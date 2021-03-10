В Донбассе объяснили заявления Киева о «новом плане» урегулирования В Донецке рассказали о подготовке города к военному обострению 10 марта 2021, 17:22

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Ирина Яровая

«Стало очень тревожно, все усиленно готовятся к возобновлению крупномасштабных боев. Обстрелы украинской артиллерии стали громче, как было несколько лет назад. Режима тишины больше нет», – рассказала газете ВЗГЛЯД жительница Донецка Виктория Демидова, комментируя сообщения об осложнении ситуации на линии разграничения в Донбассе. «Даже в центре города уже слышны взрывы, причем в любое время суток. Сотрудники МЧС проверяют бомбоубежища, затем объявляют горожанам, сколько их сейчас готово, сколько будет открыто в ближайшее время и в каком они состоянии», – рассказала жительница Донецка Виктория Демидова. Сообщения о том, что украинские войска опять сосредоточивают артиллерию и бронетехнику вдоль линии соприкосновения, вызывают среди горожан и страх, и злость. «Украинская сторона, похоже, этого больше не стесняется, не скрывает, что очень характерно», – отметила она. «Пока возникает очень двоякое ощущение. С одной стороны, мирная жизнь продолжается, война так пока и не началась. С другой стороны, все равно страшно – а вдруг это правда», – заключила она. В среду украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что республику ждет «историческое» событие в понедельник, 15 марта. В этот день всю страну всколыхнет некая «сенсационная информация», которая станет потрясением для народа Украины, сказал он в эфире телеканала «Украина 24». Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш обвинил Россию в подготовке «провокации» в Донбассе с целью последующего ввода в регион миротворцев. По словам представителя Киева, Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. При этом, по версии Гармаша, Москва продвигает идею о вводе миротворцев в зону конфликта. На ваш взгляд Ожидаете ли вы начало новой полномасштабной войны на юго-востоке Украины в этом году? Да

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Представитель Луганской народной республики (ЛНР) на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы. «ОБСЕ как официальный международный наблюдатель каждый день фиксирует наличие десятков единиц тяжелой техники на железнодорожных станциях. Кроме того, каждый день фиксируются обстрелы с использованием тяжелого вооружения», – отметил он. Накануне представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.

Ученые предсказали наступление полугодового лета в России 9 марта 2021, 22:21

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Китайские ученые прогнозируют, что к 2100 году в России и других странах Северного полушария лето будет длиться почти полгода, если не предпринимать мер по смягчению последствий изменения климата. Результаты исследования приводит сайт Phys.org. Новое исследование показало, что в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также сократились со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно. Продолжение этой тенденции приведет к тому, что зима будет длиться всего два месяца в 2100 году, передает РИА «Новости». «Лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее из-за глобального потепления», – считают специалисты. «Многочисленные исследования уже показали, что смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья», – заметил один из авторов исследования Юпинь Гуан. Например, птицы меняют маршруты и сроки миграции, а растения начинают цвести в необычный для них период. Эти изменения могут создавать проблемы с поиском пищи для животных, что приведет к серьезным нарушениям в природных сообществах, отмечается в материале. Смена сезонов нанесет ущерб и сельскому хозяйству, говорится в статье. Ложная весна или запоздалый снегопад могут испортить урожайность. Более длительный период цветения приведет к тому, что люди будут вдыхать больше пыльцы, вызывающей аллергию. А комары-переносчики болезней могут расширить свой ареал обитания на север. Этот сдвиг в сезонах может привести к более разрушительным погодным явлениям, сказал китайский метеоролог Цунвэнь Чжу, комментируя результаты исследования. Он напомнил, что жаркое лето грозит миру лесными пожарами. Ранее ученые из Принстонского университета США спрогнозировали вымирание людей в тропиках из-за потепления. Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс 10 марта 2021, 05:32

