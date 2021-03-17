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В Госдуме назвали верхом цинизма требование Киева к Берлину обеспечить «возвращение» Крыма
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Попытки Киева упрекнуть Берлин в фашистском прошлом для того, чтобы Германия повлияла на возвращение Крыма Украине, превзошли самые циничные ожидания, заявила член думского комитета по международным делам Елена Панина.
«Заявления украинских властей часто отличались повышенной долей цинизма, однако попытки попрекать Германию фашистским прошлым с целью возврата контроля над Крымом превосходят все, что было сказано по этому поводу прежде», – заявила Панина РИА «Новости».
Она отметила, что на Украине с 2014 года проводится реабилитация фашизма.
«Пособники рейха из УПА* (Украинской повстанческой армии*, запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) объявлены героями, в ВСУ введено фашистское приветствие «Слава Украине – героям слава». В ООН Украина регулярно голосует против резолюций, осуждающих восхваление нацизма. Откровенные неонацисты из бандформирования «Азов» и его клона «Национальный корпус» находятся под личным контролем министра внутренних дел Украины, выполняют его приказы», – пояснила депутат.
По ее мнению, людям, у которых осталась историческая память, нужно защищаться от такого режима, опирающегося на ультраправых экстремистов, и дать им отпор. «Именно это и сделали жители Крыма семь лет назад», – сказала Панина.
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в среду заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов».
Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
На Украине в проблемах вакцины AstraZeneca в Европе обвинили Россию
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Глава украинского министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в Европе якобы могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России.
«Спутник» еще не одобрен к применению в Европейском союзе. В Кремле, конечно, обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента «Спутника» – вакцины AstraZeneca. Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение «Спутника», – написал Ткаченко в своем Telegram.
Министр отметил, что «очень тщательно проверил бы, из каких источников появилась информация о псевдоопасности вакцины AstraZeneca и кто лоббировал распространение этих страшилок в европейских СМИ».
13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.
При этом минздрав Украины не увидел проблем с вакциной от AstraZeneca. Кроме того, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что заболел COVID-19 после вакцинирования препаратом Covishield, произведенным в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca.
Ляшко при этом сказал, что Украина не планирует приостанавливать вакцинацию препаратом Covishield.
В Киеве напомнили «психующей» Москве о «непобедимых» украинских ракетах
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Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что противодействия находящимся на вооружении Киева ракетам «Нептун» якобы не существует, и из-за этого якобы «Россия уже психует».
По словам Жданова, противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» являются уникальным вооружением, противодействия которому на сегодняшний день якобы нет. Он также отметил, что этой «уникальной вещью» даже заинтересовались США, пишет «Царьград».
«Ракета летит над водой на высоте 3–300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость», – цитирует его украинское издание «Главред».
По словам Жданова, испытания показали, что точность попадания этой ракеты довольно высока, до нескольких метров. Кроме того, уверен он, поступление «Нептунов» в ВМС Украины уже заставило «психовать» Россию. По словам Жданова, если командование решит расставить эти ракеты вдоль побережья, Россия побоится предпринимать наступательные действия, о которых, к слову, безосновательно заявляют седьмой год в Киеве.
Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявили, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун». Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы.
Крылатая ракета Р-360 весит 870 кг и может нести боеголовку массой 150 кг. Дальность ее пуска – до 280 км, скорость – около 900 км в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Коломойский в 2014 году предложил «залить Крым миллиардами»
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В 2014 году украинский олигарх Игорь Коломойский добивался того, чтобы в Крыму проводили не референдум, а плебисцит, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
«Все они испугались, когда было принято слово «референдум», – рассказал Константинов, отметив, что Коломойский лично звонил ему «через знакомого в Днепропетровске». Этот знакомый позвонил Константинову и «передает трубку».
«Слышу: ты понимаешь, кто с тобой разговаривает? Вот такое общение было: мы зальем Крым миллиардами, поменяйте слово «референдум» на «плебисцит», – приводит слова Константинова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Крым 24».
Константинов сообщил, что отверг предложение Коломойского, поскольку уже принял для себя однозначное решение.
Крымский социолог, доцент Крымского федерального университета Наталья Киселева пояснила, что украинский олигарх хотел обмануть крымчан, так как в законах России или Украины нет понятия «плебисцит», есть только «референдум». Поэтому результаты плебисцита не имели бы юридической силы.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Захарова высмеяла «сказочный режим» на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы украинского министерства культуры и информационной политики Александра Ткаченко, который обвинил Россию в проблемах вакцины AstraZeneca.
