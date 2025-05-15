  • Новость часаМединский сообщил о готовности России к возобновлению переговоров и компромиссам
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    15 мая 2025, 17:07 • Новости дня

    В Анкаре ощутили подземные толчки

    Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 5,2 в Конье, их ощутили и в Анкаре

    Tекст: Евгения Караваева

    Жители Анкары ощутили колебания после землетрясения, эпицентр которого находился в городе Конья на юге Турции.

    Ощутимый подземный толчок произошел в Анкаре, передает ТАСС. По информации правительственного управления по чрезвычайным ситуациям, эпицентр землетрясения находился в Конье, примерно в 200 км южнее столицы Турции.

    Сила подземного удара составила 5,2 балла по шкале магнитуд. В Анкаре сейсмическая волна ощущалась преимущественно на верхних этажах зданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля землетрясение повредило более 4 тыс. зданий в Стамбуле. 14 мая сейсмические толчки ощутили жители Греции. Для острова Касос объявили угрозу цунами.


    15 мая 2025, 00:42 • Новости дня
    Коц рассказал об эксперте на переговорах в Стамбуле генерале Зорине

    Tекст: Ирма Каплан

    В состав российской переговорной делегации в Стамбуле вошел генерал Александр Зорин, опытный переговорщик, участник урегулирования сложных конфликтов в Сирии, рассказал военкор Александр Коц.

    «Зорин – мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, «зелеными экспрессами», распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками», – охарактеризовал переговорщика в Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Адександр Коц.

    Он уточнил, что Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный украинский гарнизон «Азовстали» в Мариуполе.

    Коц отметил, что такая делегация, как у России, станет еще одним «ударом по шапито Зеленского». «Такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене», – поиронизировал Коц над актерским прошлым Владимира Зеленского.

    Зорин – первый замначальника информации управления Генерального штаба ВС России, участник экспертной группы.

    Напомним, вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров по украинскому кризису. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по данным западных СМИ, Зеленский изначально вообще не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой.

    Американский госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Турцию, Зеленский, по последним данным, вылетел в Турцию, Трамп ехать в Стамбул отказался.

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    15 мая 2025, 00:45 • Новости дня
    Эксперт: Тактика Зеленского взять Путина «на слабо» провалилась
    Эксперт: Тактика Зеленского взять Путина «на слабо» провалилась
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Тактика украинского лидера Владимира Зеленского сыграть на публику и демонстративно взять президента России Владимира Путина «на слабо» провалилась, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя состав делегации России для переговоров с Украиной.

    «Украинская сторона теперь должна назвать своих переговорщиков. Она не может отказаться от переговоров без обвинений в нежелании мирного урегулирования», – пишет Чеснаков в Telegram.

    Чеснаков отметил, что, судя по составу и уровню делегации России, Путин намерен «наглядно показать свой твердый настрой на соблюдение правильной последовательности шагов и уверенность в выбранной стратегии».

    По мнению Чеснакова, на Западе многие окажутся недовольны решением Москвы, выскажут «разочарование, обвинения и угрозы». Однако, как заявил Чеснаков, «Путину явно наплевать на агрессивную риторику западных лидеров», российский президент «играет свою игру и методично гнет линию: «вечером переговоры, утром перемирие».

    Напомним, Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин. В состав экспертов для переговоров с Украиной включен первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин.

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    14 мая 2025, 19:22 • Видео
    Макрон показал истинное лицо

    Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

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    15 мая 2025, 10:10 • Новости дня
    Изменено время начала переговоров России и Украины в Стамбуле

    ТАСС: Переговоры России и Украины в Стамбуле ожидаются после обеда

    Изменено время начала переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле изначально планировались на вторую половину дня; делегации России и Украины пока не прибыли в рабочий офис президента Турции Долмабахче, сообщил источник.

    Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле изначально планировались на вторую половину дня, сообщает ТАСС.

    Источник агентства уточнил, что встреча «ожидалась изначально после обеда», делегации не прибыли в рабочий офис президента Турции Долмабахче. На месте собрались около 100 журналистов, меры безопасности были усилены, у дворца замечены бронированные автомобили и водомет.

    Между тем, источник РИА «Новости» сообщил, что точное время переговоров по Украине в Стамбуле пока уточняется.

    Ранее предполагалось, что около 10.00 мск российская и украинская делегация встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче.

    Российская делегация, возглавляемая Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул для проведения переговоров с украинской стороной.

    Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации во главе с Владимиром Мединским, и в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Переговоры должны возобновить диалог, который был прерван в 2022 году по инициативе Киева и по наводке Запада.

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    15 мая 2025, 09:09 • Новости дня
    Путин провел совещание по переговорам с Украиной в Стамбуле
    Путин провел совещание по переговорам с Украиной в Стамбуле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в среду вечером провел совещание по вопросам подготовки к предстоящим переговорам с украинской стороной в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В Кремле состоялось обсуждение подготовки к переговорам с украинской делегацией в Стамбуле, на встрече присутствовали ключевые представители силовых ведомств, передает ТАСС.

    В совещании приняли участие не только члены переговорной группы, определенные специальным распоряжением президента, но и министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и глава ФСБ Александр Бортников.

    Ранее сообщалось, что около 10:00 мск российская и украинская делегации встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче. В Стамбуле приземлился самолет Ил-62М Специального летного отряда «Россия», прибывший из Москвы.

    Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации, а главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

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    15 мая 2025, 08:21 • Новости дня
    Определено время старта переговоров по Украине в Стамбуле

    Переговоры по Украине в Стамбуле запланировали на 10.00 мск

    Определено время старта переговоров по Украине в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Около 10.00 мск российская и украинская делегация встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче, где три года назад уже обсуждались вопросы мирного урегулирования.

    Переговоры по ситуации на Украине начнутся в Стамбуле примерно в 10.00 по местному времени, что совпадает с московским временем, передает ТАСС.

    Встреча пройдет в рабочем офисе президента Турции Долмабахче и будет закрыта для прессы.

    Переговоры организованы в том же месте, где в марте 2022 года уже проходили встречи российских и украинских делегаций. Тогда достигнутые договоренности остались не реализованы по вине Украины.

    Россия подтвердила приверженность серьезным и ответственным переговорам по Украине, но усомнилась в готовности киевских властей к конструктивному диалогу.

    Турецкие эксперты отметили, что инициатива президента России Владимира Путина по организации мирных переговоров в Турции вызвала обеспокоенность в Европе из-за возможного срыва ее стратегических планов.

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    14 мая 2025, 23:07 • Новости дня
    CNN: Госсекретарь США Рубио прилетел в Турцию

    CNN: Госсекретарь США Рубио прилетел в Турцию на фоне переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Американский госсекретарь Марко Рубио прибыл в Анталью, где ожидаются переговоры России и Украины, сообщает телеканал CNN.

    По данным телеканала, госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Турцию, сообщает телеканал CNN, передает ТАСС.

    Его визит проходит на фоне подготовительных переговоров по Украине, которые ожидаются в Анталье.

    До этого Рубио сопровождал президента США Дональда Трампа в ходе поездки в Саудовскую Аравию и Катар.

    Ранее Дональд Трамп рассматривает возможность скорректировать свой официальный график ради участия в переговорах по урегулированию ситуации на Украине в Стамбуле.

    Представитель Белого дома заявил, что в Стамбул направляются госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и американский спецпосланник по Украине Кит Келлог.

    Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации на переговорах с Украиной, которую возглавит Владимир Мединский.

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    15 мая 2025, 12:32 • Новости дня
    МИД Украины заявил о готовности к переговорам с Россией в любых форматах

    Tекст: Вера Басилая

    Киев готов обсуждать мирное урегулирование на Украине в любых возможных форматах, заявил в Анкаре спикер МИД Украины Георгий Тихий.

    Тихий заявил, что украинская делегация находится в Анкаре и ожидает прибытия Владимира Зеленского для встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. По его словам, Киев готов к переговорам «в любых форматах», передает ТАСС.

    По словам Тихого, после встречи Зеленского с Эрдоганом, которая запланирована на 13:00 по местному времени, появится больше ясности относительно дальнейших действий украинской стороны. Он добавил, что сейчас неясно, кто будет представлять Украину на предстоящих переговорах с Россией в Стамбуле.

    Ранее сообщалось, что перед началом запланированных переговоров России и Украины в Стамбуле в Анкаре пройдет встреча президента Турции с Владимиром Зеленским.

    До этого стало известно, что украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров в Стамбуле вопросом о тридцатидневном прекращении огня.

    Сенатор Константин Косачев заявил, что вероятность продвижения на этих переговорах существует только при отсутствии пропагандистской шумихи со стороны Киева.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от аналогичных переговоров 2022 года.

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    15 мая 2025, 08:00 • Новости дня
    Турецкие политологи оценили инициативу Путина по переговорам в Стамбуле

    Tекст: Александра Юдина

    Инициатива президента России Владимира Путина по организации мирных переговоров в Турции вызвала обеспокоенность в Европе из-за возможного срыва ее стратегических планов, выразили мнение газете Aydinlik Gazetesi турецкие эксперты.

    По мнению экспертов издания, европейские страны рассчитывали использовать затягивание конфликта на Украине для перевооружения украинской армии и укрепления военного присутствия в регионе, передает РИА «Новости».

    Эксперт Барыш Адыбейли отметил, что Европа ищет новую угрозу и может начать следующее противостояние с Россией.

    Журналист Дениз Берктай пояснил, что если бы США и Британия действительно захотели, то конфликт на Украине мог бы завершиться значительно раньше компромиссным путем, однако этому, по его мнению, воспрепятствовали экс-президент США Джо Байден и бывший премьер Британии Борис Джонсон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский пригласил президента России Владимира Путина в Стамбул ради симпатий американского лидера Дональда Трампа, и этот трюк был искусно раскрыт российской стороной.

    Путин утвердил  состав делегации России для переговоров с Украиной в Турции. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

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    15 мая 2025, 10:03 • Новости дня
    В Анкаре заявили об отсутствии решений о контактах с российской делегацией

    МИД Турции не подтвердил встречи с делегацией России в Стамбуле

    Tекст: Александра Юдина

    В Министерстве иностранных дел Турции отметили, что четких решений относительно возможных контактов с российской делегацией, прибывшей в Стамбул для переговоров по Украине, пока не принято.

    Власти Турции официально не подтвердили проведение переговоров с делегацией России по Украине в ближайшее время, передает ТАСС.

    На отдельный запрос относительно возможного участия чиновников турецкого МИД в стамбульских переговорах внешнеполитическое ведомство не предоставило комментариев на данный момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Анкаре.

    Россия подтвердила приверженность серьезным и ответственным переговорам по Украине, но усомнилась в готовности киевских властей к конструктивному диалогу.

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    15 мая 2025, 10:45 • Новости дня
    Стало известно о встрече Эрдогана и Зеленского перед переговорами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Перед началом запланированных переговоров России и Украины в Стамбуле в Анкаре пройдет встреча президента Турции с Владимиром Зеленским.

    Встреча между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским состоится перед началом переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    По словам источника агентства, встреча пройдет в Анкаре примерно в 13:00 по местному времени, которое совпадает с московским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине. Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Переговоры российских и украинских делегаций в Стамбуле изначально планировались на вторую половину дня, однако делегации пока не прибыли в рабочий офис президента Турции. Карасин выразил надежду на восприятие российской позиции украинской стороной. В Анкаре заявили об отсутствии решений о контактах с российской делегацией.

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    15 мая 2025, 09:55 • Новости дня
    У места переговоров России и Украины появилась машина с водометом

    Tекст: Александра Юдина

    Турецкие силовики установили водомет, используемый для разгона протестов, у территории президентского офиса Долмабахче, где должны пройти переговоры представителей России и Украины.

    В Стамбуле турецкие полицейские выставили водомет у офиса президента, где ожидается начало переговоров между делегациями России и Украины, передает РИА «Новости».

    Участок у дворца с раннего утра патрулируют многочисленные полицейские и военные. В районе сохраняется спокойная обстановка, отмечается отсутствие инцидентов,

    Присутствующим журналистам сотрудники охраны рекомендуют держаться на некотором удалении от въезда в Долмабахче.

    Количество представителей СМИ перед дворцом продолжает увеличиваться по мере приближения старта переговоров.

    Напомним, российская делегация во главе с Владимиром Мединским уже прибыла в Стамбул для участия в переговорах. Сообщалось что около 10.00 мск делегации России и Украины встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил надежду на положительную динамику в переговорах России и Украины в Стамбуле, при этом возложил ответственность за успех переговоров на Москву.

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    15 мая 2025, 11:18 • Новости дня
    Трамп выразил готовность посетить Стамбул для переговоров по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Дональд Трамп допустил возможность личного участия в переговорах России и Украины в Стамбуле.

    Трамп сообщил о своей готовности отправиться в Стамбул на переговоры по Украине 16 мая, передает ТАСС.

