Путин продлил план обороны России до 2027 года

В США признали правоту Путина при разоблачении «трюка Зеленского»

Responsible Statecraft: Зеленский пошел на трюк с Турцией ради симпатий Трампа

Tекст: Ирма Каплан

Президент России Владимир Путин не согласился на личную встречу с Владимиром Зеленским, что было воспринято как разочарование, но не как провал, так как реальный прогресс на переговорах часто достигается на уровне официальных лиц, а не в ходе встреч лидеров, пишет военный эксперт Анатоль Ливен в статье для издания Института ответственного государственного управления Куинси Responsible Statecraft.

«Очевидный отказ Путина на призыв Зеленского к личной встрече – разочарование, но не провал. Очень редко на встречах лидеров достигался реальный прогресс в мирных переговорах, и у россиян есть некоторые основания считать это маневром или трюком Зеленского, чтобы завоевать расположение Трампа, а не серьезным предложением», – пишет он.

Украинские и европейские правительства заявили, что отказ Москвы от 30-дневного прекращения огня якобы показывает, что «Путин не заинтересован в мире», но это не так, считает аналитик.

Способность России продвигаться вперед – пусть даже медленно – на поле боя является основным источником влияния Москвы и на переговорах, и она не собирается от этого отказываться, пока не будет достигнуто существенная договоренность.

Ливен допускает возможность сторон договориться о долгосрочном перемирии, так как без всеобъемлющего соглашения ситуация будет оставаться нестабильной и чреватой возобновлением боевых действий. Для США и Европы движение к миру важно также с точки зрения сокращения военного присутствия в регионе и перераспределения ресурсов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной в Турции. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

В состав экспертов для переговоров с Украиной включен первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин.