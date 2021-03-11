Порошенко возмутился «ошибкой» о русской княгине Ольге

Бывший президент Украины Петр Порошенко счел несправедливым, что Всемирный экономический форум назвал княгиню Ольгу «основательницей современной России». После этого ВЭФ удалил упоминание об Ольге из статьи.

К Восьмому марта ВЭФ опубликовал список из шести женщин, которые «изменили мировую историю». «Почетно, что в этот список вошла и наша княгиня Ольга, равноапостольная святая, чью память одновременно уважают украинские православная и католическая церкви. Представьте мое возмущение, когда я прочитал, что Всемирный форум именует нашу княгиню российской правительницей и основательницей современной России. А ее мужа, князя Игоря, решили окрестить Иваном», – написал Порошенко в Telegram.

По его словам, Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Белоруссии и России, потому княгиня Ольга «никак не может считаться прародительницей Российской Федерации, ведь Московское княжество было основано лишь спустя более 300 лет после ее смерти».

Бывший президент призвал команду ВЭФ «немедленно исправить ошибки» и тщательно проверять источники.

В настоящее время из статьи на сайте ВЭФ удалено упоминание о княгине Ольге. «В предыдущей версии этой статьи упоминалась святая Ольга. Мы удалили этот отрывок из-за конфликта исторических данных», – отмечается в статье.

В то же время РИА «Новости» сообщает, что прежде из материалов на сайте форума следовало, что в качестве «прародительницы современной России» указывалась Киевская Русь, а Ольга в качестве «основательницы» не фигурировала. Правда, князь Игорь действительно был назван «мужем Ольги Иваном».

Это не первые попытки Украины заявить о своем якобы украденном историческом прошлом. Так, в марте 2019 года украинский посол в Вене Александр Щерба заявил, что Крым с древних времен был частью Украины, сам Киев «стоял у истоков Европы», а княгиня Ольга якобы «в свое время крестилась именно в Крыму». Украинский ученый, кандидат исторических наук Андрей Плахонин отметил, что Щерба своими заявлениями «выставляет на посмешище себя и свою страну».

Также украинские власти пытались приписать себе русскую княжну Анну, дочь Ярослава Мудрого, русского художника Ивана Айвазовского, а философам Древней Греции – украиноязычие. А бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия и Белоруссия якобы произошли от Украины.