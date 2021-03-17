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В Киеве напомнили «психующей» Москве о «непобедимых» украинских ракетах
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Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что противодействия находящимся на вооружении Киева ракетам «Нептун» якобы не существует, и из-за этого якобы «Россия уже психует».
По словам Жданова, противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» являются уникальным вооружением, противодействия которому на сегодняшний день якобы нет. Он также отметил, что этой «уникальной вещью» даже заинтересовались США, пишет «Царьгрд».
«Ракета летит над водой на высоте 3-300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость», – цитирует его украинское издание «Главред».
По словам Жданова, испытания показали, что точность попадания этой ракеты довольно высока, до нескольких метров. Кроме того, уверен он, поступление «Нептунов» в ВМС Украины уже заставило «психовать» Россию. По словам Жданова, если командование решит расставить эти ракеты вдоль побережья, Россия побоится предпринимать наступательные действия, о которых, к слову, безосновательно заявляют седьмой год в Киеве.
Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявили, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун». Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы.
Крылатая ракета Р-360 весит 870 кг и может нести боеголовку массой 150 кг. Дальность ее пуска – до 280 км, скорость – около 900 км в час, высота полета над гребнем волн – от трех до 10 метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
На Украине в проблемах вакцины AstraZeneca в Европе обвинили Россию
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Глава украинского министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в Европе якобы могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России.
«Спутник» еще не одобрен к применению в Европейском союзе. В Кремле, конечно, обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента «Спутника» – вакцины AstraZeneca. Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение «Спутника», – написал Ткаченко в своем Telegram.
Министр отметил, что «очень тщательно проверил бы, из каких источников появилась информация о псевдоопасности вакцины AstraZeneca и кто лоббировал распространение этих страшилок в европейских СМИ».
13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.
При этом минздрав Украины не увидел проблем с вакциной от AstraZeneca. Кроме того, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что заболел COVID-19 после вакцинирования препаратом Covishield, произведенным в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca.
Ляшко при этом сказал, что Украина не планирует приостанавливать вакцинацию препаратом Covishield.
В ЛНР указали на виновников крушения Ил-76 в Донбассе
Ответственность за падение Ил-76 в Донбассе в 2014 году и гибель 49 находившихся там человек лежит на украинском командовании, заявил бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Еще Валерий Болотов (в июне 2014 года занимал пост главы ЛНР – прим. ВЗГЛЯД) говорил, что воздушное пространство над Луганской народной республикой закрыто, и в случае, если оно будет нарушено, любой нарушитель будет сбит», – сказал Марочко РИА «Новости».
Он добавил, что из-за эскалации конфликта в Донбассе, вследствие которой ЛНР сталкивалась с воздушными атаками со стороны Украины, «атака на данный самолет не считалась бы преступлением, даже если бы в этом непосредственно участвовал сам [экс-глава ЛНР Игорь] Плотницкий». По мнению Марочко, самолет угрожал всем мирным жителям.
«Как стремительно развивались тогда события, мы все помним и знаем. Усиление [украинского воинского] контингента на территории Луганского аэропорта сулило большими потерями как среди ополчения, так и мирных граждан, поскольку они сюда летели не на прогулку, а убивать мирных жителей», – указал собеседник.
Экс-представитель ЛНР отметил, что украинское военное руководство знало, что силы ополчения завладели средствами, позволяющими сбивать такие цели.
«Целиком и полностью ответственность за гибель этих военных лежит на украинской власти и тех командирах, которые отдали приказ на вылет данного транспортного средства и выдвижении этих десантников на территорию ЛНР. Посылать этот борт было заведомо провальной идеей, которая и привела к большому количеству жертв среди укровоенных», – пояснил Марочко.
Во вторник на Украине вынесли заочный приговор экс-главе ЛНР Игорю Плотницкому по делу о крушении Ил-76 в 2014 году в Донбассе. Его приговорили к пожизненному заключению.
В 2014 году Киев разрешил вылет транспортного самолета Ил-76 в блокированный ополченцами аэропорт Луганска. Самолет был сбит из ПЗРК при посадке в Луганске, погибло 40 десантников и девять членов экипажа.
