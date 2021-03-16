Гинцбург назвал возможные объемы производства «Спутник V» в Италии

В Италии к маю могут начать выпуск до 10 млн доз в месяц российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сейчас большой интерес, не только интерес, а реально на территории Итальянской республики налаживается производство, причем в очень больших масштабах, возможность производства «Спутника». И где-то к маю идет речь о том, что будет это производство выпускать до 10 млн доз вакцины в месяц», – цитирует Гинцбурга РИА «Новости».

По его словам, переговоры о производстве вакцины в некоторых других странах ЕС, включая Германию и Францию, находятся на начальной стадии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва представила все документы для одобрения вакцины «Спутник V» от коронавируса в Евросоюзе.

Ранее стало известно, что США убеждали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Тем временем стало известно, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.