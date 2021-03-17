Стало известно о состоянии россиянина с атакованного пиратами в Нигерии танкера

Нидерландская компания, с судна которой похитили россиянина в Гвинейском заливе, установила контакт с моряками, они чувствуют себя хорошо, сообщил представитель компании Кор Радингс.

«Компания De Poli Shipmanagement сообщает, что был установлен контакт с членами экипажа танкера-химовоза Davide B, которые были взяты в заложники в Гвинейском заливе 11 марта. Компания может подтвердить, что все пятнадцать моряков вместе и чувствуют себя хорошо в этих трудных обстоятельствах», – передает РИА «Новости» слова Радингса.

По его словам, новость была передана ближайшим родственникам экипажа.

«De Poli Shipmanagement не будет предоставлять никакой дополнительной информации о диалоге с теми, кто удерживает наших моряков, чтобы не ставить под угрозу безопасность моряков, и просит уважать эту позицию», – добавил он.

Во вторник в российском посольстве сообщили, что гражданин России оказался в числе похищенных в результате нападения пиратов на судно у берегов Нигерии.