    Он отметил, что решение о поездке будет принято в зависимости от развития ситуации и необходимости личного присутствия.

    Президент США подчеркнул, что надеется на успешный исход контактов между Россией и Украиной.

    «Я думаю, что у нас все хорошо пройдет с Россией и Украиной. Задумайтесь: каждую неделю погибает в среднем 5 тыс. солдат. Посмотрим, как с этим можно покончить», – заявил он.

    Трамп добавил, что ситуация осложняется занятостью в ближайшие дни, однако не исключил визита в пятницу, если переговоры потребуют его участия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Переговоры российских и украинских делегаций в Стамбуле изначально планировались на вторую половину дня, однако делегации пока не прибыли в рабочий офис президента Турции.

    Эксперты выразили надежду на восприятие российской позиции украинской стороной.

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    15 мая 2025, 11:55 • Новости дня
    Косачев оценил шанс на успех переговоров в Стамбуле

    Косачев назвал условия успешных переговоров России и Украины в Стамбуле

    Tекст: Вера Басилая

    Вероятность продвижения на переговорах в Стамбуле существует только при отсутствии пропагандистской шумихи со стороны Киева, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев.

    По словам Косачева, шансы на продвижение переговоров в Стамбуле зависят от готовности Киева вести диалог без публичной шумихи и с нацелом на конкретный результат, передает ТАСС.

    Косачев подчеркнул, что российская делегация готова к содержательному и практическому диалогу, а участие профессионалов в переговорном процессе гарантирует серьезный настрой Москвы.

    Косачев заявил, что публичные шоу, подобные действиям Зеленского, исключаются.

    Политик отметил, что состав российской делегации в Стамбуле демонстрирует преемственность и последовательность в урегулировании украинского кризиса. Москва, по его словам, готова вести диалог на основе договоренностей, достигнутых на предыдущем раунде «Стамбул-1», с учетом новых обстоятельств, сложившихся за три года.

    Он также напомнил, что условия Москвы хорошо известны, и после совещания у президента у российских переговорщиков нет сомнений в своем мандате, тогда как вопросы вызывает позиция Киева, ограниченная, по его словам, волюнтаризмом Зеленского.

    Российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу. Украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров вопросом о 30-дневном прекращении огня. Россия рассчитывает, что все ее доводы будут услышаны украинской стороной.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от переговоров в 2022 году.

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    15 мая 2025, 12:13 • Новости дня
    Рябков: Делегация России в Стамбуле работает по инструкциям Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Российские переговорщики в Стамбуле получили все необходимые инструкции и строго придерживаются рамок, определенных президентом Владимиром Путиным, сообщает замглавы МИД Сергей Рябков.

    Российская делегация на переговорах в Стамбуле действует по четким указаниям главы государства, готовясь к предметному диалогу по ключевым вопросам, передает ТАСС.

    Рябков подчеркнул, что делегация уделяет особое внимание выполнению поручений руководства страны.

    По словам Рябкова, Москва сохраняет настрой на конструктивный и содержательный диалог с партнерами. Он отметил, что Россия ожидает ответственного подхода со стороны всех участников диалога.

    По его словам, исход переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле зависит от западных спонсоров Киева. Рябков отметил, что именно Запад оказывает решающее влияние на решения киевских властей в переговорном процессе.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

    Григорий Карасин отметил, что Россия рассчитывает на то, что все ее доводы будут услышаны украинской стороной.

    Владимир Зеленский изначально не планировал отправлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от переговоров в 2022 году.

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    15 мая 2025, 07:47 • Новости дня
    Эрдоган не включил в рабочий график встречи с делегациями России и Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Встречи с делегациями России и Украины, которые, по данным СМИ, могут провести переговоры в четверг в Стамбуле, нет в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Согласно обнародованному расписанию, Эрдоган примет в своей резиденции в Анкаре Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    Также в этот день Эрдоган посетит конгресс-центр правящей Партии справедливости и развития и выступит на мероприятии в Объединении торгово-промышленных палат и бирж Турции (TOBB). Все его мероприятия пройдут в турецкой столице – Анкаре.

    Путин утвердил  состав делегации России для переговоров с Украиной в Турции. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

    Россия подтвердила приверженность серьезным и ответственным переговорам по Украине, но усомнилась в готовности киевских властей к конструктивному диалогу.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Макрон показал истинное лицо

      Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

    • Зеленский поссорился с Китаем

      Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

    • Ультиматум Зеленского и Европы к России

      Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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