросов экспорта, реэкспорта и передачи технологий. «Что касается нашей лицензионной политики [выдачи американских лицензий], то в отношении них будет действовать презумпция отказа», – отметил чиновник.
Он добавил, что «есть также дополнительные меры, которые будут подготовлены». В качестве основания американские власти ссылаются на закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Американцы признали Су-35 одним из красивейших истребителей в мире
Читатели американского издания Defence Blog признали российский самолет Су-35 поколения 4++ одним из самых красивых современных истребителей в мире.
Су-35 оказался вторым в рейтинге, набрав 14% голосов. Первое место в списке занял американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor (40%), третье место отошло французскому Rafale (13%). На четвертом месте с 12% голосов оказался американский F-15 Eagle. Пятое место с 5% занял европейский Typhoon.
Кроме указанных самолетов, читателям предлагалось проголосовать за американские F-35 Lightning II и F/A-18E/F Super Hornet, российский Су-57 и китайский J-20, передает РИА «Новости».
Ранее американское издание National Interest сообщало, что российский истребитель четвертого поколения Су-35 обходит американский самолет F-15 по многим показателям и «удерживает корону лучшего истребителя».
Косачев: Новые санкции ЕС против России – недопустимый прием в международных отношениях
Введение новых санкций Евросоюза против глав российских силовых ведомств из-за дела блогера Алексея Навального является недопустимым приемом в международных отношениях, Москва ответит на это, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«Решение ЕС – это классическая подтасовка, подбрасывание «улик» в нерасследованную ситуацию с целью подтвердить свою «единственно верную» версию происшедшего. Это недопустимый прием в международных отношениях, он вне сомнения встретит ответ с российской стороны. Но каким он будет – определять руководству России», – передает его слова ТАСС.
«Если бы ЕС был действительно заинтересован в установлении истины, а это невозможно без полноценного расследования в России, он приложил бы усилия не к нашей стране, а к своим собственным членам – Германии, Франции и Швеции, обязав их обеспечить прозрачность доказательной базы. Этого не произошло. Следовательно, для ЕС нынешняя ситуация важна не сама по себе, но только как повод для диффамации российского руководства», – добавил Косачев.
Сенатор подчеркнул, что придерживается аналогичного мнения и в отношении новых санкций США.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
США исключили «перезагрузку» в отношениях с Россией
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США не станут добиваться «перезагрузки» отношений с Россией, но Вашингтону необходимо иметь предсказуемые отношения с Москвой, заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.
«Наша цель – иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией... Очевидно, что Соединенные Штаты не хотят ни «перезагрузки» отношений с Россией, ни их эскалации», – цитирует его слова РИА «Новости».
Он также добавил, что администрация Байдена будет иначе вести себя по отношению к России, чем предыдущая администрация.
«Наши действия и действия наших партнеров должны ясно накладывать на Россию ответственность, когда она преступает границы, принятые и уважаемые другими странами», – подчеркнул он.
Напомним, на прошлой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы ожидаются «в течение недель, не месяцев». Замглавы МИД Сергей Рябков в ответ заявил, что Россия будет выстраивать реакцию в зависимости от содержания и характера санкций.
Вашингтон ввел запрет на оборонный экспорт в Россию
Соединенные Штаты объявили о внесении России в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии. Исключение коснется только космической отрасли.
«Департамент изменит раздел 126.1 положения о международной торговле оружием, внеся Россию в список стран, в отношении которых действует политика отказа в экспорте оборонных товаров и оборонных услуг, с определенными исключениями для экспорта в Россию в поддержку государственного сотрудничества в сфере космоса», – передает РИА «Новости» слова госсекретаря США Энтони Блинкена.
По его словам, экспорт по линии коммерческого сотрудничества в космической сфере будет ограничен через полгода переходного периода. Вместе с тем глава Госдепа сообщил, что Вашингтон выведет космическое сотрудничество с Россией из-под действия санкций, введенных в связи с арестом блогера Алексея Навального, передает ТАСС.
