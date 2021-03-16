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Захарова высмеяла «сказочный режим» на Украине
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы украинского министерства культуры и информационной политики Александра Ткаченко, который обвинил Россию в проблемах вакцины AstraZeneca.
Захарова заявила в Facebook, что на Украине «продолжают жить в своём фантазийном мирке». Так, украинские власти «проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке». А теперь Киев «взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией, которые Украина не производит и не проводит». «Не режим, а сказка», – заявила Захарова.
Напомним, Ткаченко заявил, что сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в Европе якобы могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России.
На Украине захотели расплатиться за «Мотор Сич» за счет США
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Украинские СМИ назвали ситуацию с заводом «Мотор Сич» «вопросом жизни и смерти» для Киева.
По мнению автора материала в журнале «Главред», Совет национальной безопасности и обороны Украины принял верное решение о национализации завода. Он объясняет, что «такое стратегически важное предприятие должно принадлежать государству» из-за его значения для обороноспособности страны.
«Выбирая между подрывом обороноспособности Украины и выплатой компенсации, решение очевидно: лучше заплатить 2 млрд долларов, чем потерять предприятие совсем», – передает РИА «Новости» текст статьи.
В статье утверждается, что Китай «до сих пор не смог создать работоспособный двигатель для самолетов», что подчеркивает, «насколько высок уровень производства на Украине».
При этом автор не отрицает, что решение по «Мотор Сич» было продиктовано Киеву с другой стороны Атлантики.
«Следует признать, что данное решение о возвращении «Мотор Сич» в собственность государства было принято не потому, что наша власть вдруг стала защищать интересы Украины, а потому что таким было пожелание США. Однако в данном случае интересы Штатов и Украины совпали. Хотя ни Соединенным Штатам, ни Европе не выгодно, чтобы мы все эти товары производили сами. Они заинтересованы, чтобы Украина все покупала у них», – утверждает автор.
Он также добавляет, что пока нет ясности относительно того, сможет ли Украина воспользоваться ситуацией и обеспечить это предприятие работой. Кроме того, автора волнует вопрос, кто будет выплачивать компенсации пострадавшим от решения СНБО инвесторам.
«Однако если это решение нам «нашептали» Штаты, тогда Украина должна задать встречный вопрос – об участии США в выплате этих компенсаций. <...> На первый взгляд пока все выглядит так, что мы выполнили пожелание американцев, но заплатим за все сами», – считает автор
Тем не менее он призывает украинцев «думать стратегически» и не забывать о значении предприятия для обороны страны.
Ранее МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич». Днем ранее китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба.
В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
Стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от «Спутника V»
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США убеждали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили создатели вакцины со ссылкой на доклад американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS).
Доклад составлен по итогам 2020 года. В нем сообщается, что подразделение Минздрава США «использовало дипломатические отношения» для «противодействия усилиям ряда стран», которые, по версии Вашингтона, действуют в регионе «в ущерб безопасности США». В частности, речь идет о России, Кубе и Венесуэле. В докладе сказано, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь «злонамеренных государств».
«Среди примеров – использование офиса атташе по вопросам здравоохранения для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Как подчеркнули создатели вакцины, американский Минздрав «публично подтвердил, что оказывал давление на Бразилию по поводу «Спутника V». «Мы считаем, что страны должны сотрудничать, чтобы спасать жизни», – заявили они, добавив, что «усилия, направленные на подрыв вакцин, неэтичны и стоят жизней».
В марте Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране российский препарат. Предполагается, что дозы будут поставлены в апреле–июне.
Песков оценил заявления об «ударе» по Украине при эскалации конфликта в Донбассе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал ориентироваться на официальные заявления, а не высказывания в СМИ, комментируя сообщения о якобы возможности удара России по Украине в случае эскалации конфликта в Донбассе.
Журналист поинтересовался у представителя Кремля, насколько соответствуют действительности «заявления в эфирах российских телеканалов» о том, что Россия в случае эскалации конфликта в Донбассе якобы может нанести удар по военным объектам Украины за пределами Донбасса.
«Обращайте внимание на публикации в российских СМИ, но все-таки ориентируйтесь на официальные высказывания и, конечно же, всегда исходите из того, что России очень важна безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке», – ответил Песков, передает РИА «Новости».