Захарова заявила в Facebook, что на Украине «продолжают жить в своем фантазийном мирке». Так, украинские власти «проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке». А теперь Киев «взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией, которые Украина не производит и не проводит». «Не режим, а сказка», – заявила Захарова.
Напомним, Ткаченко заявил, что сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в Европе якобы могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России.
Российские ракетчики оценили украинский «Нептун»
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«Ракета «Нептун» – изобретение еще советских времен. Возможно, на Украине задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС Сергей Хатылев. Так он прокомментировал заявление украинского военного эксперта о том, что Россия бессильна против «Нептунов».
Российские корабли второго и третьего поколения сегодня имеют новейшие ракетные и пушечные средства вооружения, радиолокационные станции и системы навигации, отметил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. «Кроме того, мы постоянно работаем над их усовершенствованием. Это значит, что ракета «Нептун» для России – это несложная цель, которую мы можем своевременно обнаружить и уничтожить», – констатировал эксперт.
Ранее бывший сотрудник оперативного отдела Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковник запаса Олег Жданов заявил, что противодействия находящимся на вооружении Киева ракетам «Нептун» якобы не существует, и из-за этого якобы «Россия уже психует».
По словам Жданова, противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» являются уникальным вооружением, противодействия которому на сегодняшний день якобы нет. Он также отметил, что этой «уникальной вещью» даже заинтересовались США. «Ракета летит над водой на высоте 3-300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость», – цитировало Жданова украинское издание «Главред».
«Ракета «Нептун» – не новая разработка украинских специалистов, а старое изобретение еще советских времен. Это оружие достаточно известное, никаких секретов для России в нем нет. Возможно, на Украине эту ракету усовершенствовали, задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы», – отметил Хатылев.
Как, в свою очередь пояснил газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Айтеч Бижев, бывший зам главкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств участников СНГ, «Нептун» – это модернизированная противокорабельная многофункциональная советская ракета К-35, которой вооружали самолеты Ту-22, корабли и береговые ракетные комплексы «Бал».
«В советское время это действительно была передовая разработка, предназначенная для уничтожения авианосцев и корабельных группировок, – сказал Бижев. – Система заключала ноу-хау: ракета могла выходить на атаку сверху, но у самой воды становилась горизонтально, атакую корабль на высоте 30-50 метров над уровнем воды, что затрудняло ее обнаружение и уничтожение. Понятно, что украинцы усовершенствовали ее, возможно увеличили дальность полета с прежних 300 километров, но кардинально изменить тактико-технические характеристики, в частности, скорость они не в состоянии».
«Изделие разработано киевским КБ «Луч». Вся информация по нему приходит только с украинской стороны, но доверия этому источнику информации нет, – сказал военный эксперт, сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Сергей Денисенцев. – Изделие создано не на ровном месте. Задел существует еще с советского времени, аналоги ракеты разрабатываются и в Китае и в Индии и в Пакистане. Это не говорит о каком то сумасшедшем уровне высоких технологий. Ракета дозвуковая, летит на небольшой высоте, что уже давно не новость. Заявленная дальность в 300 километров, но непонятно на какой высоте достигается».
По оценке Бижева, испытания ракеты Украина может проводить только на Черном море – полигонов у нее нет – и как только такие испытания пройдут средства разведки Черноморского флота, получат и проанализируют все характеристики «Нептуна».
Ожидаете ли вы начало новой полномасштабной войны на юго-востоке Украины в этом году?
Теоретически, ракету можно использовать и для защиты и для нападения, например на черноморский сухогруз, в свою очередь указал Денисенцев. «Можно попытаться атаковать и российские военные корабли, но нужно думать о последствиях и вероятностях успеха этой акции», – добавил эксперт АСТ.
Но, отметил Денисенцев, одно дело – создать один экземпляр вооружения, другое – развернуть большую серию. Есть большие сомнения в возможностях Украины наладить производство «Нептунов», отметил военный эксперт. «Существует значительная проблема с носителями данных ракет, – указал Денисенцев. – Изначально предполагалось и береговое, и морское базирование. Осталось только береговое. Производственные возможности для выпуска носителей ограничены». Также есть сомнения в том, что «Нептун» будет востребован на внешнем рынке, заметил эксперт. «У американцев есть противокорабельная ракета Harpoon, и в целом, предложений в этой нише вооружений достаточно», – напомнил Денисенцев.
