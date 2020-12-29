Киев заподозрил Москву в попытке кражи украинского «супероружия»

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29 декабря, вторник | Последнее обновление — 21:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В отношении Навального возбуждено уголовное дело за мошенничество с пожертвованиями
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Можно только посочувствовать американской элите, которая сегодня толпами бежит из Нью-Йорка, но с упорством маньяка продолжает голосовать за Демпартию и Байдена. Можно не сомневаться, что восемь, или в крайнем случае дважды по восемь лет власти Демпартии окончательно добьют американское образование.
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Уже набившее оскомину утверждение о России, как «стране-бензоколонке», всё больше отвергает сама экономическая реальность. Причем это несоответствие уже видно не только в отдельных знаковых моментах, но и в статистике Росстата.
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Когда выясняется, а это выясняется неизбежно, что Родина – это не филиал Царства Божия на земле, а одна из стран этого падшего мира, с не менее трагической историей, чем у других стран, лакированный патриотизм рушится.
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Киев заподозрил Москву в попытке кражи украинского «супероружия»
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В Службе безопасности Украины заявили, что поймали группу агентов, которые якобы пытались украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун», говорится в отчете пресс-службы ведомства.
Ведомство утверждает, что «пресекло деятельность четырех агентурных сетей» и якобы «задержало 11 российских агентов», сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.
При этом один из них, как утверждают в ведомстве, украл и пытался передать иностранному государству документацию по ракетному комплексу «Нептун».
Киев считает «Нептун» своим «супероружием». При этом главком ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в июле заявил о готовности к боевым действиям с Россией. «Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», – заявил Неижпапа. В свою очередь Адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал заявление главкома ВМС Украины блефом.
Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которыми накануне грозил Крыму командующий военно-морскими силами Украины (ВМС) Алексей Неижпапа, легко сбиваемы.
Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Зеленский заявил о «коварстве северного соседа»
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников Службы безопасности республики (СБУ) с днем контрразведки, упомянув о «коварстве северного соседа».
«В начале становления нашего независимого государства контрразведывательная деятельность всегда сопровождалась беспрецедентной разведывательной и диверсионной активностью со стороны коварного северного соседа», – сказано в заявлении Зеленского на сайте его офиса.
Президент отметил, что за время своего существования СБУ не раз предотвращала попытки врага «расшатать страну изнутри».
Ранее Зеленский заявил изданию «Фокус», что ему необходимо поговорить с главой российского государства Владимиром Путиным «глобально тет-а-тет». Кроме того, он пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией. «Все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины, и я думаю, что Россия это прекрасно понимает», – заявил украинский президент.
Эксперт сказала, что мешает расколу Украины и созданию Новороссии
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«Слова Москаля о Новороссии – это предупреждение Западу о том, что Украина находится на грани распада», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. Так она прокомментировала заявление украинского генерала Геннадия Москаля о том, что страна может лишиться еще нескольких регионов, которые образуют Новороссию.
«Геннадий Москаль хочет предупредить западных партнеров Украины о том, что страна находится на грани распада. Это действительно так, учитывая сложнейшую экономическую ситуацию и тяжелейшее социальное положение людей в стране», – считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
По ее словам, «к этому добавляется раскол в обществе из-за продолжающейся насильственной украинизации». «Кроме того, политика в отношении ДНР и ЛНР не способствует укреплению Украины как государства. Официальный Киев, фактически отказываясь от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям, играет на раскол страны», – убеждена собеседница.
«Сама же пропаганда внутри Украины против Донбасса поражает умы многих людей», – отметила Шеслер. По ее мнению, это привело к очередной поляризации взглядов. «Есть люди, которые категорически не приемлют бандеровскую идеологию, а есть те, которые против любого формата дружбы с Россией. Это все действует против единства Украины. Поэтому страна стоит на пороге распада».
Однако в ближайшей перспективе полномасштабный раскол Украины все же маловероятен. «Этому мешает отсутствие настоящей политической силы, которая могла бы осуществить создание Новороссии, поскольку все политически активные силы были выдавлены с Украины», – пояснила Шеслер.
«Запад же заинтересован в сохранении Украины, рассчитывая ее использовать как орудие против России. Отсюда и заявления Москаля – они призваны убедить Запад в том, что без его поддержки Москва получит еще больше территорий, чем Крым», – заключила Шеслер.