В начале марта в Донбассе произошло обострение конфликта – бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди. Газета ВЗГЛЯД размышляла, почему сейчас у Зеленского больше причин для начала войны, чем когда-либо прежде.
Гинцбург назвал возможную причину появления тромбов после вакцинации AstraZeneca
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Возможной причиной образования тромбов после вакцинации препаратом компании AstraZeneca может быть некачественная очистка медикамента, считает директор центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург.
«На этот вопрос точно ответят эксперты в Евросоюзе, которые сейчас занимаются оценкой этих случаев, связанных, по всей видимости, с тромбозом у ряда вакцинированных данным препаратом, доказательств возможной связи между этими двумя явлениями и возможным механизмом. Если такая взаимосвязь будет установлена, то возможно, мое объяснение заключается в том, что в данном явлении виноват не сам препарат вакцинный, а возможно степень очистки его», – сказал Гинцбург, передает ТАСС.
Он добавил, что степень очистки, которая в результате производственной наработки осуществляется, бывает различной – двух-, трехэтапной. «Возможно в данном случае использовалась неполноценная степень очистки и какие-то продукты, которые могли остаться в конечном продукте, могли способствовать агрегации тромбоцитов у части пациентов, которые получили данный препарат. Это мое предположение», – рассказал Гинцбург.
Напомним, Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция, Италия и Швеция на днях приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении. Причиной стали сообщения об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся.
Компания AstraZeneca опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в ЕС и Великобритании.
В Раде призвали денонсировать Харьковские соглашения с Россией
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В Раде Украины предлагают денонсировать Харьковские соглашения с Россией по вопросам пребывания Черноморского флота в Крыму, подписанные в 2010 году.
«Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, подписанное 21 апреля 2010 года в г. Харькове, и ратифицированное Верховной Радой Украины 27 апреля 2010 года, денонсировать», – говорится в тексте законопроекта, передает РИА «Новости».
Документом предлагается кабмину уведомить Россию о денонсации соглашения. В случае принятия, законопроект вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе.
В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что денонсация соглашения позволит сократить риски, связанные с национальной безопасностью Украины.
«Реализация положений закона в случае его принятия приведет к дополнительным доходам в государственный бюджет Украины в результате перевода (изменения целевого назначения) земель, занимаемых Черноморским флотом РФ, в рекреационную зону, и полученной возможности привлечения инвестиций в крымский регион», – говорится в документе.
Ранее Служба безопасности Украины провела обыски в рамках расследования подготовки и ратификации соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму, подписанных в 2010 году.
Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
Крым стал российским регионом после проведенного там 16 марта 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Эксперт: США воспринимают прививки «Спутником V» как победу врага
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«Война идеологий между Россией и США идет по всем фронтам. В этой борьбе жизни людей для американцев отходят на второй план», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Владимир Можегов, комментируя попытки США убедить Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
«США трактуют продвижение российской вакцины как проникновение чуждой идеи на свою территорию. Для них это демонстрация успеха страны-противника. Поэтому в борьбе с этим жизни людей отходят для них на второй план», – отметил публицист, политолог-американист Владимир Можегов.
Соединенные Штаты убеждали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили создатели вакцины со ссылкой на доклад американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS). Согласно докладу, Минздрав США использовал дипломатические отношения для противодействия усилиям ряда стран – в том числе России – которые, по версии Вашингтона, действуют в регионе в ущерб безопасности США. В докладе сказано, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь «злонамеренных государств».
«Сейчас идет холодная война, война идеологий, в которую мы вступили с приходом к власти в США администрации Джозефа Байдена. Вместе с ним в США вернулась глобальная власть, которая прямо обозначает своими главными врагами всякие национальные государства, особенно те, которые не вписываются в их глобальный сценарий. Россия – одна из них», – отметил Можегов.
Собеседник подчеркнул, противостояние идет по всем фронтам, в том числе по линии вакцины от коронавируса. «Она символизирует успехи нашей страны и ее возможности влиять не только на здоровье людей, но и на позитивное отношение к России – ведь мы создали самую сильную вакцину в мире», – сказал Можегов.