В Раде призвали денонсировать Харьковские соглашения с Россией
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В Раде Украины предлагают денонсировать Харьковские соглашения с Россией по вопросам пребывания Черноморского флота в Крыму, подписанные в 2010 году.
«Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, подписанное 21 апреля 2010 года в г. Харькове, и ратифицированное Верховной Радой Украины 27 апреля 2010 года, денонсировать», – говорится в тексте законопроекта, передает РИА «Новости».
Документом предлагается кабмину уведомить Россию о денонсации соглашения. В случае принятия, законопроект вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе.
В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что денонсация соглашения позволит сократить риски, связанные с национальной безопасностью Украины.
«Реализация положений закона в случае его принятия приведет к дополнительным доходам в государственный бюджет Украины в результате перевода (изменения целевого назначения) земель, занимаемых Черноморским флотом РФ, в рекреационную зону, и полученной возможности привлечения инвестиций в крымский регион», – говорится в документе.
Ранее Служба безопасности Украины провела обыски в рамках расследования подготовки и ратификации соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму, подписанных в 2010 году.
Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
Крым стал российским регионом после проведенного там 16 марта 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Песков оценил заявления об «ударе» по Украине при эскалации конфликта в Донбассе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал ориентироваться на официальные заявления, а не высказывания в СМИ, комментируя сообщения о якобы возможности удара России по Украине в случае эскалации конфликта в Донбассе.
Журналист поинтересовался у представителя Кремля, насколько соответствуют действительности «заявления в эфирах российских телеканалов» о том, что Россия в случае эскалации конфликта в Донбассе якобы может нанести удар по военным объектам Украины за пределами Донбасса.
«Обращайте внимание на публикации в российских СМИ, но все-таки ориентируйтесь на официальные высказывания и, конечно же, всегда исходите из того, что России очень важна безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке», – ответил Песков, передает РИА «Новости».
В начале марта в Донбассе произошло обострение конфликта – бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди. Газета ВЗГЛЯД размышляла, почему сейчас у Зеленского больше причин для начала войны, чем когда-либо прежде.
Работающий на спецслужбы Украины россиянин задержан в Крыму
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Гражданина России, работающего на украинские спецслужбы, задержали в Крыму за «разведывательно-подрывную деятельность», в его автомобиле нашли самодельную бомбу, сообщает ЦОС ФСБ.
«ФСБ РФ в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина России Есипенко В. Л. Указанный гражданин осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым», – говорится в релизе.
Мужчина был задержан, чтобы исключить проведение им «подрывных акций в интересах украинских спецслужб», передает РИА «Новости».
«В ходе обследования его личного автомобиля обнаружен и изъят предмет с внешними признаками самодельного взрывного устройства. Со слов задержанного Есипенко В. Л., указанную выше информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В. А., а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности», – отметили в ведомстве.
На кадрах оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ, зафиксировано, как оперативники блокируют на обочине машину Есипенко и укладывают его лицом вниз на землю. Оперативник задает ему вопрос, на что задержанный отвечает: «Есипенко Владислав Леонидович. [Год рождения] 1969-й». Также на видео можно увидеть разложенные на полу в салоне автомобиля бомбу в борсетке, флажок, символизирующий флаги Украины и Евросоюза, нож, смартфон и кнопочный мобильный телефон.
В отношении Есипенко заведено уголовное дело.
Эксперты: Выдача российских паспортов в Донбассе не заставит Украину отказаться от агрессии
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«Российская сторона автоматически может оказаться втянутой в конфликт, независимо от того, сколько ее граждан проживает в ДНР и ЛНР», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший вице-премьер Донецкой народной республики Андрей Пургин. Так он прокомментировал сообщение главы ДНР Дениса Пушилина о том, что число жителей республики, получивших российское гражданство, превысило 224 тысячи.
«Действительно, в Донецкой и Луганской народных республиках выдано в совокупности около 400 тыс. российских паспортов, а к сентябрю их количество планируется увеличить до полумиллиона. Однако вряд ли этот фактор каким-то образом повлияет на планы Украины вести полномасштабные боевые действия на этих территориях», – считает донецкий общественный деятель, бывший вице-премьер и глава парламента ДНР Андрей Пургин.
