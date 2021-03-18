В ДНР заявили о минометном обстреле окраин Горловки украинскими силовиками

Военные ВСУ обстреляли поселок шахты имени Гагарина на окраине подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, выпустив 20 мин калибром 82 миллиметров, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Сегодня в 13.55 (мск) вооруженные формирования Украины обстреляли поселок шахты имени Гагарина на окраине города Горловка. Всего было выпущено 20 мин калибром 82 миллиметра», – сказал РИА «Новости» представитель ведомства.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, там расположены машиностроительный завод и химзавод «Стирол».

Ранее управление Народной милиции Донецкой народной республики сообщило, что за последние сутки на линии соприкосновения в Донбассе резко ухудшилась ситуация.

Также об обострении ситуации в Донбассе сообщали накануне, 16 марта. Представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров отмечал, что участились обстрелы территории Донбасса минометным оружием различных калибров.

В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.