В марте Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране российский препарат. Предполагается, что дозы будут поставлены в апреле–июне.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований препарат продемонстрировал высокие показатели иммуногенности и безопасности. Эффективность вакцины составила 91,6%. По состоянию на начало марта применение препарата одобрили 45 государств. Власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки «Спутника V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины от COVID-19.
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Работающий на спецслужбы Украины россиянин задержан в Крыму
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Гражданина России, работающего на украинские спецслужбы, задержали в Крыму за «разведывательно-подрывную деятельность», в его автомобиле нашли самодельную бомбу, сообщает ЦОС ФСБ.
«ФСБ РФ в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина России Есипенко В. Л. Указанный гражданин осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым», – говорится в релизе.
Мужчина был задержан, чтобы исключить проведение им «подрывных акций в интересах украинских спецслужб», передает РИА «Новости».
«В ходе обследования его личного автомобиля обнаружен и изъят предмет с внешними признаками самодельного взрывного устройства. Со слов задержанного Есипенко В. Л., указанную выше информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В. А., а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности», – отметили в ведомстве.
На кадрах оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ, зафиксировано, как оперативники блокируют на обочине машину Есипенко и укладывают его лицом вниз на землю. Оперативник задает ему вопрос, на что задержанный отвечает: «Есипенко Владислав Леонидович. [Год рождения] 1969-й». Также на видео можно увидеть разложенные на полу в салоне автомобиля бомбу в борсетке, флажок, символизирующий флаги Украины и Евросоюза, нож, смартфон и кнопочный мобильный телефон.
В отношении Есипенко заведено уголовное дело.
В ЛНР указали на виновников крушения Ил-76 в Донбассе
Ответственность за падение Ил-76 в Донбассе в 2014 году и гибель 49 находившихся там человек лежит на украинском командовании, заявил бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Еще Валерий Болотов (в июне 2014 года занимал пост главы ЛНР – прим. ВЗГЛЯД) говорил, что воздушное пространство над Луганской народной республикой закрыто, и в случае, если оно будет нарушено, любой нарушитель будет сбит», – сказал Марочко РИА «Новости».
Он добавил, что из-за эскалации конфликта в Донбассе, вследствие которой ЛНР сталкивалась с воздушными атаками со стороны Украины, «атака на данный самолет не считалась бы преступлением, даже если бы в этом непосредственно участвовал сам [экс-глава ЛНР Игорь] Плотницкий». По мнению Марочко, самолет угрожал всем мирным жителям.
«Как стремительно развивались тогда события, мы все помним и знаем. Усиление [украинского воинского] контингента на территории Луганского аэропорта сулило большими потерями как среди ополчения, так и мирных граждан, поскольку они сюда летели не на прогулку, а убивать мирных жителей», – указал собеседник.
Экс-представитель ЛНР отметил, что украинское военное руководство знало, что силы ополчения завладели средствами, позволяющими сбивать такие цели.
«Целиком и полностью ответственность за гибель этих военных лежит на украинской власти и тех командирах, которые отдали приказ на вылет данного транспортного средства и выдвижении этих десантников на территорию ЛНР. Посылать этот борт было заведомо провальной идеей, которая и привела к большому количеству жертв среди укровоенных», – пояснил Марочко.
Во вторник на Украине вынесли заочный приговор экс-главе ЛНР Игорю Плотницкому по делу о крушении Ил-76 в 2014 году в Донбассе. Его приговорили к пожизненному заключению.
В 2014 году Киев разрешил вылет транспортного самолета Ил-76 в блокированный ополченцами аэропорт Луганска. Самолет был сбит из ПЗРК при посадке в Луганске, погибло 40 десантников и девять членов экипажа.
Эксперты: Выдача российских паспортов в Донбассе не заставит Украину отказаться от агрессии
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«Российская сторона автоматически может оказаться втянутой в конфликт, независимо от того, сколько ее граждан проживает в ДНР и ЛНР», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший вице-премьер Донецкой народной республики Андрей Пургин. Так он прокомментировал сообщение главы ДНР Дениса Пушилина о том, что число жителей республики, получивших российское гражданство, превысило 224 тысячи.
«Действительно, в Донецкой и Луганской народных республиках выдано в совокупности около 400 тыс. российских паспортов, а к сентябрю их количество планируется увеличить до полумиллиона. Однако вряд ли этот фактор каким-то образом повлияет на планы Украины вести полномасштабные боевые действия на этих территориях», – считает донецкий общественный деятель, бывший вице-премьер и глава парламента ДНР Андрей Пургин.