Накануне бывший начальник милиции Крыма, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль заявил
, что Украина может лишиться еще нескольких регионов.
«Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это все. Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», – сказал он в эфире интернет-канала «Апостроф». Он также отметил, что в этой связи его «тревожит» перемещение российских войск в Крыму.
О возможных территориальных потерях у Украины ранее говорили и другие общественные и политические деятели. Так, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в июле, что в случае нового госпереворота страна рискует потерять восемь областей. При этом он не уточнил, каких именно. Кроме того, Мураев назвал условие прекращения существования Украины.
В то же время политолог Павел Рудяков говорил, что Украине грозит распад, если страна продолжит двигаться в том же направлении, что и сейчас.
Ранее Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил украинским властям отказаться от южных областей в пользу России.
Телеведущий Владимир Соловьев в свою очередь предложил российским олигархам скинуться на покупку Одессы. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин поддержал такую идею, а по мнению одесского историка Александра Васильева, договариваться о покупке Одессы нужно не с Киевом, а с Вашингтоном.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, во что России может обойтись покупка Одессы.
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Песков назвал ошибкой высказывания Зеленского о ВОВ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибкой высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне.
«Это была огромная ошибка, особенно в год 75-летия Победы», – сказал представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
По его мнению, такие высказывания «сильно резанули не только слух, но и сердце не только [президента России Владимира] Путина, но и огромного количества ветеранов». «Да и вообще всех, кто живет на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этой войне – всех их сильно резануло, на самой Украине очень много таких», – уверен Песков.
Напомним, в конце января президент Украины Владимир Зеленский после встречи с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что в начале Второй мировой войны и Холокосте виновен Советский Союз.
В Кремле отметили, что мнение Зеленского об ответственности СССР за начало Второй мировой войны наравне с нацистской Германией недопустимо.
Президент Владимир Путин, комментируя эти его высказывания, заявил, что на двусторонних отношениях России и Украины такие заявления скажутся негативно. Путин также отметил, что и для самого Зеленского «ничего в этом хорошего нет».
Украинский генерал предрек стране потерю шести регионов
Бывший начальник милиции Крыма, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль заявил, что Украина может лишиться еще нескольких регионов.
«Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это все. Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», – сказал он в эфире интернет-канала «Апостроф», передает РИА «Новости».
О возможных территориальных потерях у Украины ранее говорили и другие общественные и политические деятели. Так, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в июле, что в случае нового госпереворота страна рискует потерять восемь областей. При этом он не уточнил, каких именно. Кроме того, Мураев назвал условие прекращения существования Украины.
В то же время политолог Павел Рудяков говорил, что Украине грозит распад, если страна продолжит двигаться в том же направлении, что и сейчас.
Эксперт объяснил опасения Запада по поводу российского «гиперзвука»
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«Мир к ядерной опасности подталкивают США и НАТО. Очередную отсрочку угрозы дает появление российского «гиперзвука», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя публикации немецкой прессы об опасности этого оружия для Европы.
«Именно США, а не Россия, последовательно демонтируют систему взаимного ядерного сдерживания. Именно Соединенные Штаты еще в 2002 году вышли из Договора по противоракетной обороне. И именно американская военная доктрина предполагает стратегию глобального удара, где обозначено развертывание трех позиционных районов ПРО – в Румынии, в Польше и на Аляске», – подчеркнул военный эксперт Алексей Леонков.
«Три группировки ПРО США у наших границ плюс морская компонента противоракетной обороны призваны были полностью лишить нас своего ядерного потенциала. Позже у Вашингтона изменилась ядерная доктрина. Теперь она, в частности, допускает превентивный ядерный удар, в том случае если США обнаруживают киберугрозу», – указал эксперт. Но, констатировал он, Запад переворачивает ситуацию, пытаясь обвинить Россию в агрессивных замыслах.
Немецкий журнал Die Welt на днях предупредил своих читателей об опасности российского гиперзвукового оружия для Европы. Обозреватель издания Герхард Хегман подчеркнул, что опасность подобных вооружений состоит в их способности обходить существующие системы противоракетной обороны (ПРО). В публикации упоминается происшествие, имевшее место в середине декабря. Во время учебных запусков межконтинентальных ракет в Охотском море на базе ВВС США в немецком Рамштайне сработал ложный сигнал об атаке.