Напомним, во вторник министерство финансов США внесло в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Навального среди прочих директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора РФ Игоря Краснова. Всего Соединенные Штаты объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера. В свою очередь замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов считает, что санкции Вашингтона против Москвы направлены на демонстрацию возрождения «коллективного Запада».
Напомним, ранее Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Сенатор США призвала разведку озвучить мнение о «сговоре» России с талибами
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Администрация США должна обнародовать выводы разведки о якобы имевшем место «сговоре» Москвы с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), заявила американский сенатор Тэмми Дакуорт.
Дакуорт направила письмо директору Национальной разведки США Эврил Хейнс. Как заявила сенатор, «хотя все выводы и оценки разведки по этому вопросу, несомненно, являются секретными, американской общественности крайне необходимо знать, правдивы ли эти утверждения», передает ТАСС со ссылкой на Politico.
«Считаю, что такие данные могут быть предоставлены и при защите засекреченной информации», – приводит РИА «Новости» текст письма.
Сенатор подвергла критике администрацию Дональда Трампа за то, что та не предоставила официальную информацию по данному вопросу. Дакуорт поддержала действия нынешнего президента США Джо Байдена, который поручил Хейнс провести расследование.
Дакуорт предположила, что якобы обещанные вознаграждения со стороны российского ГРУ могли «воодушевить» совершать атаки против американских военных в Афганистане.
Напомним, в Кремле назвали ложью статью американской газеты The New York Times о «сговоре» Москвы с движением «Талибан». ЦРУ и национальный контртеррористический центр при аппарате директора нацразведки США сочли соответствующие данные информацией «средней надежности». Центральное командование вооруженных сил США не поверило в «сговор». В Белом доме назвали статью безосновательной.
Байден в поздравлении Горбачева отметил важность продления ДСНВ
Президент США Джо Байден в поздравлении экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву с 90-летием выразил надежду, что продление договора СНВ-3 на пять лет свидетельствует о возможности сотрудничества России и США в продолжении дела, начатого Горбачевым.
«Я искренне надеюсь, что продление на пять лет Договора СНВ-3 свидетельствует о том, что США и Россия могут и впредь сотрудничать в совместных усилиях по продолжению начатого Вами дела», – следует из поздравления Байдена, размещенной в аккаунте главы пресс-службы Горбачев-фонда Павла Палажченко на Facebook.
Также Байден отметил, что благодаря его приверженности свободе и мужеству мир стал безопаснее.
В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Михаил Горбачев был избран президентом Советского Союза 15 марта 1990 года. В 1991 году, после подписания Беловежских соглашений, политик объявил о прекращении своей деятельности на посту главы СССР. С 1992 года по настоящее время Горбачев является президентом Международного фонда социально-экономических и политологических исследований, также он создал Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.
Сам Горбачев заявил, что считает своим основным достижением на внешней арене прекращение холодной войны и радикальное сокращение ядерных вооружений.
Эксперт объяснил ключевой смысл новых санкций США против России
Санкции США против России направлены на демонстрацию возрождения «коллективного Запада», считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.
«При администрации Байдена США и ЕС консолидируются на антироссийской основе. Санкции – это способ проявить идеологическую позицию и синхронность действий с ЕС, что крайне важно для США, для наглядной демонстрации возрождения коллективного Запада, который резко ослаб в период президентства Дональда Трампа, когда США и Евросоюз действовали несинхронно», – рассказал он ТАСС.
Суслов добавил, что администрация Байдена стремится противопоставить свою идеологию странам, с которыми имеет политические расхождения, воссоздавая блоковый подход. Он отметил, что именно в этом Вашингтон видит возможность усилить свои позиции на международной арене: «нужно сплотить демократических союзников США, восстановить коллективный Запад, противопоставленный «миру авторитаризма».
