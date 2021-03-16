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Гинцбург назвал возможные объемы производства «Спутник V» в Италии
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В Италии к маю могут начать выпуск до 10 млн доз в месяц российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Сейчас большой интерес, не только интерес, а реально на территории Итальянской республики налаживается производство, причем в очень больших масштабах, возможность производства «Спутника». И где-то к маю идет речь о том, что будет это производство выпускать до 10 млн доз вакцины в месяц», – цитирует Гинцбурга РИА «Новости».
По его словам, переговоры о производстве вакцины в некоторых других странах ЕС, включая Германию и Францию, находятся на начальной стадии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва представила все документы для одобрения вакцины «Спутник V» от коронавируса в Евросоюзе.
Ранее стало известно, что США убеждали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Тем временем стало известно, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.
Привившийся индийской вакциной главный санитарный врач Украины заболел COVID
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, сообщил, что заболел COVID–19.
«Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован», – написал Ляшко на своей странице в Facebook.
Как показывает анализ данных клинических исследований, по его словам, эффективность вакцины после одной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день, а уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. «У меня был только 13-й день после прививки, когда появились симптомы. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе», – добавил он.
2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Напомним, в феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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Стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от «Спутника V»
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США убеждали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили создатели вакцины со ссылкой на доклад американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS).
Доклад составлен по итогам 2020 года. В нем сообщается, что подразделение Минздрава США «использовало дипломатические отношения» для «противодействия усилиям ряда стран», которые, по версии Вашингтона, действуют в регионе «в ущерб безопасности США». В частности, речь идет о России, Кубе и Венесуэле. В докладе сказано, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь «злонамеренных государств».
«Среди примеров – использование офиса атташе по вопросам здравоохранения для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Как подчеркнули создатели вакцины, американский Минздрав «публично подтвердил, что оказывал давление на Бразилию по поводу «Спутника V». «Мы считаем, что страны должны сотрудничать, чтобы спасать жизни», – заявили они, добавив, что «усилия, направленные на подрыв вакцин, неэтичны и стоят жизней».
В марте Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране российский препарат. Предполагается, что дозы будут поставлены в апреле–июне.
Франция и Италия вслед за ФРГ объявили о приостановке использования вакцины AstraZeneca
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Власти Франции и Италии вслед за Германией временно приостанавливают использование препарата от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.
Президент Франции Эммануэль Макрон уточнил, что применение препарата приостановлено в стране до вторника.
«Европейский регулятор EMA [Европейское агентство лекарственных средств] завтра после обеда даст свое мнение по поводу использование этой вакцины. По рекомендации министра здравоохранения... было принято решение в качестве меры предосторожности приостановить использование вакцины AstraZeneca в надежде его быстро возобновить, если это позволит мнение ЕМА», – передает слова французского лидера РИА «Новости».
«Aifa [Итальянское агентство по лекарственным средствам] решило распространить запрет на использование вакцины AstraZeneca в качестве временной меры предосторожности на всей территории страны до сообщений EMA [Европейского агентства по лекарственным препаратам]. Это решение было принято в соответствии с аналогичными мерами, принятыми другими европейскими странами», – сообщил итальянский регулятор.
В понедельник использование вакцины AstraZeneca приостановила также Германия.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.
Эксперт: США воспринимают прививки «Спутником V» как победу врага
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«Война идеологий между Россией и США идет по всем фронтам. В этой борьбе жизни людей для американцев отходят на второй план», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Владимир Можегов, комментируя попытки США убедить Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
«США трактуют продвижение российской вакцины как проникновение чуждой идеи на свою территорию. Для них это демонстрация успеха страны-противника. Поэтому в борьбе с этим жизни людей отходят для них на второй план», – отметил публицист, политолог-американист Владимир Можегов.
Соединенные Штаты убеждали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили создатели вакцины со ссылкой на доклад американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS). Согласно докладу, Минздрав США использовал дипломатические отношения для противодействия усилиям ряда стран – в том числе России – которые, по версии Вашингтона, действуют в регионе в ущерб безопасности США. В докладе сказано, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь «злонамеренных государств».
«Сейчас идет холодная война, война идеологий, в которую мы вступили с приходом к власти в США администрации Джозефа Байдена. Вместе с ним в США вернулась глобальная власть, которая прямо обозначает своими главными врагами всякие национальные государства, особенно те, которые не вписываются в их глобальный сценарий. Россия – одна из них», – отметил Можегов.
Собеседник подчеркнул, противостояние идет по всем фронтам, в том числе по линии вакцины от коронавируса. «Она символизирует успехи нашей страны и ее возможности влиять не только на здоровье людей, но и на позитивное отношение к России – ведь мы создали самую сильную вакцину в мире», – сказал Можегов.