Что касается противодействия «Нептунам», то не стоит также забывать об эффективности средств радиоэлектронной борьбы, в свою очередь отметил Хатылев. «У России есть возможность создавать помехи ракетам противника, что значительно повышает результативность ведения боевых действий. Однако самое главное не то, насколько эксклюзивная и модернизированная техника на вооружении у страны, а то, кто ей управляет. В России и боевые расчеты, и командование, их уровень подготовки и способность выполнять задачи в сложной обстановке находятся на высочайшем уровне», – подчеркнул он.
«На Украине же часто забывают об этом важном факторе. Каким бы современным не было оружие, если один из командиров побежит, всей системе конец. Мы уже молчим о том, что такое вооружение нужно поставить на серийное производство, а этот процесс занимает годы, а не пару месяцев. Для этого нужен высокий уровень кооперации на всех стадиях, который на Украине оказался просто уничтожен», – заключил Хатылев.
Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявили, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретных» вооружений. Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы.
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Депутат Бундестага: У Германии есть моральный долг перед Россией, а не перед Украиной
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Заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии, прокомментировал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт призыв посла Андрея Мельника к Берлину сделать все для «возвращения» Крыма Украине, поскольку немцы его дважды оккупировали.
«Мне трудно даже комментировать это заявление Мельника, настолько оно вне нормальной логики и отдает маразмом. Я сначала, было, подумал, что это какой-то фейк», – признался депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в среду заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». Во время Второй мировой войны у полуострова была особенно трагичная судьба, о чем в нынешнем немецком обществе не принято вспоминать, передает РИА «Новости».
«Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие», – пишет Мельник в статье для Berliner Zeitung. Отметим, что в обоих случаях оккупации полуострова немецкими войсками – в 1918 году и в 1941-1944 годах, Крым не имел отношения к какому-либо украинскому государственному образованию.
«Заявление Мельника недостойно не только посла и политика, но и любого человека. Ну как можно связать две этих вещи в таком контексте?» – подчеркнул депутат Гердт. Он предположил, что такие заявления делаются послом только для того, чтобы «как-то отрабатывать свой пост», а также продемонстрировать новой администрации США, что Украина, «несмотря на то, что она поделилась с Трампом информацией о сыне Джо Байдена, все-таки любит нового президента Соединенных Штатов». «Каждый выпрыгивает из рубашки, чтобы показать какой он крутой и еще больше разругаться с Россией», – комментирует собеседник.
Депутат считает, что правительство Германии никак не будет реагировать на подобные высказывания «и только ухмыльнется». Он также напомнил, что ФРГ ежегодно направляет Украине 1,8 млрд евро «на поддержку демократических реформ».
«Я полагаю, что у Германии есть моральный долг перед Россией, которая во времена СССР дала добро на объединение ГДР и ФРГ безо всяких условий, несмотря на скептическое отношение Великобритании и США, – продолжает Гердт. – Почему бы Германии не вернуть этот долг, приложив все усилия для мирного воссоединения всех, кто говорит, пишет по-русски и считает себя русским? Я считаю, что это закономерная постановка вопроса и он гораздо более обоснован, чем этот маразм посла Украины Мельника».
«С какого это времени Россия вдруг стала врагом для Германии, а те, кто противодействовал объединению нашей страны, теперь считаются ее друзьями? – задается вопросом германский депутат. – Были ли они вообще когда-нибудь нашими друзьями? Они говорят теперь: «Вы «Северный поток» закройте и нам плевать, чем вы будете отапливать свои школы».
«Украина населена единым с Россией славянским народом и они всегда жили в мире и братстве. Сегодняшней войны в Донбассе и противостояния ее России просто не было бы, если бы Европа не повела себя так, как она повела себя с Украиной, когда еще в 2013 году гнула через колено тогдашнего президента Януковича и в итоге догнула до майдана, а потом и узаконила госпереворот», – рассуждает собеседник.
«Я пытаюсь здесь объяснить, откуда этот процесс пошел: вы же знали, что там единая граница, таможенные соглашения – зачем вы раскалывали Украину и Россию? Теперь логично было содействовать движению в обратную сторону. Давайте способствовать объединению двух народов и прекращению кровопролития. Это стало бы только маленькой частью возврата морального долга Германии в благодарность за объединение двух своих половин», – заключил Гердт.
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Москва выразила протест временному поверенному в делах Украины
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Министерство иностранных дел России выразило решительный протест временному поверенному в делах Украины в России Василию Покотило в связи с провокацией в Киеве против российских дипломатов.
«17 марта в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с имевшей место в Киеве 16 марта провокационной акцией против дипломатов посольства России на Украине», – говорится в сообщении на сайте министерства.
Отмечается, что российская сторона рассматривает провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которых содержится обязательство принимающей стороны о предотвращении всякого нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбления их достоинства.
В МИД России потребовали от украинской стороны принять неотложные меры для проведения тщательного расследования и привлечь виновных к ответственности, а также не допускать впредь подобных провокаций.
«Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этим инцидентом», – заключили в ведомстве.
16 марта рядом со зданием посольства и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов и комментариями оскорбительного характера. Кроме того, были повреждены четыре служебных автомобиля российской дипмиссии, находившихся на стоянках в городе.
Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украина должна быть готова к разрыву дипломатических отношений с Россией.
Украина назвала «возвращение» Крыма «моральной обязанностью» Германии
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Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов».
По его мнению, именно на Германии лежит «моральная обязанность» сыграть решающую роль в этом вопросе, поскольку она в ответе перед Украиной за насилие национал-социалистов. Посол отметил, что полуостров в этой ситуации имел особенно трагичную судьбу, о чем в нынешнем немецком обществе не принято вспоминать, передает РИА «Новости».
«Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие», – пишет Мельник в статье для Berliner Zeitung.
Поэтому, считает дипломат, Германия, учитывая ее «колониальное прошлое в Крыму» и миллионы украинских жертв фашистского террора, должна использовать все политические и экономические инструменты для «возвращения» полуострова в состав Украины.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Киев заявлял о планах обсудить вопрос «возвращения» полуострова на саммите «Крымской платформы», запланированном на 23 августа.
В ДНР заявили об обострении ситуации на всей линии соприкосновения в Донбассе
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Ситуация на всей линии соприкосновения в Донбассе обострилась, о чем говорят участившиеся обстрелы украинскими силовиками территории Донбасса минометным оружием различных калибров, заявил представитель Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.
«На сегодняшний день мы видим обострение ситуации по всей линии соприкосновения: со стороны военных формирований Украины все чаще применяются минометы различных калибров», – приводятся слова Никонорова на сайте представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Представитель ДНР отметил, что вместо снижения эскалации конфликта Украина «вступает в неактуальные и бессмысленные дискуссии и длительные монологи о разминировании и новых участках разведения сил и средств». По словам Никонорова, такие действия Киева «не вселяют надежд» на мирное урегулирование ситуации. «Представители Украины готовы рассуждать на любые абстрактные темы, кроме работы над самым главным – восстановление полного режима тишины и стабилизации ситуации с безопасностью на линии соприкосновения», – подчеркнул он.
По информации представительства ДНР в СЦКК, с 2 по 16 марта ВСУ 54 раза нарушило режим прекращения огня.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские военные разместили на подконтрольной Киеву территории Донбасса пять единиц военной техники.
14 марта подразделения украинских силовиков за сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы.
В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.
В Крыму предложили Зеленскому ответить на четыре вопроса о блокадах
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо пустых обещаний о возвращении Крыма необходимо ответить жителям региона на четыре вопроса об устроенных Киевом блокадах полуострова, заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.
«Как наказали тех, кто устроил Крыму водную блокаду? Как наказали тех, кто устроил энергетическую блокаду? Как наказали тех, кто устроил транспортную блокаду? Как наказали тех, кто устроил нам продовольственную блокаду?» – сказал он РИА «Новости».
По его словам, Зеленскому «не надо лить крокодиловы слезы», поскольку в Крыму прекрасно знают, что никто даже не понес никакого порицания, никому даже «пальчиком не погрозили», а вместо этого только усилили преследование и угрозы крымчанам.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии против субъектов России. Она отметила, что стратегии украинской стороны не способны вернуть доверие жителей полуострова.
11 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом. Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России.
Лавров: Крым вошел в состав России в полном соответствии с международным правом
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вхождение Крыма в состав России произошло в полном соответствии с международным правом, полуостров навсегда в составе России.
«Семь лет назад – в полном соответствии с международным правом – вы высказались за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. Такая форма реализации закрепленного в Уставе ООН права народов на самоопределение стала единственным способом защиты интересов, достоинства, жизни крымчан на фоне угроз со стороны националистов и неонацистов, пришедших к власти в Киеве в результате антиконституционного вооруженного переворота», – заявил Лавров в эфире телеканала «Крым 24», текст выступления опубликован на сайте МИД России.
В своем выступлении он рассказал, что рад обратиться к крымчанам в преддверии седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией, а также подчеркнул, что судьба и будущее Крыма – навсегда с Россией.
«Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность – ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения. Со своей стороны наша дипломатия продолжит и далее вести энергичную работу по закреплению в сознании иностранных партнеров реалий, связанных с возвращением полуострова домой», – заявил Лавров.