По оценке Die Welt, это ЧП свидетельствует о том, что американцы не исключают российского ракетного удара по Европе. Германские аналитики полагают, что российский «гиперзвук» может нарушить равновесие между ядерными державами и помешать переговорам о разоружении.
При этом отметим, что на днях в руководстве ВВС США заявили о намерении в 2021 или 2022 году приступить к производству собственных гиперзвуковых ракет по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Командующий американскими ВВС в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Кеннет Уилсбэк в ноябре призвал разместить гиперзвуковое оружие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана.
«Больше всего мир к дисбалансу и, следовательно, к ядерной опасности подталкивают представители НАТО, – указал Леонков. – Мы все-таки стараемся выровнять баланс и сделать его незыблемым на как можно более долгий срок. Появление ядерного оружия в свое время выровняло этот баланс сил и сделало третью мировую войну менее вероятной. Появление российского гиперзвукового оружия – следующий шаг, с помощью которого мы нейтрализуем планы США».
Профессор МГУ считает, что вскоре разразится новая мировая война
. А вы чувствуете ее приближение?
«Российское гиперзвуковое оружие – двухкомпонентное, – напомнил военный эксперт. – Во-первых, это неядерные вооружения, например, противокорабельные ракеты «Циркон» и гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал». Они предназначены в первую очередь для поражения морской компоненты (например, эсминцев типа «Арли Берк») – носителей крылатых ракет, которыми американцы как раз собирались поражать наши баллистические ракеты, находящиеся на позициях или в шахтах».
Во-вторых, это комплексы «Авангард» и «Сармат», которые являются компонентами ядерного сдерживания, добавил Леонков. «Конкретно – сдерживания американцев, в чьих планах размещение своих ракетных вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, – указал собеседник. – Около наших западных границ происходит переоснащение театра военных действий. Появляются новые базы, новые логистические маршруты, завозится техника».
Нельзя игнорировать сообщения о том, что американские крылатые ракеты морского базирования могут получить ядерные боеголовки, указал Леонков. «После выхода Соединенных Штатов из ДРСМД, у них открылась возможность развертывания ракет наземного базирования и средней дальности. И все это, видимо, они не считают проявлением угрозы в адрес России. В Вашингтоне рассматривают это как инструменты для того, чтобы «говорить языком силы», как там выражаются», – заметил эксперт.
Наконец, саму по себе опасность представляет и новая американская система предупреждения о ракетном нападении, указал Леонков. По его мнению, искусственный интеллект, которым снабжена эта система, собственно и стала причиной ложного сигнала об атаке во время наших учений в Охотском море.
По мнению эксперта, нервозности американцам добавляет их отставание от России в области разработок гиперзвукового оружия. «У США существуют восемь программ создания «гиперзвука», но сейчас эти программы буксуют, – отметил Леонков. – В частности, испытание ракет в рамках программы ARRW (которую для благозвучия называют Arrow – «Стрела») оказалось неудачным». Эксперт напомнил, что в 2019-2020 годах американцы залили в программы создания «гиперзвука» почти 2,5 млрд долларов «и думали, видимо, что этим удастся добиться технологического прорыва». «Но мы к этому прорыву шли почти 50 лет. На гиперзвуковых скоростях летают очень многие аппараты, включая баллистические ракеты. Но только у нас они маневрируют, что затрудняет их уничтожение – и точно попадают в цель», – отметил Леонков.
Наше гиперзвуковое оружие, чье появление было анонсировано в 2018 году, явилось тем аргументом, который выровнял мировой баланс сил, резюмировал военный эксперт. «Действительно, такие вооружения невозможно перехватить или остановить, средств их обнаружения и поражения на данный момент не существует у стран НАТО, в том числе у США, лидера военно-промышленной индустрии Запада», – добавил Леонков.
Напомним, что президент Владимир Путин, в ходе недавней пресс-конференции констатировал, что наличие нового гиперзвукового оружия у России оказывает влияние на ситуацию в мире и меняет ее. «Высокоточное оружие есть у американцев, гиперзвукового пока нет у них. Сделают, конечно, это очевидно, но как я уже говорил, мы к этому времени подготовимся и сейчас вы спросили, над чем мы работаем – в то числе над этим – противоядие от будущего гипероружия у других ведущих армий мира», – отметил глава государства.
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Минобороны впервые показало беспилотник «Орион» в ударном варианте
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Министерство обороны опубликовало календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника «Орион» в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами.
