Песков рассказал о работе по одобрению «Спутника V» в ЕС

Москва представила все документы для одобрения вакцины «Спутник V» от коронавируса в Евросоюзе, работа продолжается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Этот апдейд (обновление) должна давать Европа, все документы туда представлены, соответствующая работа продолжается», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что есть ли новые сведения по одобрению вакцины «Спутник V» в Европе.

Он также заявил, что эгоистичные попытки заставить отказаться от каких-то вакцин от COVID-19 вредят людям, передает РИА «Новости».

«Я не стал бы никого конкретизировать. Мы категорически против такого давления, категорически против конкуренции вакцин, мы считаем, что должны все соединить свои усилия, чтобы как можно больше людей охватить вакцинацией. В этом заинтересован весь мир, и подобные эгоистические попытки заставить какие-то страны отказаться от каких бы то ни было вакцин, они не имеют перспектив, они вредят интересам людей. Это наша принципиальная позиция», – сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, какие страны оказывают давление на другие государства, чтобы они отказались от использования российской вакцины от коронавируса, и идет ли это давление от США.

«Во многих странах масштаб давления достаточно беспрецедентный, жесткий, лишенный каких-то дипломатических экивоков и так далее. Это действительно имеет место», – добавил он.

Ранее стало известно, что США убеждали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Тем временем стало известно, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.

«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.