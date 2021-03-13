Зеленский захотел найти виновных в потере Украиной Крыма Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе 13 марта 2021, 03:56

Фото: Celestino Arce Lavin/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украинские военные не планируют начинать наступление в Донбассе, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, «российская сторона распространяет дезинформацию, что якобы Украина вот завтра-послезавтра пойдет в наступление и наступлением будут брать Донецк и Луганск». Он заверил, что это «не соответствует действительности». Как утверждает Данилов, «это такая психологическая атака идет». Данилов признал, что в Донбассе «происходит обострение», возросло «количество обстрелов». «Но мы не можем сказать, что это критическая ситуация и она не находится под контролем наших военных. Ситуация полностью контролируемая», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, в Донбассе произошло новое обострение конфликта, бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди. В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Китай прокомментировал решение Украины национализировать «Мотор Сич» 12 марта 2021, 11:56 Текст: Наталья Ануфриева

Власти КНР требуют от Украины учесть интересы китайских компаний после принятого Киевом решения вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич», заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Лицзянь заявил, что Пекин требует от Украины учитывать «законные права китайских предприятий и инвесторов», передает ТАСС. Также Лицзянь сообщил, комментируя высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о российско-китайском партнерстве, что китайские власти намерены совместно с Россией продолжать борьбу с пандемией нового коронавируса и считают такое взаимодействие очень продуктивным: «Мы высоко оцениваем сотрудничество с Россией в данном направлении». Ранее китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» оспорили введенные указом Владимира Зеленского санкции в Верховном суде Украины. В январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. До этого, в августе 2019 года, китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности. Россия предостерегла Украину от силового сценария в Донбассе 12 марта 2021, 12:36

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Москва предостерегает власти Украины, а также «горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют» от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. Захарова заявила, что Москва хотела бы «предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», передает ТАСС. Так она прокомментировала высказывания главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука о неких «радикальных шагах» Киева в случае отказа России признать себя стороной конфликта на востоке Украины. Риторика представителей украинских властей, по словам Захаровой, «заставляет задуматься об истинных намерениях Киева на данном историческом отрезке». «В очередной раз призываем украинские власти перестать выдумывать некие новые договоренности, новые документы и наконец взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по Минским соглашением», – указала она. Официальный представитель МИД подчеркнула, что Киев с завидной регулярностью пытается прикрыть свое бездействие и откровенный саботаж достигнутых ранее договоренностей по урегулированию ситуации на востоке страны обвинениями в адрес России и переложить ответственность. «При этом в Киеве пытаются всех убедить, что якобы Москва является стороной конфликта и что у нее якобы есть некие обязательства по минскому комплексу мер», – добавила она. Захарова также напомнила, что стороны конфликта в Донбассе четко определены Минскими соглашениями – это Киев с одной стороны, Донецк и Луганск – с другой. «Именно нежелание признавать этот факт украинскими переговорщиками и их отказ договариваться с Донбассом, собственно, и является той причиной, которая препятствует установлению долгосрочного мира в регионе», – отметила дипломат. Ранее ЛНР призвала мировое сообщество предотвратить новую войну в Донбассе. До этого там заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе. Представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы. Также представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В Кремле отметили, что отслеживают ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе. Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России 12 марта 2021, 11:50

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Москва расценивает озвученную Киевом стратегию «деоккупации» Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов России, а участие каких-либо государств в «Крымской платформе» – как посягательство на территориальную целостность России, заявил источник в Москве. «Расцениваем эту стратегию как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов РФ. Будем рассматривать участие каких-либо стран в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность РФ», – подчеркнул источник РИА «Новости». Ранее в Госдуме заявили, что предстоящая встреча на международной площадке «Крымская платформа», посвященная «возвращению Крыма» под контроль Киева, окажется «пустопорожними разговорами». В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США. СБУ возбудила дело по Харьковским соглашениям о размещении ЧФ в Крыму 12 марта 2021, 20:03

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

На Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Соответствующее уголовное дело возбудила Служба безопасности Украины (СБУ), передает РИА «Новости». «Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти. Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года «соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года», – сообщили в СБУ. Правоохранители также намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения. Напомним, за ратификацию соглашения также выступал городской совет Севастополя. Действующие тогда президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали 21 апреля в Харькове соглашение по продлению базирования Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом дальнейшей пролонгации еще на пять лет. Автомобиль протаранил МиГ-29 под Киевом 12 марта 2021, 14:12 Текст: Елизавета Булкина