Российская сторона автоматически окажется втянутой в конфликт такого рода, независимо от того, сколько ее граждан проживает в ДНР и ЛНР, отметил собеседник. «Если снова начнется война, то в Россию за несколько дней хлынет около полутора миллионов беженцев. Разумеется, это заботит российские власти», – уверен он.
При этом Пургин подчеркнул – опасность полномасштабной войны на Донбассе несколько преувеличена. «Да, сейчас здесь наблюдается обострение ситуации, которого не было почти два с половиной года. Но те жители ДНР и ЛНР, которые видели лето 2014 года, понимают, что это несоизмеримые вещи. Это связано с тем, что США снова выделили Киеву средства на ведение войны, но их явно недостаточно для реальных боевых действий. Зато этих денег вполне хватает на то, чтобы держать население в состоянии вялотекущего конфликта, бесконечно напоминать, что еще ничего не закончилось. Эти ребята просто портят нам жизнь, и это грустная констатация факта», – заключил собеседник.
Число жителей ДНР, получивших российское гражданство в упрощенном порядке, превысило 224 тысячи, сообщил глава провозглашенной республики Денис Пушилин в интервью российской «Парламентской газете». По оценке донецкого лидера, при нынешних темпах выдачи паспортов к сентябрю число жителей республик Донбасса, получивших российское гражданство, превысит 500 тысяч. Напомним, что общая численность населения Донецкой и Луганской народных республик составляет около 3,6 млн человек.
Получение российских паспортов жителями ДНР действительно поспособствовало росту безопасности в регионе, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий социолог Евгений Копатько. «Но при этом нельзя полностью исключить военный сценарий развития событий, ведь ставки в политической борьбе в Киеве невероятно повысились. Даже если до прямого столкновения не дойдет, логика украинской стороны остается прежней – зачистить неподконтрольные территории и выйти на границу с Россией», – считает эксперт.
«Вопрос вмешательства России в эту ситуацию остается открытым. Есть заявления президента Владимира Путина о том, что такие действия Украины могут быть для нее очень рискованными. Но сейчас идет испытание на прочность всех сторон конфликта, своего рода проверка нервов», – заключил Копатько.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, с февраля на линии соприкосновения сторон в Донбассе отмечается одно из самых серьезных за последние годы обострений обстановки. В марте участились артиллерийские обстрелы с позиций вооруженных сил Украины (ВСУ), применяются гранатометы и минометы, наблюдатели фиксируют перемещение тяжелой техники ВСУ и минирование населенных пунктов Донбасса с украинской стороны. Высказывались предположения, что украинские силовики готовы начать крупномасштабные боевые действия.
Ранее президент России Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс.
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Киев объяснил, почему Украина не получила от стран ЕС «остатки вакцины»
Украина договорилась со странами Евросоюза о том, что они поделятся остатками вакцин от коронавируса, однако сроки этого процесса пришлось сдвинуть, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«У нас с прошлого года есть переговоры и договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной, и конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставок вакцин в сами страны ЕС был, по сути, сорван, и сдвинулись даты, когда эти страны могут поделиться с нами остатками вакцины», – цитирует ТАСС Кулебу.
Напомним, главный санитарный врач Украины сообщил в понедельник, что заболел COVID-19 после вакцинирования препаратом Covishield. 2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Использование вакцины AstraZeneca приостановила Германия. Вслед за ней о приостановке использования препарата объявили власти Франции и Италии. Накануне троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
В ДНР заявили об обострении ситуации на всей линии соприкосновения в Донбассе
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Ситуация на всей линии соприкосновения в Донбассе обострилась, о чем говорят участившиеся обстрелы украинскими силовиками территории Донбасса минометным оружием различных калибров, заявил представитель Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.
«На сегодняшний день мы видим обострение ситуации по всей линии соприкосновения: со стороны военных формирований Украины все чаще применяются минометы различных калибров», – приводятся слова Никонорова на сайте представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Представитель ДНР отметил, что вместо снижения эскалации конфликта Украина «вступает в неактуальные и бессмысленные дискуссии и длительные монологи о разминировании и новых участках разведения сил и средств». По словам Никонорова, такие действия Киева «не вселяют надежд» на мирное урегулирование ситуации. «Представители Украины готовы рассуждать на любые абстрактные темы, кроме работы над самым главным – восстановление полного режима тишины и стабилизации ситуации с безопасностью на линии соприкосновения», – подчеркнул он.