На снимке на сайте Минобороны показан разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета «Орион», созданный в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец», с несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20. Такие бомбы имеют массу 21 килограмм, осколочно-фугасную боевую часть в семь килограммов, оснащены спутниковыми или лазерными системами самонаведения и предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника. Аппарат имеет в календаре пустынный камуфляж.
В календаре ведомства также представлены фото тяжелого ударного беспилотника «Охотник» и истребителя пятого поколения Су-57, подлодки класса «Борей», танка Т-90М «Прорыв», БМП «Армата» и другой современной техники, передает РИА «Новости».
Кроме того, военное ведомство опубликовало календарь на 2021 год со слоганами бойцов специальных подразделений России. В календаре представлены снимки военнослужащих спецподразделений ВС РФ в различных условиях боевой обстановки. Каждая картинка снабжена кратким девизом. В частности, фото боевого пловца, вынырнувшего из воды с ножом, сопровождается фразой «И холодное оружие согревает душу», снимок расчета противотанкового комплекса «Фагот», расположившегося на гребне песчаного бархана, озаглавлен лозунгом «Преимущество в огневой мощи – весомый аргумент в переговорах», а спецназовцы-минометчики получили слоган «Для особо мерзких – мы особо дерзкие!».
О подписании первого серийного контракта на поставку беспилотников «Орион» между Минобороны и компанией «Кронштадт» стало известно на форуме «Армия-2020». В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса «Орион» был передан в апреле 2020 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о разработке российских боевых беспилотников.
Киев заявил об окончательном разрыве с «русским миром»
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Украина окончательно порвала с «русским миром», она продолжит свой путь как европейская страна и часть Запада, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам министра, Киев ни при каких обстоятельствах не отступит от «двух фундаментальных принципов»: никогда не откажется от Крыма и Донбасса и продолжит развиваться как европейская страна, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Internationale Politik.
«Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, так как ее разрыв с «русским миром» окончателен. Все остальное – это вопрос времени и дипломатии», – заявил Кулеба.
Ранее президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в прошлом году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он подчеркнул, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В то же время Путин пообещал наращивать поддержку Донбасса и добавил, что урегулирование конфликта в значительной степени зависит от Киева.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему необходимо поговорить с главой российского государства Владимиром Путиным «глобально тет-а-тет». Кроме того, он пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией.
Минобороны рекомендовало не говорить с Россией с позиции силы
Министерство обороны не рекомендует другим странам говорить с Россией с позиции силы, такие действия не останутся без ответа, заявил замминистра обороны Александр Фомин.
«Никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией «с позиции силы». Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны», – сказал Фомин в интервью «Российской газете».
Замминистра отметил, что рост военной активности США и их союзников по Североатлантическому альянсу у российских границ сопровождается агрессивной риторикой, а инициативы российской стороны о взаимном отводе районов проведения учений от линии соприкосновения Россия – НАТО, как правило, игнорируются.
«В 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил альянса существенно возросла, все чаще возникают ситуации, способные привести к серьезным инцидентам», – сказал Фомин.
Он, в частности, напомнил, что накануне празднования 75-летия Победы в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей НАТО, а в августе и сентябре рядом с российской границей зафиксировано более 15 полетов американских стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1В. Эти и подобные эпизоды, по его словам, имели открытый провокационный характер. «Инцидентов удалось избежать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских летчиков и моряков», – добавил Фомин.
«Мы всегда исходили из того, что самые сложные проблемы нужно решать за столом переговоров. Готовы к профессиональному конструктивному диалогу с соблюдением принципов взаимного уважения и учета интересов друг друга», – также заявил замминистра.
Кроме того, Фомин заявил, что возросшая в 2020 году активность авиации и военно-морских сил НАТО может привести к серьезным инцидентам.
В ноябре глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в бундестаге призвала вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы». В ответ официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что диалог с Россией «с позиции силы» уже приводил к трагическим последствиям для всего мира и Германии в частности.
Названы сроки первых пусков боевых ракет беспилотником «Охотник»
Во второй половине 2021 года российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» впервые применит оружие по воздушными мишеням в рамках летных испытаний, рассказал источник в авиастроительной отрасли.
Источник рассказал, что «первые пуски ракет с борта БПЛА «Охотник» планируются на вторую половину 2021 года», передает РИА «Новости».
Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57».
«Предусмотрены пуски по реальными воздушным мишеням», – отметил источник, добавив, что до этого с БПЛА должны быть проведены бросковые испытания ракет.
Испытания «Охотника» с применением оружия «воздух – поверхность» также планируются.
«Охотник» будет полноценной многофункциональной машиной с возможностью использования его в варианте дальнего беспилотного истребителя-перехватчика», – пояснил источник.
В начале декабря сообщалось, что военные впервые провели серию полетов тяжелого ударного беспилотника «Охотник» в варианте истребителя-перехватчика с имитаторами авиаракет «воздух – воздух».
Напомним, БПЛА имеет длину 19 м, размах крыльев 14 м, его взлетная масса составляет 20 тонн, максимальная скорость – около 1 тыс. км в час. Первый полет «Охотника» состоялся 3 августа и продлился более 20 минут.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом аппарате, а также о технологиях искусственного интеллекта, который он может использовать.
Царев объяснил слова Москаля о Новороссии страхом потери Закарпатья
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«Когда Москаль говорит о Донбассе – он держит в голове провенгерские настроения родного для него Закарпатья», – сказал газете ВЗГЛЯД политик Олег Царев. Так он прокомментировал заявление украинского генерала Геннадия Москаля о том, что страна может лишиться еще нескольких регионов, которые образуют Новороссию.
«Москаль родом из Закарпатья. Будучи в разных политических силах, он всегда отвечал за эти территории. Там сильны провенгерские настроения. Потому когда он говорит о регионах Донбасса – он держит в голове скандал, возникший в Закарпатье, когда депутаты местного совета, придя на выборы, исполнили гимн Венгрии», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.
«Кроме того, как мы помним, после событий Майдана не только Крым осудил переворот в Киеве, но и другие регионы Левобережной Украины. Они смотрели в сторону России, но не получили положительного сигнала от Москвы. А если бы получили – Украина была бы разделена», – напомнил Царев.
«Сейчас также происходит разделение. Донбасс ориентирован на Россию, а большая часть Украины фактически оккупирована Западом. Но это разделение не отражает настроений народа, потому что Левобережная Украина по-прежнему смотрит в сторону Москвы», – указал Царев.
По мнению собеседника, вероятность образования Новороссии была бы выше, если «уровень жизни в Донбассе был бы таким же, как уровень жизни в регионах России». «Речь идет о зарплатах и пенсиях, о работающих предприятиях. Но пока что Москва отказывается принимать эти регионы и говорит о необходимости выполнения Минских соглашений», – констатировал Царев.
Накануне бывший начальник милиции Крыма, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль заявил, что Украина может лишиться еще нескольких регионов.
«Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это все. Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», – сказал он в эфире интернет-канала «Апостроф». Он также отметил, что в этой связи его «тревожит» перемещение российских войск в Крыму.
В ответ на это председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер сказала газете ВЗГЛЯД
, что «слова Москаля о Новороссии – это предупреждение Западу о том, что Украина находится на грани распада».
Однако в ближайшей перспективе полномасштабный раскол Украины все же маловероятен. «Этому мешает отсутствие настоящей политической силы, которая могла бы осуществить создание Новороссии, поскольку все политически активные силы были выдавлены с Украины», – пояснила Шеслер.
О возможных территориальных потерях у Украины ранее говорили и другие общественные и политические деятели. Так, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в июле, что в случае нового госпереворота страна рискует потерять восемь областей. При этом он не уточнил, каких именно. Кроме того, Мураев назвал условие прекращения существования Украины.
В то же время политолог Павел Рудяков говорил, что Украине грозит распад, если страна продолжит двигаться в том же направлении, что и сейчас.
Ранее Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил украинским властям отказаться от южных областей в пользу России.
Телеведущий Владимир Соловьев в свою очередь предложил российским олигархам скинуться на покупку Одессы. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин поддержал такую идею, а по мнению одесского историка Александра Васильева, договариваться о покупке Одессы нужно не с Киевом, а с Вашингтоном.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, во что России может обойтись покупка Одессы.
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Российская военная полиция прибыла в сирийский район Айн-Иса для стабилизации ситуации
Дополнительные силы российской военной полиции прибыли в сирийский район Айн-Иса для стабилизации обстановки, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.