Министр также отметил, что рост мирового интереса к развитию связей с Крымом не может не радовать. Таким образом представители зарубежных общественно-политических, деловых, научных, парламентских кругов могут убедиться, что жители Крыма остаются верными своему свободному выбору, сделанному в 2014 году.
Ранее в Кремле напомнили о законности референдума в Крыму в 2014 году.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Заочно арестованный в России банкир получил политическое убежище на Украине
Глава банка «БФГ-кредит» Юрий Глоцер, заочно арестованный в России, получил политическое убежище на Украине. Он исключен из разыскного списка Интерпола, сообщил источник в правоохранительных органах.
Глоцер «подал иск против российского следователя, которая ведет уголовное дело о растрате». Он намерен «оспаривать обстоятельства уголовного преследования на территории России в украинском суде», сообщил источник ТАСС.
Владельцы и руководители банка Глоцер и Евгений Мафцир были объявлены в международный розыск. Экс-председатель правления банка Павел Дойнов задержан и находится в Чехии, решается вопрос о его экстрадиции. Обвинения в растрате предъявлены ряду сотрудников банка.
По версии следствия, в 2014–2016 годах бывшие руководители банка выдали зарубежным организациям заведомо невозвратные кредиты как минимум на 12,9 млрд рублей, на эти деньги приобреталась недвижимость, также средства использовались для частичного рефинансирования кредитов. Общая сумма ущерба может достигать 30 млрд рублей. В 2016 году ЦБ отозвал лицензию у «БФГ-кредит».
В Госдуме оценили западные фейки о «ежах, которых едят крымчане»
Депутат Госдумы Константин Бахарев прокомментировал заявления западных СМИ о крымчанах, которым якобы приходится «от голода заготавливать ежей на зиму».
По словам Бахарева, так СМИ пытались метафорически изобразить якобы плохую ситуацию с продовольствием в регионе, передает ФАН.
«В доковидный период почти из всех стран ЕС к нам приезжали делегации политиков, депутатов и журналистов. Все они хотят узнать правду о происходящем в Крыму. Ведь западные СМИ демонстрируют редкий уровень лжи, хотя ряд изданий мы считали эталоном свободы слова. Пару лет назад французские парламентарии рассказали, что прочитали в газете, что мы здесь живем за колючей проволокой, голодаем и заготавливаем на зиму ежей в банках», – рассказал Бахарев.
Бахарев подчеркнул, что тяжелая жизнь не в Крыму, а на Украине. По его мнению, крымчане не пожелали становиться ареной кровавого конфликта. Он отметил, что Украина вполне может поменять свой политический вектор и развернуться к России лицом, однако это напрямую зависит от самих украинцев.
«Украина – это государство-банкрот. А если нечем будет платить зарплаты и пенсии, такая власть долго не продержится. Когда люди это поймут, там начнет налаживаться жизнь», – подытожил депутат.
При этом, по словам депутата, заявления Зеленского по поводу спасения крымчан при помощи проекта Крымской платформы жителям полуострова совершенно не интересны, и они не обращают на них внимания.
Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что в 2014 году украинский олигарх Игорь Коломойский добивался того, чтобы в Крыму проводили не референдум, а плебисцит.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что референдум в Крыму в 2014 году не противоречил украинскому законодательству, он был абсолютно законным и легитимным.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Киев объявил задержание в России предполагаемого украинского шпиона пропагандой
Сообщение ФСБ о том, что в Крыму задержан россиянин, работающий на украинские спецслужбы, является пропагандой, заявила Служба внешней разведки Украины.
Украинская разведка заявила, что Россия якобы пытается создать «фон для проведения 17 марта неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике», инициированного Москвой. По версии Киева, российская сторона хочет переложить на Украину ответственность за процесс урегулирования в Донбассе и дискредитировать инициативу «Крымская платформа», а также отвлечь внимание от «проблем полуострова», передает РИА «Новости».
Напомним, в Крыму за «разведывательно-подрывную деятельность» задержан Владислав Есипенко, в его автомобиле нашли самодельную бомбу. Подозреваемый в шпионаже на Украину россиянин арестован. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев хочет обсудить вопрос возвращения контроля над Крымом, запланировано на 23 августа.
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Встречу министров обороны Японии и Украины отменили
Запланированная на 17 марта встреча министров обороны Японии и Украины не состоится, сообщило минобороны Японии.
Встречу отменили после того, как член украинской делегации сдал положительный тест на коронавирус в Японии, передает ТАСС.
Напомним, украинский посол в Японии Сергей Корсунский поддержал позицию Японии по вопросу принадлежности южной части Курильских островов.