По информации представительства ДНР в СЦКК, с 2 по 16 марта ВСУ 54 раза нарушило режим прекращения огня.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские военные разместили на подконтрольной Киеву территории Донбасса пять единиц военной техники.
14 марта подразделения украинских силовиков за сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы.
В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.
Захарова высмеяла «сказочный режим» на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы украинского министерства культуры и информационной политики Александра Ткаченко, который обвинил Россию в проблемах вакцины AstraZeneca.
Захарова заявила в Facebook, что на Украине «продолжают жить в своем фантазийном мирке». Так, украинские власти «проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке». А теперь Киев «взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией, которые Украина не производит и не проводит». «Не режим, а сказка», – заявила Захарова.
Напомним, Ткаченко заявил, что сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в Европе якобы могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России.
Коломойский в 2014 году предложил «залить Крым миллиардами»
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В 2014 году украинский олигарх Игорь Коломойский добивался того, чтобы в Крыму проводили не референдум, а плебисцит, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
«Все они испугались, когда было принято слово «референдум», – рассказал Константинов, отметив, что Коломойский лично звонил ему «через знакомого в Днепропетровске». Этот знакомый позвонил Константинову и «передает трубку».
«Слышу: ты понимаешь, кто с тобой разговаривает? Вот такое общение было: мы зальем Крым миллиардами, поменяйте слово «референдум» на «плебисцит», – приводит слова Константинова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Крым 24».
Константинов сообщил, что отверг предложение Коломойского, поскольку уже принял для себя однозначное решение.
Крымский социолог, доцент Крымского федерального университета Наталья Киселева пояснила, что украинский олигарх хотел обмануть крымчан, так как в законах России или Украины нет понятия «плебисцит», есть только «референдум». Поэтому результаты плебисцита не имели бы юридической силы.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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МИД Украины объяснил, почему Байден не звонит Зеленскому
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на редакционную колонку Washington Post о том, что администрация президента США Джо Байдена откладывает его телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, ожидая активных действий. По мнению Кулебы, ошибочно сводить украинско-американские отношения к одному разговору лидеров государств.
«Редакционная коллегия Washington Post, несомненно, имеет право на собственный взгляд, как и украинские журналисты имеют право на собственные взгляды. Повышенный интерес к личной беседе президентов Украины и США нормальный и понятный, как и количество конспирологических теорий, которые традиционно сопровождают такие события», – указал Кулеба в комментарии «Украинской правде».
Он подчеркнул, что было бы глубоко ошибочно сводить все украинско-американские отношения к одному разговору лидеров государств.
«Факты свидетельствуют о планомерном развитии диалога Украины и США. Я провел телефонный разговор с государственным секретарем США уже в первые недели его пребывания в должности. Вскоре после этого провели разговор и министры обороны Украины и США. Есть абсолютно содержательный и широкий разговор между нашими странами по всему спектру вопросов», – отметил глава МИД.
По словам Кулебы, после целого ряда недавних решений СНБО невозможно обвинить президента Украины в нерешительности в борьбе с коррупцией, олигархами и российским влиянием.
«Только за последний месяц Владимир Зеленский сделал шаги, о которых другие в предыдущие годы даже не решались говорить», – сказал глава украинской дипломатии.
Он добавил, что нет смысла требовать от Украины чего-то, что она уже делает в собственных интересах без каких-либо внешних советов. «Сигналы, которые мы получаем от американской стороны после принятия этих решений, диаметрально противоположны предположению американских и украинских журналистов. Наши партнеры считают их долгожданными шагами, которые демонстрируют преданность руководства Украины реформам», – резюмировал Кулеба.
Ранее газета The Washington Post предположила, что Байден намеренно откладывает первый звонок Зеленскому, ожидая от украинского лидера определенных шагов по борьбе с коррупцией и разрыву отношений с бизнесменом Игорем Коломойским.
Бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что отношения Вашингтона и Киева не были поставлены на паузу, однако у президента Украины Владимира Зеленского нет повестки дня, которая бы устраивала США.