«Сегодня для наращивания усилий по стабилизации обстановки в район Айн-Иса прибыли дополнительные подразделения российской военной полиции. ... Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», – сообщил Сытник.
По словам замруководителя центра, ранее на переговорах с турецкой стороной были достигнуты договоренности о размещении совместных российско-сирийских постов из-за нестабильной обстановки в районе, передает ТАСС.
В последнее время ситуация в ряде регионов Сирии обострилась. Российская сторона зафиксировала за сутки в Идлибской зоне деэскалации 21 обстрел со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (деятельность запрещена в РФ), среди которых в провинции Алеппо – два обстрела, в Идлибе – девять, Латакии – пять и в провинции Хама – пять. Со стороны вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстрелов в течение суток зафиксировано не было.
21 декабря боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» совершили 39 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии. 20 декабря подразделения сирийской армии при поддержке ополченцев отразили несколько атак террористов из группировки «Исламское государство*» на блокпосты в районе Атрая на востоке провинции Хама, уничтожены 39 боевиков.
Глава ДНР назвал условие для переговоров с Зеленским
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Переговоры Донецкой народной республики (ДНР) с президентом Украины Владимиром Зеленским возможны только при условии выполнения Минских соглашений, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Никаких переговоров не было, и я считаю, что они были бы преждевременными. С учетом того, что у нас сейчас единственная площадка, на которой нужно вести переговоры, – это Минская площадка. Там должна быть подготовлена почва. После этого, наверное, возможен какой-то диалог. Сейчас это является излишним», – сказал Пушилин RT.
Как отметил глава ДНР, Киев за шесть лет принял около 60 нормативно-правовых актов, противоречащих Минским соглашениям и нормам международного права. «Они стараются идти по тому пути, чтобы Донбасс не питал никаких иллюзий по поводу жизни в каком-то едином политическом пространстве», – сказал он.
Пушилин заявил, что отсутствие политических действий со стороны Украины приводят к гибели военнослужащих ДНР в результате нарушений дополнительных мер по контролю за перемирием в Донбассе. По его словам, с 27 июля ДНР потеряла семь солдат. Он также отметил, что Украина нарушает режим прекращения огня каждый день, хоть уже и не с прежней интенсивностью. «Ситуация будет усугубляться без политических шагов. А их нет – Украина по-прежнему пытается нивелировать прямой диалог между реальными сторонами конфликта, втягивая Россию», – подчеркнул Пушилин.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе.
Модернизация позволила удвоить ударные возможности подлодки «Иркутск»
Ударные возможности многоцелевой атомной подводной лодки (АПЛ) «Иркутск» проекта 949А «Антей» Тихоокеанского флота (ТОФ) после модернизации вырастут как минимум вдвое: она сможет нести 48 новых ракет «Калибр-ПЛ», «Оникс» и «Циркон», сообщил источник в кораблестроительной отрасли.
«Иркутск» в ходе модернизации станет не просто субмариной проекта 949АМ (модернизированный проект 949А), а вместо 24 противокорабельных ракет «Гранит» получит возможность нести 48 принципиально новых ракет «Калибр-ПЛ», «Оникс» и «Циркон», то есть субмарина сможет наносить удары и по береговым целям», – приводит ТАСС слова источника.
По его словам, возвращение АПЛ в боевой состав ТОФ ожидается в конце 2023 года. «Наличие конкретной номенклатуры ракет на борту субмарины будет зависеть от поставленных перед ней задач», – сказал он.
Ранее сообщалось, что в 2020 году в ходе летно-конструкторских испытаний ракеты «Циркон» было выполнено три пуска: два по морским целям, один – по наземной. По данным источника в оборонно-промышленном комплексе, в 2021 году начнутся госиспытания этой ракеты, в ходе которых и предшествующего этапа летно-конструкторских испытаний будет выполнено не менее семи пусков с фрегата «Адмирал Горшков» и АПЛ проекта 885 «Северодвинск».
АПЛ «Иркутск» была заложена на судоверфи «Севмаш» (ныне входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 8 мая 1985 года. Спущена на воду 29 декабря 1987 года, передана флоту 30 декабря 1988 года. В 1990 году совершила межфлотский переход на ТОФ. В 1993 году стала именоваться «Иркутск». С 1997 года находилась в резерве. В 2001 году прибыла для ремонта на Дальневосточный завод «Звезда». Ремонт и модернизация начались лишь в 2019 году. Основным ударным вооружением АПЛ проекта 949А были 24 противокорабельные ракеты «Гранит».