Российская сторона автоматически окажется втянутой в конфликт такого рода, независимо от того, сколько ее граждан проживает в ДНР и ЛНР, отметил собеседник. «Если снова начнется война, то в Россию за несколько дней хлынет около полутора миллионов беженцев. Разумеется, это заботит российские власти», – уверен он.
При этом Пургин подчеркнул – опасность полномасштабной войны на Донбассе несколько преувеличена. «Да, сейчас здесь наблюдается обострение ситуации, которого не было почти два с половиной года. Но те жители ДНР и ЛНР, которые видели лето 2014 года, понимают, что это несоизмеримые вещи. Это связано с тем, что США снова выделили Киеву средства на ведение войны, но их явно недостаточно для реальных боевых действий. Зато этих денег вполне хватает на то, чтобы держать население в состоянии вялотекущего конфликта, бесконечно напоминать, что еще ничего не закончилось. Эти ребята просто портят нам жизнь, и это грустная констатация факта», – заключил собеседник.
Число жителей ДНР, получивших российское гражданство в упрощенном порядке, превысило 224 тысячи, сообщил глава провозглашенной республики Денис Пушилин в интервью российской «Парламентской газете». По оценке донецкого лидера, при нынешних темпах выдачи паспортов к сентябрю число жителей республик Донбасса, получивших российское гражданство, превысит 500 тысяч. Напомним, что общая численность населения Донецкой и Луганской народных республик составляет около 3,6 млн человек.
Получение российских паспортов жителями ДНР действительно поспособствовало росту безопасности в регионе, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий социолог Евгений Копатько. «Но при этом нельзя полностью исключить военный сценарий развития событий, ведь ставки в политической борьбе в Киеве невероятно повысились. Даже если до прямого столкновения не дойдет, логика украинской стороны остается прежней – зачистить неподконтрольные территории и выйти на границу с Россией», – считает эксперт.
«Вопрос вмешательства России в эту ситуацию остается открытым. Есть заявления президента Владимира Путина о том, что такие действия Украины могут быть для нее очень рискованными. Но сейчас идет испытание на прочность всех сторон конфликта, своего рода проверка нервов», – заключил Копатько.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, с февраля на линии соприкосновения сторон в Донбассе отмечается одно из самых серьезных за последние годы обострений обстановки. В марте участились артиллерийские обстрелы с позиций вооруженных сил Украины (ВСУ), применяются гранатометы и минометы, наблюдатели фиксируют перемещение тяжелой техники ВСУ и минирование населенных пунктов Донбасса с украинской стороны. Высказывались предположения, что украинские силовики готовы начать крупномасштабные боевые действия.
Ранее президент России Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс.
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Киев объяснил, почему Украина не получила от стран ЕС «остатки вакцины»
Украина договорилась со странами Евросоюза о том, что они поделятся остатками вакцин от коронавируса, однако сроки этого процесса пришлось сдвинуть, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«У нас с прошлого года есть переговоры и договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной, и конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставок вакцин в сами страны ЕС был, по сути, сорван, и сдвинулись даты, когда эти страны могут поделиться с нами остатками вакцины», – цитирует ТАСС Кулебу.
Напомним, главный санитарный врач Украины сообщил в понедельник, что заболел COVID-19 после вакцинирования препаратом Covishield. 2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Использование вакцины AstraZeneca приостановила Германия. Вслед за ней о приостановке использования препарата объявили власти Франции и Италии. Накануне троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
На Украине в проблемах вакцины AstraZeneca в Европе обвинили Россию
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Глава украинского министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в Европе якобы могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России.
«Спутник» еще не одобрен к применению в Европейском союзе. В Кремле, конечно, обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента «Спутника» – вакцины AstraZeneca. Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение «Спутника», – написал Ткаченко в своем Telegram.
Министр отметил, что «очень тщательно проверил бы, из каких источников появилась информация о псевдоопасности вакцины AstraZeneca и кто лоббировал распространение этих страшилок в европейских СМИ».
13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.
При этом минздрав Украины не увидел проблем с вакциной от AstraZeneca. Кроме того, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что заболел COVID-19 после вакцинирования препаратом Covishield, произведенным в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca.