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У посольства России в Киеве повесили плакаты «Крым – это Украина»
Плакаты, на которых россиянам приписывается «признание» Крыма украинским, развесили у мест проживания и работы российских дипломатов в Киеве, сообщают украинские СМИ со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Таким образом украинские радикалы «отметили» годовщину референдума, который состоялся в Крыму 16 марта 2014 года по вопросу воссоединения полуострова с Россией. На плакатах, фотографии которых разместило издание, изображены лица сотрудников российской дипломатической миссии с приписываемым им «признанием» на украинском и русском языках: «Крым – это Украина». Кроме того, на служебных автомобилях российских дипломатов наклеили украинский тризуб. Некоторых дипломатов назвали сотрудниками Главного управления Генштаба России и ФСБ, передает ТАСС со ссылкой на «Украинскую правду».
По данным издания, аналогичные материалы размещены у дипломатических представительств Киргизии, Таджикистана, Молдавии, ФРГ, Франции, Армении, США, Великобритании, Белоруссии и Казахстана.
Российское посольство в Киеве пока не комментирует этот инцидент.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не сомневается, что у российских ведомств есть данные о возможных провокациях в день воссоединения Крыма с Россией, если они планируются.
СБУ провела обыски по делу о ратификации Харьковских соглашений 2010 года
Служба безопасности Украины провела обыски в рамках расследования подготовки и ратификации соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму, подписанных в 2010 году.
«Сотрудники главного следственного управления СБУ провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых «Харьковских соглашений», – цитирует сообщение украинского ведомства ТАСС.
Обыски проводились в Верховной раде, в главном научно-экспертном управлении парламента, в СНБО, в МИД страны и в кабинете министров.
В ходе обысков найдены документы, свидетельствующие о том, что действовавшее в 2014 году руководство Украины перед подписанием и принятием документов «осознавало их последствия».
Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
Заочно арестованный в России банкир получил политическое убежище на Украине
Глава банка «БФГ-кредит» Юрий Глоцер, заочно арестованный в России, получил политическое убежище на Украине. Он исключен из разыскного списка Интерпола, сообщил источник в правоохранительных органах.
Глоцер «подал иск против российского следователя, которая ведет уголовное дело о растрате». Он намерен «оспаривать обстоятельства уголовного преследования на территории России в украинском суде», сообщил источник ТАСС.
Владельцы и руководители банка Глоцер и Евгений Мафцир были объявлены в международный розыск. Экс-председатель правления банка Павел Дойнов задержан и находится в Чехии, решается вопрос о его экстрадиции. Обвинения в растрате предъявлены ряду сотрудников банка.
По версии следствия, в 2014–2016 годах бывшие руководители банка выдали зарубежным организациям заведомо невозвратные кредиты как минимум на 12,9 млрд рублей, на эти деньги приобреталась недвижимость, также средства использовались для частичного рефинансирования кредитов. Общая сумма ущерба может достигать 30 млрд рублей. В 2016 году ЦБ отозвал лицензию у «БФГ-кредит».
Разведчики ВВО впервые навели «Искандер» с помощью новейшего комплекса «Стрелец»
Разведчики мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Еврейской автономной области, выполнили задачи по передаче разведанных целей для поражения ракетами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», сообщили в Минобороны.
«В ходе учения разведчики и расчеты ракетных комплексов действовали на разных полигонах на удалении несколько десятков километров. Для отработки наведения ОТРК разведчики впервые применили современные комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец». Разведывательные группы, действуя в авангарде своих подразделений, выявили командный пункт и скопление техники условного противника, определили координаты целей и передали их точное месторасположение для дальнейшего уничтожения», – сообщил официальный сайт Минобороны России.
Там добавили, что точные координаты целей удалось разведать и передать в режиме реального времени благодаря применению КРУС «Стрелец». Информация передавалась через командный пункт с использованием нескольких защищенных каналов связи.
В свою очередь расчеты ОТРК «Искандер» получив информацию, провели электронный (учебный) пуск баллистических и крылатых ракет. После выполнения задачи расчеты оперативно сменили позиции для ухода от возможного ответного удара.
Ранее РСЗО «Град» в связке с новейшими средствами разведки КРУС «Стрелец» и БПЛА «Орлан-10» провели учебные стрельбы в Амурской области на полигоне Трехречье.