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Добкин назвал Порошенко «крысой», а посольство США – Золотой Ордой
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Киев относится к Донбассу «по-скотски», украинский президент Владимир Зеленский превратился в экс-лидера страны Петра Порошенко, заявил бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин. Самого Порошенко он назвал «крысой».
В интервью RT Добкин заявил, что украинские власти относятся к Донбассу «несправедливо, нечестно, ни по каким законам – ни по человеческим, ни по понятийным, ни по православным – никак не относятся». По его словам, «это отношение к чужим людям», что «всегда вызывает вопрос».
«А вы за кого боретесь, вы кого хотите сюда вернуть – людей или территорию? Если территорию, то зачем вы говорите, что там есть какая-то война? Это не война, тогда это с вашей стороны, если вам нужна территория, это агрессия, только агрессора нужно поменять. Внутренняя агрессия Украины больше, чем та, которую хотят навесить России», – приводит его слова РИА «Новости».
Добкин рассказал, что на выборах голосовал за Зеленского, так как считал его «идеальным персонажем для Украины постмайданной». Однако Зеленский, по словам экс-мэра Харькова, «превратился в Петра Алексеевича». Добкин потребовал «вернуть» ему «того Зеленского, за которого голосовал». Он заявил: «Я того Зеленского люблю, я того Зеленского хочу, за того Зеленского голосовал». Как считает Добкин, «тот Зеленский, если бы он таким остался, сделал бы очень много полезного, правильного», «обещал принести мир, тот Зеленский обещал сделать так, чтобы было чувство справедливости у людей, тот Зеленский сказал, что он приговор Порошенко».
Бывший мэр Харькова уверен в возможности нормализации отношений Украины и России. По его словам, «мир будет восстановлен». Он указал на важность для Украины рынков России и бывших стран СССР. По его словам, «там, где выгодно, как правило стараются не ругаться и обходить острые углы», ведь, «торгуя, общаясь, развиваясь, сложно воевать», даже «ругаться сложно». Он полагает, что в будущем люди станут «удивляться, как могло быть такое время, когда мы ненавидели друг друга, убивали друг друга, как угодно говорите, но переживали плохие времена».
Добкин считает, что реальной властью на Украине является «посольство США», а перемены во взглядах Зеленского объяснил «очень серьезным внешним влиянием». Добкин подчеркнул, что американцы, когда «им надо что-то продавить», «вызывают к себе украинского министра, дают ему указания, потом делают совместное коммюнике, потом делают фотографию: временная поверенная – женщина и министр».
Он сравнил отношения Киева и США со временами Золотой Орды: «В Киеве находится Золотая Орда, называется она посольство США в Украине». Добкин подчеркнул, что «там даже не посол, а временный поверенный, это как бы совсем не посол». Однако «этот человек, эта женщина (Кристина Квин), из-за того, что она представляет интересы США, она имеет влияние и возможности гораздо больше, чем президент суверенного государства».
Напомним, политолог Руслан Бортник, комментируя смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса, высказал предположение, что Добкин как представитель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» может побороться за пост нового главы города. По мнению Бортника, «тот, кто сможет победить в Харькове, получит серьезнейший плацдарм для последующих парламентских и президентских выборов».
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Отказ Киева от «Спутника V» назвали «спланированным уничтожением» украинцев
Учитывая, что Запад «не дает» Украине вакцину от коронавируса, отказ от российской вакцины «Спутник V» является «спланированным уничтожением» народа страны, заявил сопредседатель украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
Рабинович считает, что Украине необходимо «вернуться к российской вакцине», если страна хочет «выйти из этой ситуации с коронавирусом». Он заявил: «Я вам по-людски скажу еще, если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит это спланированная операция по уничтожению украинского народа».
Рабинович отметил «огромную работу» председателя политсовета партии Виктора Медведчука, который вел переговоры о вакцине в России. Рабинович высказал мнение, что Медведчуку «второй раз было тяжелее объяснять, почему не хотят спасать граждан Украины». «Я думаю, что еще ему огромное спасибо скажут», – приводит слова Рабиновича РИА «Новости» со ссылкой на канал «112 Украина».
Напомним, Медведчук посетил Центр Гамалеи, где встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и директором центра Александром Гинцбургом для обсуждения использования российских вакцинных разработок на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
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