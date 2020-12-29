Киев заподозрил Москву в попытке кражи украинского «супероружия»

«Мир к ядерной опасности подталкивают США и НАТО. Очередную отсрочку угрозы дает появление российского «гиперзвука», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя публикации немецкой прессы об опасности этого оружия для Европы.

«Именно США, а не Россия, последовательно демонтируют систему взаимного ядерного сдерживания. Именно Соединенные Штаты еще в 2002 году вышли из Договора по противоракетной обороне. И именно американская военная доктрина предполагает стратегию глобального удара, где обозначено развертывание трех позиционных районов ПРО – в Румынии, в Польше и на Аляске», – подчеркнул военный эксперт Алексей Леонков.

«Три группировки ПРО США у наших границ плюс морская компонента противоракетной обороны призваны были полностью лишить нас своего ядерного потенциала. Позже у Вашингтона изменилась ядерная доктрина. Теперь она, в частности, допускает превентивный ядерный удар, в том случае если США обнаруживают киберугрозу», – указал эксперт. Но, констатировал он, Запад переворачивает ситуацию, пытаясь обвинить Россию в агрессивных замыслах.

Немецкий журнал Die Welt на днях предупредил своих читателей об опасности российского гиперзвукового оружия для Европы. Обозреватель издания Герхард Хегман подчеркнул, что опасность подобных вооружений состоит в их способности обходить существующие системы противоракетной обороны (ПРО). В публикации упоминается происшествие, имевшее место в середине декабря. Во время учебных запусков межконтинентальных ракет в Охотском море на базе ВВС США в немецком Рамштайне сработал ложный сигнал об атаке.

По оценке Die Welt, это ЧП свидетельствует о том, что американцы не исключают российского ракетного удара по Европе. Германские аналитики полагают, что российский «гиперзвук» может нарушить равновесие между ядерными державами и помешать переговорам о разоружении.

При этом отметим, что на днях в руководстве ВВС США заявили о намерении в 2021 или 2022 году приступить к производству собственных гиперзвуковых ракет по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Командующий американскими ВВС в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Кеннет Уилсбэк в ноябре призвал разместить гиперзвуковое оружие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана.

«Больше всего мир к дисбалансу и, следовательно, к ядерной опасности подталкивают представители НАТО, – указал Леонков. – Мы все-таки стараемся выровнять баланс и сделать его незыблемым на как можно более долгий срок. Появление ядерного оружия в свое время выровняло этот баланс сил и сделало третью мировую войну менее вероятной. Появление российского гиперзвукового оружия – следующий шаг, с помощью которого мы нейтрализуем планы США».

«Российское гиперзвуковое оружие – двухкомпонентное, – напомнил военный эксперт. – Во-первых, это неядерные вооружения, например, противокорабельные ракеты «Циркон» и гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал». Они предназначены в первую очередь для поражения морской компоненты (например, эсминцев типа «Арли Берк») – носителей крылатых ракет, которыми американцы как раз собирались поражать наши баллистические ракеты, находящиеся на позициях или в шахтах».

Во-вторых, это комплексы «Авангард» и «Сармат», которые являются компонентами ядерного сдерживания, добавил Леонков. «Конкретно – сдерживания американцев, в чьих планах размещение своих ракетных вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, – указал собеседник. – Около наших западных границ происходит переоснащение театра военных действий. Появляются новые базы, новые логистические маршруты, завозится техника».

Нельзя игнорировать сообщения о том, что американские крылатые ракеты морского базирования могут получить ядерные боеголовки, указал Леонков. «После выхода Соединенных Штатов из ДРСМД, у них открылась возможность развертывания ракет наземного базирования и средней дальности. И все это, видимо, они не считают проявлением угрозы в адрес России. В Вашингтоне рассматривают это как инструменты для того, чтобы «говорить языком силы», как там выражаются», – заметил эксперт.

Наконец, саму по себе опасность представляет и новая американская система предупреждения о ракетном нападении, указал Леонков. По его мнению, искусственный интеллект, которым снабжена эта система, собственно и стала причиной ложного сигнала об атаке во время наших учений в Охотском море.

По мнению эксперта, нервозности американцам добавляет их отставание от России в области разработок гиперзвукового оружия. «У США существуют восемь программ создания «гиперзвука», но сейчас эти программы буксуют, – отметил Леонков. – В частности, испытание ракет в рамках программы ARRW (которую для благозвучия называют Arrow – «Стрела») оказалось неудачным». Эксперт напомнил, что в 2019-2020 годах американцы залили в программы создания «гиперзвука» почти 2,5 млрд долларов «и думали, видимо, что этим удастся добиться технологического прорыва». «Но мы к этому прорыву шли почти 50 лет. На гиперзвуковых скоростях летают очень многие аппараты, включая баллистические ракеты. Но только у нас они маневрируют, что затрудняет их уничтожение – и точно попадают в цель», – отметил Леонков.

Наше гиперзвуковое оружие, чье появление было анонсировано в 2018 году, явилось тем аргументом, который выровнял мировой баланс сил, резюмировал военный эксперт. «Действительно, такие вооружения невозможно перехватить или остановить, средств их обнаружения и поражения на данный момент не существует у стран НАТО, в том числе у США, лидера военно-промышленной индустрии Запада», – добавил Леонков.

Напомним, что президент Владимир Путин, в ходе недавней пресс-конференции констатировал, что наличие нового гиперзвукового оружия у России оказывает влияние на ситуацию в мире и меняет ее. «Высокоточное оружие есть у американцев, гиперзвукового пока нет у них. Сделают, конечно, это очевидно, но как я уже говорил, мы к этому времени подготовимся и сейчас вы спросили, над чем мы работаем – в то числе над этим – противоядие от будущего гипероружия у других ведущих армий мира», – отметил глава государства.

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