В марте Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране российский препарат. Предполагается, что дозы будут поставлены в апреле–июне.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований препарат продемонстрировал высокие показатели иммуногенности и безопасности. Эффективность вакцины составила 91,6%. По состоянию на начало марта применение препарата одобрили 45 государств. Власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки «Спутника V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины от COVID-19.
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Врач рассказал, как восстановить память и внимание переболевшим коронавирусом
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Для того, чтобы как можно быстрее восстановить концентрацию и внимание, которые падают у переболевших коронавирусной инфекцией, следует принимать немедикаментозные препараты по назначению врача, а также бывать на свежем воздухе и соблюдать режим дня, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист Евгений Тимаков.
«Полностью избежать падения концентрации и внимания больному коронавирусом невозможно, поскольку это одно из проявлений болезни. Коронавирусная инфекция поражает не только легкие, но и нервную систему, нарушает кровоток, кровоснабжение коры головного мозга, воздействует на передачу нервного импульса, частично разрушает белки, которые требуется для полноценной работы нервной системы, вызывает синдром хронической усталости, утомляемости, изменяет психическое состояние, вследствие чего возникают различные психозы, агрессивность. То есть вирус имеет неврологические последствия», – рассказывает Тимаков.
Избавиться от данных симптомов можно только своевременным началом лечения болезни, уверен врач. Соответственно, это нужно для того, чтобы у вируса осталось как можно меньше времени и возможности поразить организм. Кроме того, после перенесенной коронавирусной инфекции должен следовать восстановительный период.
«Переболевшим нужно принимать немедикаментозные препараты по назначению врача, например те, которые улучшают кровоток и восстанавливают работу нервной системы. И основная роль в процессе восстановления – это выдержка и самоорганизация: обязательно должен быть свежий воздух, физические нагрузки, режим дня, питание. Без всего этого восстановительный период проходит очень тяжело», – заключил инфекционист.
В начале марта ученые из Оксфордского университета Брукса выяснили, что 45 % переболевших коронавирусной инфекцией страдали таким краткосрочными когнитивными расстройствами как нарушение внимания. Кроме того, пациенты жаловались на проблемы с концентрацией (44 %).
Ученые обнаружили «украинский» штамм коронавируса
Глава госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что украинские ученые передали во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) информацию о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Ивано-Франковской области Украины.
«То, что выявили на Буковине (регион Украины, включающий Ивано-Франковскую область – прим. ВЗГЛЯД), – это так называемый комбовирус, который циркулирует на Украине наряду с COVID-19. Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ», – сказал Рубан украинскому изданию «Вести».
Среди «неприятных» признаков вируса он отметил агрессивность, быстрое распространение и «молодость». По его словам, так называемый украинский штамм выявлен учеными Института эпидемиологии им. Громашевского еще две недели назад, и они уже проинформировали о нем ВОЗ.
Между тем, РИА «Новости» в своем Telegram сообщили, что глава госпродпотребслужбы Киева теперь опроверг разошедшуюся новость о появлении «украинского штамма» коронавируса. По данным издания, Рубан заявил, что «СМИ напутали».
В понедельник главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, сообщил, что заболел COVID-19.
Ранее ученый предсказал падение эффективности вакцин от COVID с каждой новой мутацией.
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Названы две группы сверхраспространителей коронавируса
Ученые Массачусетского технологического института и Гарварда пришли к выводу, что люди с излишним весом и пожилые люди могут быть сверхраспространителями коронавируса. К такому выводу ученые пришли после изучения частиц выдыхаемого воздуха у разных людей.
Ученые напомнили, что COVID-19 передается каплями, которые образуются на поверхности слизистой дыхательных путей инфицированных коронавирусом. Эксперты отметили, что количество выдыхаемого аэрозоля, в котором содержатся частицы коронавируса, у разных людей может различаться в сотни раз, пишет «Царьград».
В результате исследований ученые пришли к выводу, что наибольшее количество респираторных капель с инфекцией выделяют пожилые люди и люди с избыточным весом. Однако, по мнению других специалистов, сводить все факты только к весу и росту было бы неправильным.
Ранее эксперты пришли к выводу, что течение коронавируса с возрастом становится тяжелее, а сам COVID-19, возможно, запускает процессы старения.
Патрушев привез во Вьетнам «Спутник V»
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев привез во Вьетнам партию вакцины от коронавируса «Спутник V», которую Москва передала безвозмездно, сообщила пресс-служба Cовбеза.
По данным пресс-службы, Патрушев прибыл в Ханой, где пройдут двухдневные российско-вьетнамские консультации по безопасности, передает РИА «Новости».