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш обвинил Россию в подготовке «провокации» в Донбассе с целью последующего ввода в регион миротворцев. По словам представителя Украины в ТКГ, Франция и Германия готовят некие «предложения по кластерам», согласно которым якобы удастся создать дорожную карту прекращения войны в Донбассе. При этом, по версии Гармаша, Москва продвигает идею о вводе миротворцев в зону конфликта, передает РИА «Новости». «Цель провокации и введения «миротворцев» – создать на Донбассе новую реальность, которая сделает невыгодные для России немецко-французские «предложения по кластерам» уже неактуальными и позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу», – заявил Гармаш на своей странице в соцсети Facebook. По его словам, ввод миротворцев превратит Донбасс в российскую военную базу. При этом Гармаш заявил, что в ДНР и ЛНР ведется подготовка к обороне, если Украина пойдет в «контрнаступление». Накануне представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов. Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно имя гостя Путина из Европы, которого удивила Москва 9 марта 2021, 23:43

Фото: Stefanopoulos Thierry/Zuma/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин поздно вечером 3 марта встречался в Кремле с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном, сообщили осведомленные источники. По информации источников издания, российского лидера навещал бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон (2007–2012), сообщил «Коммерсант». О встрече с коллегой-иностранцем 4 марта президент рассказал в ходе общения с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». «Я вчера (3 марта – прим. ВЗГЛЯД) вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал [в Москву]. Он иностранец, живет дома, естественно, приехал по делам в Россию. Вчера мы с ним поздно вечером увиделись, и он рассказывал о своих впечатлениях. Он говорит: «Ты знаешь, я удивился, приехав в Москву». Я говорю: «Чему?» – «Москва живет». Я говорю: «В каком смысле? Конечно, живет». – «У нас, – говорит, – в наших крупных городах, крупнейших городах Европы, редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто». Стенограмма встречи была опубликована на сайте Кремля. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что встреча носила личный характер. «Эта встреча, о которой упомянул президент, как и многие другие, относится к категории личных контактов президента, коих немало, естественно. Существуют также и рабочие контакты, о которых мы публично не сообщаем, это абсолютно нормальная практика. Каждые сутки президента изобилуют огромным количеством событий и встреч, их гораздо больше, чем то, что вы видите по телевизору или читаете в информационных сообщениях. Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией о том, кто был его собеседником»,– сказал Песков, отвечая на вопрос о том, кто был в гостях у президента. О том, что Франсуа Фийон посетил Москву, 3 марта сообщила Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie). В ходе поездки в Россию политик провел встречу с представителями компаний–членов палаты. «Бывший премьер-министр Франции рассказал о текущем положении французского бизнеса в России, возможностях развития и укрепления деловых отношений двух стран, а также перспективных направлениях сотрудничества. Была также затронута необходимость отмены экономических санкций»,– цитирует издание пресс-службу объединения. Напомним, 4 марта Путин рассказал об удивлении иностранца кипучей жизнью в Москве по сравнению с Европой. Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России 10 марта 2021, 10:23

Фото: Jeff Chiu/АР/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. Решение связано с тем, что сервис с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Роскомнадзором было направлено свыше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. «С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств», – говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (149-ФЗ) распространение информации соцсетью Twitter внесено в перечень угроз. «В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены», – добавили в ведомстве. В начале марта Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя признанную запрещенной в России информацию. В Москве ответили на заявление Киева о «новом плане» по Донбассу 10 марта 2021, 10:39

Фото: Міністерство оборони України

Текст: Алина Назарова

Главным планом по Донбассу остается Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, на последнем заседании Контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины Киев не говорил о новых планах, сообщил информированный источник в Москве. «Главный план урегулирования (в Донбассе) – это сам Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. На последнем заседании Контактной группы 2–3 марта ни о каких новых планах украинцы не говорили», – сказал источник РИА «Новости». Комментируя заявление Ермака о том, что новый план якобы ждет одобрения Москвы, источник подчеркнул, что «Киев должен все вопросы выполнения Комплекса мер обсуждать с Донбассом». Кроме того, он сообщил, что предложений по проведению видеоконференции в «нормандском формате» для якобы обсуждения нового плана по урегулированию в Донбассе не было. Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. Кроме того, Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс. Накануне представительство ДНР в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции ДНР заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. Варшава признала способность России достроить «Северный поток – 2» 10 марта 2021, 11:08

