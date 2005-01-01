Украинский историк назвал посла в Вене посмешищем

Украинский ученый, кандидат исторических наук Андрей Плахонин заявил, что посол Украины в Австрии Александр Щерба своими заявлениями о якобы крестившейся в Крыму княгине Ольге «выставляет на посмешище себя и свою страну».

«Не понимаю, если господин посол настолько плохо знает историю Украины, что даже путает Ольгу и (князя) Владимира, зачем было лезть в средневековую историю, чтобы доказать принадлежность Крыма Украине? … Еще хуже, что с помощью этого безграмотного текста господин посол пытался доказать историческую безграмотность своего оппонента – пророссийские настроенного австрийского политика, но вместо этого выставил на посмешище себя и свою страну», – написал Плахонин в комментарии под постом дипломата в Facebook.

В ответ посол пригрозил заблокировать ученого на своей странице, а также посоветовал «поинтересоваться, почему княгиня Ольга, бабушка Святого Владимира, тоже называется святой и где она крестилась». Пояснения Плахонина, что, согласно источникам, Ольга крестилась в Константинополе, дипломат оставил без ответа.

Позже Плахонин сообщил, что посол заблокировал ему доступ в свой Facebook.

В четверг украинский посол в Вене Александр Щерба заявил, что Крым с древних времен был частью Украины, сам Киев «стоял у истоков Европы», а княгиня Ольга якобы «в свое время крестилась именно в Крыму».