В пресс-службе отметили, что по решению президента России Владимира Путина самолетом Ил-96, на котором прилетел Патрушев, доставлена партия вакцины «Спутник V» – она передана Вьетнаму безвозмездно.
Тем временем рабочая часть программы визита Патрушева во Вьетнам началась утром во вторник с церемонии возложения венков к мавзолею первого президента Вьетнама Хо Ши Мина и Памятнику павшим героям.
После этого состоялась официальная церемония встречи российской делегации в министерстве общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам, где Патрушева и главу ведомства То Лама приветствовал почетный караул.
Как сообщили в пресс-службе СБ России, программой пребывания Патрушева в Ханое запланированы консультации с представителями профильных министерств и ведомств Вьетнама.
Напомним, в августе министерство здравоохранения Вьетнама подало заявку на покупку российской вакцины от коронавируса.
Гинцбург назвал возможную причину появления тромбов после вакцинации AstraZeneca
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Возможной причиной образования тромбов после вакцинации препаратом компании AstraZeneca может быть некачественная очистка медикамента, считает директор центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург.
«На этот вопрос точно ответят эксперты в Евросоюзе, которые сейчас занимаются оценкой этих случаев, связанных, по всей видимости, с тромбозом у ряда вакцинированных данным препаратом, доказательств возможной связи между этими двумя явлениями и возможным механизмом. Если такая взаимосвязь будет установлена, то возможно, мое объяснение заключается в том, что в данном явлении виноват не сам препарат вакцинный, а возможно степень очистки его», – сказал Гинцбург, передает ТАСС.
Он добавил, что степень очистки, которая в результате производственной наработки осуществляется, бывает различной – двух-, трехэтапной. «Возможно в данном случае использовалась неполноценная степень очистки и какие-то продукты, которые могли остаться в конечном продукте, могли способствовать агрегации тромбоцитов у части пациентов, которые получили данный препарат. Это мое предположение», – рассказал Гинцбург.
Напомним, Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция, Италия и Швеция на днях приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении. Причиной стали сообщения об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся.
Компания AstraZeneca опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в ЕС и Великобритании.
Регулятор ЕС заступился за вакцину AstraZeneca
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Преимущества вакцины от коронавируса AstraZeneca перевешивают риск побочных эффектов, заявило Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
EMA указало, что коронавирус привел к «глобальному кризису с разрушительными последствиями для системы здравоохранения, общества и экономики». В такой ситуации вакцины «помогают защищать от заражения людей, в том числе работников служб здравоохранения и наиболее уязвимых слоев населения, в частности пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями».
В связи с этим EMA считает, что «преимущества от вакцины AstraZeneca с точки зрения предотвращения распространения коронавируса и связанных с этим рисков госпитализаций и смертельных исходов, перевешивают риски побочных эффектов». Однако «расследование инцидентов продолжается», передает ТАСС.
На днях EMA признало риск анафилактического шока после вакцины AstraZeneca. Уже целый ряд стран приостановил вакцинацию AstraZeneca. Консультативный комитет Всемирной организации здравоохранения проведет срочное совещание по безопасности вакцины. Однако пока ВОЗ рекомендовала странам ЕС продолжить вакцинацию препаратом.
Украина отказалась приостанавливать использование вакцины от AstraZeneca
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Украина не планирует приостанавливать вакцинацию вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, сообщил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач республики Виктор Ляшко.
«Украина полностью ведет контроль за неблагоприятными событиями после иммунизации, которые у нас сейчас выявляются, за серьезными и несерьезными. И сегодня оснований для принятия таких решений нет. Европейский регулятор выступил с позицией, что оснований для приостановки использования вакцины нет. Украина продолжает вакцинироваться», – цитирует замминистра «Страна.ua» в своем телеграм-канале.
По словам Ляшко, в инструкции к вакцине указано, что иммунитет после первой прививки формируется на 21-й день и сохраняется в течение 90 дней, за которые нужно сделать вторую прививку. Он сообщил, что заболел на 13-й день после вакцинирования, но сейчас чувствует себя нормально. «Любая вакцина, которая используется от коронавируса, тестировалась на тяжесть течения болезни, она не должна иметь негативных последствий», – отметил Ляшко.
Напомним, главный санитарный врач Украины сообщил в понедельник, что заболел COVID-19 после вакцинирования препаратом Covishield.
2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
В понедельник использование вакцины AstraZeneca приостановила Германия. Вслед за ней о приостановке использования препарата объявили власти Франции и Италии.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
Болгария назвала правила для посещения страны в туристический сезон
Министерство туризма страны представило меры по профилактике распространения коронавируса в летний туристический сезон, который откроется 1 мая, об этом рассказала министр туризма республики Марияна Николова.
