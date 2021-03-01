Иран счел неподходящим время для встречи по ядерному соглашению

Время для встречи по ядерной сделке является неподходящим, учитывая позиции США и Европы, заявил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Он сказал, что «с учетом позиции и действий США и евротройки» Тегеран «не считает подходящим время для проведения неформальной встречи, предложенной координатором СВПД», передает РИА «Новости».

Белый дом выразил разочарование в связи с отказом Ирана от неформальной встречи, сообщил высокопоставленный представитель администрации США. Он заявил, что Вашингтон «готов вернуться к конструктивной дипломатии для достижения взаимного возврата к соблюдению обязательств».

«Мы будем консультироваться с нашими партнерами по формату «5+1» (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) относительно дальнейших шагов», – приводит ТАСС слова представителя Белого дома.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что «это не последнее слово Ирана», решение которого связано с «негибкими позициями некоторых государств». Ульянов считает, что «многое зависит от того, как иранское ядерное досье будет рассмотрено на заседании Совета управляющих МАГАТЭ».

Ульянов поддерживает приглашение Ирана к подобным консультациям, но видит несовместимость этого предложения с угрозой принятия «необоснованной резолюции Советом управляющих МАГАТЭ через несколько дней». Россия призвала «проявить осмотрительность и воздержаться от негибких и безответственных шагов».

Напомним, СМИ со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов сообщили, что Тегеран отказался от предложения США и Евросоюза о проведении прямых переговоров по ядерной сделке. Иран хочет получить гарантии снятия Вашингтоном санкций после предполагаемой встречи.

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