Ляшко при этом сказал, что Украина не планирует приостанавливать вакцинацию препаратом Covishield.
Глава ДНР прибыл в Крым
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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прибыл в Крым, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины воссоединения полуострова с Россией, сообщает его пресс-служба.
В сообщении пресс-службы указывается, что «делегация ДНР во главе с Денисом Пушилиным прибыла в Республику Крым», передает Донецкое агентство новостей (ДАН).
Во вторник состоится церемония вручения государственных наград ДНР и Республики Крым.
В четверг Пушилин примет участие в организованных мотоклубом «Ночные волки» ежегодном автомотопробеге и праздничной программе у подножья горы Гасфорта.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
18 марта Крым отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией. Основные праздничные мероприятия пройдут под девизом «Крымская весна – семь лет дома».
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым всегда был и навсегда останется русской землей, Украина никогда не имела законного права на полуостров.
Аксенов рассказал о позиции Крыма при передаче Украине в 1954 году
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Крымчане выступили бы против передачи полуострова из РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году, если бы могли предвидеть будущее после распада Советского Союза, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«В 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев принял решение (о передаче Крыма в состав УССР) в рамках одной страны, поэтому люди особо разницу не чувствовали. Был рубль, можно было ехать без загранпаспортов в любую республику, никаких проблем не было, поэтому так к этому люди и отнеслись», – сказал Аксенов в интервью РИА «Новости».
По его мнению, если бы кто-то мог предвидеть будущее, население и тогда было бы против. Также Аксенов добавил, что немаловажным мотивом решения людей на референдуме стало восстановление исторической справедливости.
«Историческая справедливость, поэтому высокий уровень поддержки... В 2014 году это было историческое решение, принятое президентом при поддержке, волеизъявлении крымчан. Он видел, что подавляющее большинство людей «за», и защита граждан лежала в основе этого решения о воссоединении», – сказал глава региона.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым всегда был и навсегда останется русской землей, Украина никогда не имела законного права на полуостров.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Патрушев привез во Вьетнам «Спутник V»
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев привез во Вьетнам партию вакцины от коронавируса «Спутник V», которую Москва передала безвозмездно, сообщила пресс-служба Cовбеза.
По данным пресс-службы, Патрушев прибыл в Ханой, где пройдут двухдневные российско-вьетнамские консультации по безопасности, передает РИА «Новости».
В пресс-службе отметили, что по решению президента России Владимира Путина самолетом Ил-96, на котором прилетел Патрушев, доставлена партия вакцины «Спутник V» – она передана Вьетнаму безвозмездно.
Тем временем рабочая часть программы визита Патрушева во Вьетнам началась утром во вторник с церемонии возложения венков к мавзолею первого президента Вьетнама Хо Ши Мина и Памятнику павшим героям.
После этого состоялась официальная церемония встречи российской делегации в министерстве общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам, где Патрушева и главу ведомства То Лама приветствовал почетный караул.
Как сообщили в пресс-службе СБ России, программой пребывания Патрушева в Ханое запланированы консультации с представителями профильных министерств и ведомств Вьетнама.
Напомним, в августе министерство здравоохранения Вьетнама подало заявку на покупку российской вакцины от коронавируса.
Названы две группы сверхраспространителей коронавируса
Ученые Массачусетского технологического института и Гарварда пришли к выводу, что люди с излишним весом и пожилые люди могут быть сверхраспространителями коронавируса. К такому выводу ученые пришли после изучения частиц выдыхаемого воздуха у разных людей.
Ученые напомнили, что COVID-19 передается каплями, которые образуются на поверхности слизистой дыхательных путей инфицированных коронавирусом. Эксперты отметили, что количество выдыхаемого аэрозоля, в котором содержатся частицы коронавируса, у разных людей может различаться в сотни раз, пишет «Царьград».
В результате исследований ученые пришли к выводу, что наибольшее количество респираторных капель с инфекцией выделяют пожилые люди и люди с избыточным весом. Однако, по мнению других специалистов, сводить все факты только к весу и росту было бы неправильным.
Ранее эксперты пришли к выводу, что течение коронавируса с возрастом становится тяжелее, а сам COVID-19, возможно, запускает процессы старения.