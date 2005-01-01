Украинский посол назвал Киев «истоком Европы»

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6 марта, среда  |  Последнее обновление — 10:36  |  vz.ru
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Предложены новые способы борьбы с «серыми» кредиторами

Россиян заманивают в финансовую кабалу с целью отъема машины или квартирыФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призналась Владимиру Путину, что, по сути, проиграла борьбу с нелегальными микрофинансовыми организациями. Несмотря на все старания, «серые» ростовщики живут и здравствуют. Более того, они придумали вполне легальные способы отъема денег и имущества граждан, так что даже прокуратуре сложно подкопаться. Что же с этим можно сделать? Подробности...
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Макрон предложил защиту от трех главных врагов Европы

Эммануэль Макрон призвал к европейскому возрождениюФото: Charles Platiau/Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением ко всем европейцам. Десятки газет одновременно опубликовали его статью, в которой он говорит о нависшей над Евросоюзом опасности и призывает к новому европейскому ренессансу. Париж пытается взять на себя роль политического лидера ЕС, вдохнуть вторую жизнь в евроинтеграцию. Но чем же пугает Европу Макрон? Подробности...
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Как нужно наказывать за «ведомственный стриптиз»

Сцена со стриптизом вряд ли может быть украшением корпоративного мероприятияФото: кадр из видео
Очередной скандал вокруг морали и нравственности вспыхнул в России. На этот раз руководство РЖД намерено наказать участников корпоративного мероприятия, на котором приглашенные девушки танцевали стриптиз. Каким должно быть это наказание и почему нельзя увольнять сотрудников за нарушения подобного рода? Подробности...
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Индия показала Пакистану, кто в море хозяин

Индийский флот, в том числе и подводный, считается гораздо мощнее пакистанскогоФото: facebook.com/IndianNavy
Индо-пакистанская напряженность сменила стихию – после воздушного боя аналогичный едва не случился на воде. Исламабад утверждает, что отогнал от своей морской границы индийскую субмарину. Пока неясно, зачем индийцы подошли так близко к вражескому берегу, да еще и подняли перископ. Неужели они сами хотели быть замеченными, рискуя при этом попасть под огонь береговых батарей или ВВС? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Англичане будут наказаны за побег из Европы

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Политический кризис в Соединенном Королевстве затронул всех. Нет ни одной политической или идеологической силы, которая могла бы утверждать, что дела у нее идут хорошо. Именно поэтому нынешнее положение дел затянется. Подробности...
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Украинцам нужно идти на выборы, которые России нельзя признавать

Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины
«Место сидения определяет точку зрения». Это выражение вполне применимо к надвигающимся на Украину президентским выборам, сущность которых видится по-разному в зависимости от того, где вы находитесь: в Киеве или в Москве. Подробности...
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Максимум любви и милоты за небольшие деньги

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Небольшое помещение на набережной Фонтанки, негромкая музыка и много котов – кто-то спит, кто-то бродит. Это котокафе – можно прийти, подружиться на час с каким-нибудь особенно роскошным рыжим котаном, а потом забыть про него. Подробности...
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      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

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            Украинский посол назвал Киев «истоком Европы»

               6 марта 2019, 09:50
            Фото: Алексей Иванов/ТАСС
            Текст: Алина Назарова

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            Украинский посол в Вене Александр Щерба заявил, что Крым с древних времен был частью Украины, а сам Киев «стоял у истоков Европы».

            Так Щерба отреагировал на заявление кандидата в Европарламент Йоханна Фоггенгубера, который в интервью австрийскому телевидению заявил, что Украина никогда не имела отношения к Крыму.

            «Украина – это единственная часть земной суши, соединенная с полуостровом. Княгиня Ольга, которая принесла христианство в Киевскую Русь, одно из крупнейших государств Европы, в свое время крестилась именно в Крыму (согласно большинству источников, княгиня крестилась в Константинополе – прим. ВЗГЛЯД)», – написал дипломат в Facebook.

            По мнению посла, «далеко не случайно» это государство называлось именно Киевской Русью, в то время как Москва, по его словам, была «простым болотом». «Украина (в лице Киевской Руси) стояла у истоков Европы», – заявил Щерба.

            Его возмутили слова о «пропитанной русской кровью» крымской земле, что, по его мнению, является «лишь частью правды». «Большинство матросов и солдат, которые воевали в Крымскую войну 1853-1856 годов, были крестьянскими парнями, насильно рекрутированными в украинских селах – начиная с самого знаменитого героя «обороны Севастополя» – Петра Кошки, родом из Винницкой области», – заявил посол.

            Это не первое подобное высказывание со стороны дипломата. Ранее Щербу возмутило «слишком красивое» описание Ялты в статье австрийского издания Die Presse. В частности, дипломат раскритиковал газету за рассказ о туристических объектах города без упоминания украинской позиции по Крыму. Кроме того, он заявил, что издание должно было показать жизнь на полуострове как будни «хмурого полицейского государства» и написать про «ежедневные аресты» крымчан, передает РИА «Новости».

            Напомним, что Киев занимается переписыванием истории с опорой на украинский национализм. Украинские власти ранее уже пытались приписать себе русскую княжну Анну, дочь Ярослава Мудрого, русского художника Ивана Айвазовского, а философам Древней Греции – украиноязычие. А министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия и Белоруссия якобы произошли от Украины.


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