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Варшава признает, что Россия достроит газопровод «Северный поток – 2», заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Перт Наимский. Наимский заявил в эфире Польского радио, что «это выглядит так, что этот газопровод будет закончен», передает РИА «Новости». «Есть еще многочисленные юридические характеры, связанные с началом его эксплуатации», – добавил он. При этом ранее Украина и Польша договорились о противодействии «Северному потоку – 2». Также в Госдепе пообещали противодействовать завершению «Северного потока – 2». Украинцы раскритиковали посла Израиля за слова о стадионе имени Шухевича 10 марта 2021, 09:29 Текст: Алина Назарова

Украинские пользователи Сети раскритиковали посла Израиля в Киеве Джоэля Лиона, который осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя украинского националиста Романа Шухевича. Соответствующее решение городской совет Тернополя принял 5 марта. Лион осудил подобный шаг и потребовал немедленно его отменить, соответствующий пост опубликовало посольство Израиля на Украине. Заявление посла вызвало резкую реакцию украинских пользователей в комментариях под сообщением диппредставительства, передает РИА «Новости». «Есть материалы Гаагского (вероятно, имеется в виду Нюрнбергский) трибунала, там вам все ответы на вопросы, кто есть кто. А «требовать» вы можете у себя дома», – написал пользователь @dobryiden78. «А я требую отмены присвоения международному аэропорту имени печально известного (Давида) Бен-Гуриона, потому что он ущемлял права арабов на землях их проживания! Не, я понимаю, что это бред – но мы же симметрично толерантными также умеем быть!» – заявил @rs_ssw. «Когда Тель-Авивский горсовет присвоит городскому стадиону имя Романа Шухевича, тогда и будете что-то требовать», – возмутился @oleh009. «Посол Израиля на Украине забыл, что он здесь турист. Перестань лезть во внутренние дела Украины, иди в свою пустыню», – высказался @Daspalyanytsya. «Уважаемые, «требовать» вы будете в своей стране. Не быкуйте в гостях», – выразила мнение @Natalii09214347. «Какое вам дело до названий в нашей стране? Мы что, проспект в Хайфе переименовываем? Это наше государство и наши герои – чтим их как хотим», – написала @iris__ko. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН*-УПА* (экстремистская организация, запрещенная в России) статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам – право на соцгарантии. Россия осудила данное решение, отметив, что «Украина – это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц» и что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне. Героизация УПА и возглавлявших ее Степана Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. IT-эксперт оценил серьезность угрозы нападения военных хакеров США на Россию 9 марта 2021, 23:15