Для туристов, которые планируют поехать летом в Болгарию, предусматривается согласованный с Еврокомиссией вариант «зеленого коридора», который дает возможность вьехать в страну тем, кто уже переболел ковидом и имеет антитела, тем, кто вакцинировался, и тем, кто имеет отрицательный ПЦР-тест.
«На морских пляжах туристы должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, а расстояние между зонтами от солнца должно быть не менее 8 метров», – говорится в распоряжении, подписанном Николовой. Об этом сообщает ТАСС. Также министр добавила, что что для въезда в страну необходимо иметь справку о вакцине или наличии антител и отрицательный ПЦР-тест, пишет в своем Telegram-канале «Оперштаб Москвы».
Уточняется, что подобные меры будут введены для «обеспечения гарантий здоровья и безопасности туристов и подтверждение статуса страны как безопасного туристического направления». При этом мероприятия могут быть скорректированы в зависимости от развития санитарно-эпидемической ситуации. Так, будут введены единые правила размещения туристов в отелях Болгарии, оказания им услуг в сфере развлечений, регулируется работа ресторанов и кафе, вопросы транспортных перевозок.
Сотрудникам, которые работают с туристами, рекомендована приоритетная вакцинация. Всего в туристической сфере в Болгарии занято около 150 тыс. человек, из которых около 80 тыс. уже заявили желание сделать прививку.
Ранее Болгария, а также Австрия, Чехия, Словения и Латвия призвали Брюссель провести саммит лидеров ЕС, чтобы обсудить неравномерное распределение вакцин от коронавируса между государствами сообщества. Днем ранее канцлер Австрии обвинил страны ЕС в тайном сговоре с фармацевтическими компаниями по поставкам вакцин. В среду страны Балтии призвали Евросоюз перераспределить неиспользованные вакцины.
Киев объяснил, почему Украина не получила от стран ЕС «остатки вакцины»
Украина договорилась со странами Евросоюза о том, что они поделятся остатками вакцин от коронавируса, однако сроки этого процесса пришлось сдвинуть, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«У нас с прошлого года есть переговоры и договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной, и конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставок вакцин в сами страны ЕС был, по сути, сорван, и сдвинулись даты, когда эти страны могут поделиться с нами остатками вакцины», – цитирует ТАСС Кулебу.
Напомним, главный санитарный врач Украины сообщил в понедельник, что заболел COVID-19 после вакцинирования препаратом Covishield. 2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Использование вакцины AstraZeneca приостановила Германия. Вслед за ней о приостановке использования препарата объявили власти Франции и Италии. Накануне троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Германия приостановила использование вакцины AstraZeneca
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Минздрав ФРГ принял решение приостановить использование в стране вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca в качестве меры предосторожности, сообщил портал FOCUS со ссылкой на представителя ведомства.
«Таким образом федеральное правительство следует актуальной рекомендации института Пауля Эрлиха», – передает сообщение РИА «Новости». Институт Пауля Эрлиха отвечает в Германии за контроль над оборотом лекарственных препаратов.
В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.
Экипаж «Союза МС-18» готовится к полету на МКС в масках
Члены экипажа космического корабля «Союз МС-18» в составе россиян Олег Новицкого, Петра Дубров и американца Марка Ванде Хая проводят подготовку к полету на МКС, не снимая защитных масок, рассказал американский космонавт.
«Мы остаемся в масках, пока не уйдем на карантин на Байконуре. Мы не снимаем их даже в симуляторе «Союза», где находимся плечом к плечу, поскольку в некоторых случаях происходит обмен воздуха между скафандрами. Это не очень комфортно, но необходимо», – передает слова Ванде Хая РИА «Новости».
По словам космонавта, перед прибытием в Россию он получил первую дозу американской вакцины от коронавируса, а на этой неделе ожидает получить вторую.
Экипаж «Союза МС-18» должен отправится на МКС с космодрома Байконур 9 апреля. Космический корабль будет отправлен ракетой-носителем «Союз-2.1а». Место на российском корабле для Ванде Хая было предоставлено по контракту с компанией Axiom Space, НАСА в обмен на место на «Союзе» предоставит этой компании место на американском космическом корабле.
Ранее НАСА и Роскосмос разошлись в данных о том, кто будет следующим командиром МКС. В пресс-службе НАСА рассказали, что после расстыковки от МКС корабля «Союз МС-17», намеченной на 17 апреля, командиром 65-й экспедиции станет американка Шеннон Уолкер. Роскосмос в свою очередь сообщил, что командиром 65-й экспедиции будет Новицкий.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что замену российского космонавта Сергея Корсакова на американского астронавта Ванде Хая в экипаже «Союза МС-18» провели для того, чтобы «не оставить без надзора» американский сегмент станции.