В результате столкновения с автомобилем на аэродроме в Василькове под Киевом получил повреждения и загорелся истребитель МиГ-29. По предварительным данным, военный инженер, будучи пьяным, на личном легковом автомобиле выехал на рулежную дорожку аэродрома воинской части. После чего врезался в хвостовую часть самолета, который в тот момент буксировался к месту стоянки. «В результате столкновения произошло возгорание самолета, которое было локализовано и ликвидировано пожарными. ДТП привело к повреждениям двигателя самолета и других агрегатов боевой машины», – передает ТАСС со ссылкой на «Обозреватель». Инженер при столкновении с истребителем получил ушибы грудной клетки и лица. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, процессуальное руководство в нем осуществляет группа прокуроров Киевского гарнизона. В Минобороны Украины инцидент пока не прокомментировали. Ранее в московском аэропорту Шереметьево самолет по касательной столкнулся со служебным автомобилем. В ЛНР заявили о концентрации военной техники и вооружений ВСУ в Донбассе 12 марта 2021, 21:48

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные начали концентрировать вооружение и военную технику в подконтрольных украинской стороне населенных пунктах в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. «Для совершения провокационных действий, в нарушение третьего пункта комплекса дополнительных мер, противник продолжает сосредотачивать вооружение и технику в зоне карательной операции. Для его размещения оккупанты используют территории объектов гражданской инфраструктуры, подвергая опасности жизни мирных жителей», – цитирует Осадчего РИА «Новости». Он добавил, что в течение прошлой недели разведка республики зафиксировала 17 единиц военной техники в жилых массивах шести подконтрольных Украине населенных пунктов приграничной линии Донбасса. «С целью сокрытия от международных наблюдателей размещения военной техники в населенном пункте Троицкое, боевики 59-ой бригады (ВС Украины) по приказу комбрига (Геннадия) Шаповалова открыли огонь из стрелкового оружия в направлении БПЛА Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в данном районе. Наблюдатели были вынуждены покинуть район мониторинга», – указал представитель ЛНР. Ранее в ДНР сообщили, что за неделю на территории ДНР погибли из-за обстрелов пять человек. В ДНР заявили о гибели пяти человек из-за украинских обстрелов 12 марта 2021, 19:11 Текст: Алексей Дегтярев

За неделю на территории ДНР погибли из-за обстрелов пять человек, сообщил представитель аппарата омбудсмена донбасской республики. «В период с 6 марта по 12 марта 2021 года, по официальным источникам, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины получил ранение один гражданский и один военнослужащий республики... погибли четыре военнослужащих республики. Также, к сожалению, на этой неделе от пулевого ранения в голову умер ранее раненый военнослужащий», – цитирует представителя ДНР РИА «Новости». По его словам, с начала 2021 года на территории республики в результате боевых действий скончались 15 человек, шестеро получили ранения. С начала конфликта в республике погибли 4977 человек, в числе которых 90 детей. В начале марта в ДНР сообщали, что в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли трое военнослужащих республики, один получил ранение. До этого сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов ДНР погиб в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. Его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени. Зеленский поддержал американские санкции в отношении Коломойского 12 марта 2021, 22:41 Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал санкции США против Игоря Коломойского и других бывших собственников «Приватбанка». По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Зеленский заявил, что украинские власти «поддерживают» решение Вашингтона о «санкциях против бывших собственников «Приватбанка». По его словам, Киев «работает над тем, чтобы вернуть на Украину средства», передает ТАСС. Напомним, США ввели санкции олигарха Игоря Коломойского и его семьи за коррупцию. Украинскому бизнесмену, его жене и двум детям будет запрещен въезд в США. Американские власти считают, что с 2008 по 2016 год, когда «Приватбанк» был национализирован решением украинского правительства, Коломойский вывел из него миллиарды долларов. ФСВТС заявила о потере Украиной авторитета на рынке торговли вооружениями 12 марта 2021, 13:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинский военно-промышленный комплекс утратил репутацию на рынке торговли вооружениями после ряда случаев поставок недоброкачественной продукции, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. «Пускай на меня не обижаются коллеги из военно-промышленного комплекса (Украины), страна репутационно утратила определенные позиции и авторитет, честно говоря, подпортила, в связи с тем, что было немало случаев поставок недоброкачественной продукции», – передает РИА «Новости» слова Шугаева в эфире телеканала «Россия 24». Комментируя информацию о том, что «Укроборонпром» с ОАЭ подписали соглашения о расширении военно-технического сотрудничества на общую сумму более 1 млрд долларов, Шугаев особо подчеркнул, что, в частности, на рынке Эмиратов Россия не рассматривает Украину как конкурента. В прессу периодически просачивается информация о том, что «Укроборонпром» закупает у России для своих военных. Например, гусеничные ленты и российские двигатели для бронетранспортеров БТР-70 через якобы британскую фирму – и уже по традиции по завышенной стоимости. России от Украины тоже иногда что-то нужно. Например, Стокгольмский институт сообщал, что украинское госпредприятие «Зоря-Машпроект» в 2015 году поставило две газовые турбины для многоцелевого сторожевого корабля ВМФ России «Адмирал Григорович». Однако такое случается реже. В Москве сочли бессмысленным проведение «нормандского» саммита в апреле 12 марта 2021, 16:40 Текст: Алина Назарова