По мнению эксперта, именно усиление роли идеологии во внешней политике станет одной из главных позиций во внешней политики новой администрации. При этом, отметил Суслов, «для самих США введение санкций относительно безболезненно, потому что они в краткосрочной и среднесрочной перспективе от них ничего не теряют», а даже приобретают поддержку ЕС.
«Политическая атмосфера будет становиться еще более конфронтационной. Неизбежно, что США будут вводить новые санкции против РФ, в первую очередь по вопросам внутренней политики Москвы, в открытую будут говорить о поддержке российской оппозиции», – считает эксперт.
Однако, по мнению Суслова, Москва и Вашингтон продолжат сотрудничество в областях, которые представляют взаимный интерес, например, «диалог по стратегической стабильности, борьба с пандемий, взаимодействие по вопросам изменения климата».
Ранее стало известно о том, что США объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Байден поздравил Горбачева с 90-летием
Президент США Джо Байден поздравил бывшего лидера СССР Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем, отметив, что благодаря его приверженности свободе и мужеству мир стал безопаснее, привел слова из поздравительного письма американского лидера глава Горбачев-фонда Павел Палажченко.
«От имени американского народа хочу поздравить Вас с 90-летием. Это грандиозная веха в вашей легендарной жизни. Благодаря вашей приверженности свободе и мужеству, с которым на протяжении десятилетий вы принимали трудные, но необходимые решения, мир стал более безопасным, и это и сейчас является источником вдохновения», – написал Байден, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин поздравил бывшего президента СССР Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем, назвав его выдающимся деятелем современности.
Михаил Горбачев был избран президентом Советского Союза 15 марта 1990 года. В 1991 году, после подписания Беловежских соглашений, политик объявил о прекращении своей деятельности на посту главы СССР. С 1992 года по настоящее время Горбачев является президентом Международного фонда социально-экономических и политологических исследований, также он создал Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.
Ранее Горбачев заявил, что считает своим основным достижением на внешней арене прекращение холодной войны и радикальное сокращение ядерных вооружений.
В США заявили, что санкции против России из-за Навального будут сопоставимы с мерами ЕС
Санкции США против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным будут сопоставимы с мерами, которые предпримет Евросоюз, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации.
По его информации, санкции могут коснуться десяти российских чиновников, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что на этой неделе администрация президента США Джо Байдена намерена ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.
На прошлой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы ожидаются «в течение недель, не месяцев». Замглавы МИД Сергей Рябков в ответ заявил, что Россия будет выстраивать реакцию в зависимости от содержания и характера санкций.
Тем временем в понедельник послы 27 стран Европейского союза согласовали новые санкции в отношении Москвы из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
США ввели санкции против ряда российских силовиков и сотрудников администрации президента
Министерство финансов США внесло в санкционный список в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального несколько россиян. В том числе директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора РФ Игоря Краснова.
Кроме того, санкции были введены в отношении главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, передает ТАСС.
Также санкции США введены против трех российских научно-исследовательских организаций, передает РИА «Новости». Речь идет о Государственном НИИ органической химии и технологии (ФГУП «ГосНИИОХТ»), а также ФГБУ «27 Научный центр» и 33-й центральном научно-исследовательском испытательном институте Минобороны России.
В вторник США объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального. В свою очередь замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов считает, что санкции Вашингтона против Москвы направлены на демонстрацию возрождения «коллективного Запада».
Напомним, ранее Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России
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Эксперт объяснил заявление США о нежелании перезагрузки отношений с Россией
Заявление Вашингтона о нежелании перезагрузки отношений с Россией – сигнал главы американского государства Джо Байдена своим внутренним оппонентам, что он не отходит от занятой им жесткой линии в отношении Москвы, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Он отметил, что Белый дом недавно пошел на продление договора СНВ-3, из-за чего у оппонентов новой американской администрации может сложиться впечатление, что Байден проявляет мягкость по отношению к России. Поэтому сейчас президент США стремится подстраховаться и продемонстрировать, что он придерживается жесткой политики в отношении Москвы, передает РИА «Новости».
