Пару из Новосибирска нашли в квартире с огнестрельными ранениями

Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями головы обнаружены в одной из квартир в Новосибирске, сообщила старший помощник руководителя СК по региону Анастасия Кулешова.

По данным следствия, вечером 1 марта в квартире одного из домов по улице Учительская в городе Новосибирске было обнаружено тело 40-летнего хозяина квартиры и его 37-летней сожительницы с огнестрельными ранениями в области головы. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, из которого предположительно были сделаны выстрелы, сообщается на сайте СК.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух лиц». Сейчас следователи отрабатывают различные версии совершения преступления, «в том числе версия о том, что мужчина застрелил женщину, после чего покончил жизнь самоубийством». Причины и обстоятельства будут установлены после получения экспертиз и необходимых мероприятий.

По информации «Комсомольской правды», в квартире на столе стояло открытое шампанское, лежали кольцо и записка: «Сашенька, я люблю тебя больше жизни! Выходи за меня замуж». По словам источника в правоохранительных органах региона, вероятно, «девушка отвергла предложение руки и сердца и оскорбленный жених схватился за ружье».

По словам соседей, хозяин квартиры занимался организацией боев без правил, а до этого служил в силовых структурах.

Ранее в доме в поселке Кудьма обнаружены погибшими пятилетний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка. При осмотре тел следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти.