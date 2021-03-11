В АТОР поддержали идею организации туров в Россию для прививки иностранцев от COVID-19

С точки зрения продвижения страны как производителя эффективной вакцины от коронавируса, стоило бы разрешить иностранным туристам въезд в Россию с целью получения прививки, заявил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович. Так он прокомментировал публикации западных СМИ об организации туров в Россию для прививки от COVID-19.

Итальянские СМИ сообщают, что для европейских туристов готовят новые медицинские туры в Россию с возможностью прививки вакциной «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи. Предполагается, что это будут 20-дневные тура, и в них войдут перелет, проживание, медобследование перед прививкой, две инъекции препаратом от коронавируса и экскурсии.

«Такие запросы, конечно, могут поступать, но они бессмысленны, пока этот вопрос не решен в юридическом плане. Дело в том, что пока въезд иностранцам в Россию закрыт даже для вакцинации «Спутником V». Если же такое станет возможным и иностранцам разрешат прививаться, то с точки зрения туристической индустрии никаких проблем не будет», – говорит Канторович.

При этом он обратил внимание на то, что предлагаемый срок тура в двадцать дней крайне мал для прохождения всех медицинских процедур. «Нужно понимать, что вторая инъекция от коронавируса вводится только через 21 день после первой. Соответственно, туры должны длиться минимум 21 день», – считает собеседник.

Причем вице-президент АТОР уверен, что такие туры будут доступны даже среднему классу европейцев. Но он подчеркивает, что разрешение таких туров в первую очередь зависит от того, будет ли российским гражданам хватать произведенного количества вакцин.

«Думаю, что с точки зрения пропаганды продвижения страны как производителя эффективной вакцины и как популярного туристического направления, стоило бы разрешить туристам въезд. К тому же, это перспективно с точки зрения туристического бизнеса. Но нужно учитывать и другие факторы, например, эпидемиологические, которые уже будет оценивать другие, более компетентные в этом вопросе люди», – заключил Канторович.

Ранее препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.