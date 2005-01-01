Украинский посол назвал Киев «истоком Европы»

Украинский посол в Вене Александр Щерба заявил, что Крым с древних времен был частью Украины, а сам Киев «стоял у истоков Европы».

Так Щерба отреагировал на заявление кандидата в Европарламент Йоханна Фоггенгубера, который в интервью австрийскому телевидению заявил, что Украина никогда не имела отношения к Крыму.

«Украина – это единственная часть земной суши, соединенная с полуостровом. Княгиня Ольга, которая принесла христианство в Киевскую Русь, одно из крупнейших государств Европы, в свое время крестилась именно в Крыму (согласно большинству источников, княгиня крестилась в Константинополе – прим. ВЗГЛЯД)», – написал дипломат в Facebook.

По мнению посла, «далеко не случайно» это государство называлось именно Киевской Русью, в то время как Москва, по его словам, была «простым болотом». «Украина (в лице Киевской Руси) стояла у истоков Европы», – заявил Щерба.

Его возмутили слова о «пропитанной русской кровью» крымской земле, что, по его мнению, является «лишь частью правды». «Большинство матросов и солдат, которые воевали в Крымскую войну 1853-1856 годов, были крестьянскими парнями, насильно рекрутированными в украинских селах – начиная с самого знаменитого героя «обороны Севастополя» – Петра Кошки, родом из Винницкой области», – заявил посол.

Это не первое подобное высказывание со стороны дипломата. Ранее Щербу возмутило «слишком красивое» описание Ялты в статье австрийского издания Die Presse. В частности, дипломат раскритиковал газету за рассказ о туристических объектах города без упоминания украинской позиции по Крыму. Кроме того, он заявил, что издание должно было показать жизнь на полуострове как будни «хмурого полицейского государства» и написать про «ежедневные аресты» крымчан, передает РИА «Новости».

Напомним, что Киев занимается переписыванием истории с опорой на украинский национализм. Украинские власти ранее уже пытались приписать себе русскую княжну Анну, дочь Ярослава Мудрого, русского художника Ивана Айвазовского, а философам Древней Греции – украиноязычие. А министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия и Белоруссия якобы произошли от Украины.