Действия Эстонии необходимо рассматривать как целенаправленную и согласованную с союзниками по НАТО деятельность по разжиганию прямого военного конфликта. Новейшая история эстонско-российских отношений показывает незаурядные способности Эстонии в подобных провокациях.0 комментариев
В Анкаре ощутили подземные толчки
Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 5,2 в Конье, их ощутили и в Анкаре
Жители Анкары ощутили колебания после землетрясения, эпицентр которого находился в городе Конья на юге Турции.
Ощутимый подземный толчок произошел в Анкаре, передает ТАСС. По информации правительственного управления по чрезвычайным ситуациям, эпицентр землетрясения находился в Конье, примерно в 200 км южнее столицы Турции.
Сила подземного удара составила 5,2 балла по шкале магнитуд. В Анкаре сейсмическая волна ощущалась преимущественно на верхних этажах зданий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля землетрясение повредило более 4 тыс. зданий в Стамбуле. 14 мая сейсмические толчки ощутили жители Греции. Для острова Касос объявили угрозу цунами.