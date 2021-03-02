Экс-командующий ЧФ России оценил поставку США катеров Киеву

США поставками катеров подливают масла в огонь, вселяя в Украину уверенность в возможности собственных ВМС провести успешную десантную операцию против России, заявил командующий Черноморским флотом России (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов.

«Принцип США по отношению к Украине таков: «Нате, Боже, что нам негоже», то есть американцы поставляют украинцам катера для создания так называемого «москитного флота» [быстроходные и маневренные малые боевые корабли]. Эти катера также нужны Киеву, чтобы иметь если не превосходство, то хоть какое-то влияние на море, и тут американцы рады подлить масла в огонь не только в Азовском, но и на Черном море», – передает РИА «Новости» слова Комоедова.

При этом адмирал исключил возможность того, что насыщение украинских ВМС новыми кораблями позволит Киеву провести даже гипотетически успешную десантную операцию против России в районе Крыма. Такого рода маневры – самые сложные и затратные в военно-морском деле, полагаться на силу одних катеров в них невозможно, отметил он.

«Если и планировать нечто подобное, то уровень должен быть гораздо более масштабный: такая операция потребует далеко не только средства доставки, то есть корабли и катера. Она состоит из нескольких этапов: посадка десанта, переход морем, сопровождение авиацией, разведка и, наконец, высадка на берег при огневом прикрытии. На каждом из этих этапов на десант может быть оказано мощное огневое воздействие противоборствующей стороны, так что я не склонен полагать, что украинцы даже при помощи США решатся на такой шаг», – подчеркнул Комоедов.

Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи. Кроме того, Киеву был обещан новый транш в 150 миллионов долларов в случае успеха военной реформы в этой стране.