Москва не получала предложений, приглашений и других официальных документов по поводу саммита в «нормандском формате», в настоящее время Россия считает проведение встречи бессмысленным, заявил информированный источник в Москве. «Никаких предложений, приглашений и других официальных документов по поводу саммита в «нормандском формате» российской стороне не поступало. Когда поступят, будем рассматривать, но считаем, что созыв саммита в отсутствие выполнения решений предыдущей встречи является бессмысленным», – сказал источник РИА «Новости». Ранее глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что саммит планируется провести в апреле. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если встреча в «нормандском формате» не состоится, он найдет возможность встретиться с каждым лидером отдельно. До этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. Кроме того, Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс. По словам информированного источника в Москве, главным планом по Донбассу остается Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, на последнем заседании Контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины Киев не говорил о новых планах. Напомним, Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В ДНР объяснили невозможность объединения с ЛНР 12 марта 2021, 14:25 Текст: Елизавета Булкина

Объединение самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в одно государство противоречило бы соблюдению Минских соглашений, заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Так сложилось, что по Минским соглашениям ДНР и ЛНР проходят отдельно», – рассказал он в интервью газете «Аргументы и факты». Пушилин также отметил необходимость переговоров трехсторонней контактной группы в Минске. «Для нас, для ДНР, это единственная международная площадка, где мы представлены. На Минской площадке мы слышны. Это наш голос», – сказал он. Глава ДНР полагает, что Киев, несмотря на агрессивные действия, не выйдет из Минских соглашений, так как использует их как средство политического давления на Россию. Ранее в ЛНР также заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе. Министр иностранных дел республики Владислав Дейнего заявил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения и готовится к эскалации в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. МВФ назвал условие сотрудничества с Киевом 12 марта 2021, 09:28 Текст: Елизавета Булкина

Основным условием продолжения отношений Международного валютного фонда (МВФ) с Киевом является независимость Нацбанка Украины и антикоррупционных учреждений страны, заявил директор пресс-офиса фонда Джерри Райс. «Независимость центральных банков является жизненно важным принципом для МВФ относительно любой страны. Независимость Национального банка Украины – одна из составляющих, которую мы внимательно мониторим», – цитирует его «Укринформ». По словам Райса, МВФ рассматривает обеспечение независимости центробанков, как «ключ к макроэкономической стабильности, доверия инвесторов, финансовой стабильности, защиты финансовой системы». Еще одним существенным фактором для МВФ является «сохранение целостности, независимости и эффективности украинских антикоррупционных институтов». Все это, отметил Райс, является «важными предпосылками и требованиями», определенными в программе МВФ для Украины. Миссия МВФ в декабре 2020 года начала свою работу по пересмотру программы stand-by – целевого кредита. Несмотря на большие ожидания Минфина и Национального банка Украины, переговоры не были успешными – фонд остался недоволен прогрессом Киева. Позднее стало известно, что миссия МВФ завершила работу из-за ряда вопросов, связанных с борьбой с коррупцией, судебной реформой, а также работой Нацбанка. Президент Украины Владимир Зеленский в феврале заявил, что Киев не выполнил ряд требований МВФ для получения очередного транша, однако рассчитывает на получение средств фонда до конца 2021 года. МИД согласился с выводами миссии ООН о ситуации с правами человека на Украине 12 марта 2021, 22:23 Текст: Антон Антонов