«Я думаю, что это надо рассматривать как определенный сигнал внутренним оппонентам Байдена и также сигнал союзникам США о том, что Байден от своей принципиальной линии в отношении России не отходит и будет эту линию продолжать и дальше, что не исключает конкретных договорённостей, которые соответствуют американским интересам. Конечно, он в том числе апеллирует и к российскому руководству, подтверждая свою позицию, которую он излагал еще во время предвыборной кампании. Но главное, показать политическому истеблишменту, своим сторонникам и противникам что Байден – это не тот политик, который, придя к власти, может забыть о своих обещаниях», – сказал Кортунов.
Что касается введения США антироссийских санкций в связи с делом Алексея Навального, то это уже стало рутиной, уверен Кортунов. «Решение предсказуемое. Особенно после того, как было принято решение ЕС о санкциях, США должны были поддержать и в идеале даже развить. Наверное, это примерно то, чего ожидали. Конечно, это реакция более сильная, чем реакция ЕС, но, с другой стороны, не секторальные санкции, это то, к чему наша страна должна была подготовиться», – отметил он.
Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США не станут добиваться «перезагрузки» отношений с Россией, но Вашингтону необходимо иметь предсказуемые отношения с Москвой.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
Песков назвал политику санкций против России бесполезной
Вводящие санкции государства подобной политикой не достигают своих целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что власти США 2 марта могут объявить о новых санкциях в отношении Москвы.
«Тем, кто продолжает такую, можно сказать, зависимость от каких-то рестрикций в ведении межгосударственных дел, наверное, им пора задуматься, а достигают ли они какой-то цели, продолжая эту политику, и не становится ли все хуже в межгосударственных делах, и не являются ли они сами причиной для ухудшения межгосударственных дел, продолжая эту политику, является ли эта политика эффективной, достигает ли она своей цели», – сказал он.
По словам Пескова, «ответ будет очевидным, цели эта политика не достигает», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что на этой неделе администрация президента США Джо Байдена намерена ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.
На прошлой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы ожидаются «в течение недель, не месяцев». Замглавы МИД Сергей Рябков в ответ заявил, что Россия будет выстраивать реакцию в зависимости от содержания и характера санкций.
Тем временем в понедельник послы 27 стран Европейского союза согласовали новые санкции в отношении Москвы из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
В США заявили о планах работать с Россией в сфере стратегической стабильности
США намерены искать возможности продолжать работу с Россией в сфере стратегической стабильности и планируют сделать больше, чем просто продление СНВ-3, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью в подкасте Хиллари Клинтон.
«У нас есть другие важные темы с Россией. Одна из них – это то, что мы в нашем деле называем стратегической стабильностью… И одним из первых шагов, которые сделал президент (Джо) Байден, это продление единственного остающегося, но очень важного договора между Соединенными Штатами и Россией, так называемого СНВ-3… И это очень хорошо для обеих стран. И мы будем искать возможности сделать больше», – передает слова Блинкена РИА «Новости».
В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Лавров: Россия однозначно отреагирует на возможные санкции США
Россия однозначно отреагирует на возможные санкции США против Москвы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Узбекистана.
«Реагировать будет однозначно. Никто не отменял правила дипломатии, одно из правил дипломатии – это взаимность», – сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, как Москва будет реагировать в случае введения США антироссийских санкций, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что на этой неделе администрация президента США Джо Байдена намерена ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.
На прошлой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы ожидаются «в течение недель, не месяцев». Замглавы МИД Сергей Рябков в ответ заявил, что Россия будет выстраивать реакцию в зависимости от содержания и характера санкций.
Тем временем в понедельник послы 27 стран Европейского союза согласовали новые санкции в отношении Москвы из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
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