Москва согласна с выводами Наблюдательной миссии ООН по правам человека, заявившей об ухудшении ситуации на Украине, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментируя очередной доклад миссии ООН, Захарова сообщила, что приведенная экспертами «печальная статистика вызывает тревогу». Хотя в июле было достигнуто соглашение о прекращении огня в Донбассе, там «продолжают гибнуть и получать ранения люди», а также «наносятся удары по гражданским объектам». Как следует из доклада, «с апреля 2014 года внутренний вооруженный конфликт унес жизни 3077 человек, включая 148 детей», сообщила официальный представитель МИД России. При этом Захарова, комментарий которой приводится на сайте министерства, заявила, что миссия ООН «справедливо отмечает отсутствие внятной государственной политики на Украине и механизма по возмещению ущерба» жителям Донбасса. Тысячи семей остались без домов, но «лишь незначительное число получили компенсации или временное жилище». При этом украинские силовики «продолжают бесцеремонно занимать дома гражданских лиц, пользоваться коммунальными услугами за их счет». Кроме того, из-за ограничений на передвижение жители Донбасса «испытывают серьезные трудности с реализацией своих социально-экономических прав», а Киев «продолжает игнорировать призывы» миссии «отказаться от порочной практики увязки выплаты пенсий с регулярной регистрацией в качестве внутренне перемещенного лица». Захарова сообщила, что российская сторона «с сожалением разделяет выводы экспертов о значительном ухудшении ситуации» на Украине с правами человека в условиях коронавируса. На Украине «обострились проявления дискриминации и неравенства». Москва «обеспокоена содержащимися в докладе сведениями о широко распространенной практике применения насилия, пыток и произвольных задержаний» со стороны правоохранителей. Также продолжаются «нападения и угрозы со стороны радикалов в адрес журналистов, правозащитников, гражданских и политических активистов», а правоохранители демонстрируют «неспособность или нежелание положить конец беззакониям». Отмечается «отсутствие подвижек в установлении и привлечении к ответственности виновных в трагедии в Одессе» в 2014 году. Москва считает, что миссия ООН «справедливо бьет тревогу и в отношении продолжающегося ущемления прав национальных меньшинств, включая венгров, русских, цыган». Россия поддерживает «рекомендацию украинским властям незамедлительно принять закон о национальных меньшинствах, направленный на защиту языковых прав населения». Москва надеется, что украинские власти прислушаются к рекомендациям наблюдателей ООН и Венецианской комиссии Совета Европы. Захарова выразила надежду, что Киев предпримет реальные меры «в плане улучшения ситуации с соблюдением прав и свобод человека». При этом Москва напомнила, что Крым входит в состав России, поэтому «очередная попытка включить оценку правозащитной ситуации» в российском регионе в доклад по Украине «является неправомерной». Напомним, в Донбассе произошло новое обострение конфликта, бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди. В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Экс-спикер Рады оценил обвинения в госизмене при голосовании по ЧФ в Крыму 12 марта 2021, 22:14 Текст: Алексей Дегтярев

Бывший председатель Рады Владимир Литвин, голосовавший в 2010 году за ратификацию соглашений о пребывании Черноморского флота России в Крыму, заявил, что ратификация не была госизменой. «Абсолютно нет, не считаю (госизменой). Это была вынужденная необходимость», – заявил Литвин в эфире украинского канала, передает РИА «Новости». Политик пояснил, что вопрос о подписании и ратификации договора утвердили на заседании СНБО, тогда было признано, что «деваться некуда, надо идти на подписание этих соглашений» из-за экономической обстановки на Украине. По словам экс-спикера Рады, привлечь голосовавших за ратификацию депутатов не удастся, это закончится тем, что «немного потреплют нервы». «Я вижу, что будут таскать меня по поводу того, что происходило в Раде. Но если строго придерживаться правил парламентской жизни, то оснований (для уголовных дел) абсолютно нет», – добавил Литвин. Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения. Аксенов назвал прожектерством заявление Киева о «трех китах» возврата Крыма 12 марта 2021, 15:04 Текст: Алина Назарова

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «прожектерством и очковтирательством» заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о «трех китах» стратегии возврата полуострова Киеву. По словам Аксенова, что все так называемые «три кита» – бумажные, а Киев из года в год говорит об очередных «исторических» планах по «возвращению Крыма», но в реальности все происходит с точностью до наоборот. «Полуостров за семь лет полностью интегрировался в Россию во всех смыслах и избавился от остатков инфраструктурной зависимости от Украины. Это показатель беспомощности украинской власти. Когда для реальных действий нет ни сил, ни возможностей, ни морального права, ни юридических оснований, остается заниматься прожектерством и очковтирательством», – отметил Аксенов. «Кстати, три кита или три кiта? А может, три кота?», – написал Аксенов на своей странице ВКонтакте, иронизируя над тем, что кот по-украински пишется как «кiт». Ранее Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России. В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.