Фото: Cpl. Grace L. Waladkewics/US Army

Текст: Александр Рыбин,

Дмитрий Павлов

«Если они всерьез собираются провести кибератаку против России, то зачем заранее предупреждать об этом? С какой целью? Ответ один: они просто врут публично», - сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Игорь Ашманов. Ранее «Нью-Йорк таймс» анонсировала атаку американских военных хакеров на российские государственные интернет-ресурсы. «Вся эта история с декабрьскими атаками русских хакеров на американские министерства – это чистый фейк, как и история с вмешательствами в выборы, как и история с SolarWinds (взлом сайта американской компании, в котором обвинили Россию – прим. ВЗГЛЯД). SolarWinds сама облажалась, год не исправляя всем известную ошибку сервера Microsoft Exchange, поэтому она и обставляется фейковыми публикациями», – разъяснил гендиректор компании «Ашманов и партнеры», член СПЧ Игорь Ашманов. «Глубинному государству в США обязательно надо вновь и вновь заявлять, что, дескать, нас взломали русские хакеры. Но это пустые публикации. Их вбрасывают в американскую прессу в основном для внутреннего потребления. Суть этой утечки в том, что мы такие крутые парни, и мы обязательно заставим Россию заплатить. Такой эпизод уже был во времена Трампа, когда Пентагон отрапортовал, что провел кибератаку и «отомстил русским». Хотя никаких следов атаки найти было нельзя». Американские политики и генералы публично используют этот оруэлловский прием для своих граждан, продолжает эксперт. «Как может получиться такая «утечка»? Кто-то там в недрах ЦРУ, АНБ или Пентагона запланировал кибератаку и сам же «слил» информацию об этом в «Нью-Йорк таймс»? Если они всерьез собираются провести кибератаку против России, то зачем заранее предупреждать об этом? С какой целью? Ответ один: они просто врут публично – для своей аудитории. Это фейк в квадрате, то есть люди для собственной публики создают некую виртуальную реальность», – уверен Ашманов. При этом подобные неосторожные заявления все равно небезопасны, полагает Ашманов. «Из этого не следует, что это хороший международный обычай – угрожать кибератакой. Потому что даже такие фейки подводят нас на грань горячей войны», – заявил собеседник, напомнив фейк, с которого началась последняя война США против Ирака в 2003 году. Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тыс. компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур. В минувшие выходные в американской печати появились сообщения о том, что США в ближайшее время намерены провести интернет-атаку против внутренних систем российских государственных организаций. Как утверждает «Нью-Йорк таймс», «контрудары» США не будут очевидными, но о них в Москве узнают политическое руководство, разведка и военные. Также президент Джо Байден, по данным американского издания, готовит указ об усилении защиты правительственных компьютерных систем самих США. Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль крайне обеспокоен сообщениями о возможной кибератаке, отметив, что это можно назвать международной киберпреступностью. «Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное издание американское допускает возможность и, более того, анонсирует возможность таких кибератак», – цитирует Пескова РИА «Новости». В Европарламенте призвали «провокатора» Саакашвили уйти из политики 10 марта 2021, 10:56 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Депутат Европарламента из Германии Виола фон Крамон-Таубадель призвала экс-президента Грузии, ныне – главу украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили уйти из политики, не провоцируя ситуацию на его родине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Подходы Саакашвили не конструктивные, а только провокационные», – заявила она. «Всякий раз, когда Саакашвили что-то говорит, в Грузии начинается еще большая политическая нестабильность», – считает евродепутат. По мнению Виолы фон Крамон-Таубадель, прекратить вмешиваться в грузинскую политику должен и основатель правящей партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили. Между тем, Бидзина Иванишвили ранее полностью ушел из политики. Вынесен первый приговор по делу о нападении на полицейских на акции 23 января в Москве 10 марта 2021, 13:30

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Пресненский суд Москвы приговорил Александра Мучаева, обвиняемого в наезде на автомобиле на полицейского в ходе акции 23 января, к одному году колонии условно. «Суд признал Александра Мучаева виновным по части 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно», – сказала пресс-секретарь суда, передает ТАСС. Гособвинитель просил приговорить Мучаева к году и шести месяцам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Это первый приговор по делу о нападении на полицейских на незаконной акции 23 января. Свою вину подсудимый полностью признал. Суд рассматривал его дело в особом порядке. Это означает, что слушания прошли без изучения доказательств и допроса свидетелей, а обвиняемому не назначили бы наказание, превышающее две трети от максимально возможного по его статье Мучаев – автор телеграм-канала о музыке «По фактам», его статьи также публиковали Esquire и «Нож». Как ранее сообщал источник, близкий к следствию, Мучаев был за рулем автомобиля, в котором находились две участницы группы Pussy Riot Мария Алехина и Людмила Штейн. Когда полицейские попытались задержать девушек, машина начала движение и бампером задела одного из них. Напомним, сторонники блогера Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в январе в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. В связи с несогласованными акциями в России в начале 2021 года возбуждено 90 уголовных дел. Вильфанд оценил прогноз о наступлении полугодового лета в России 10 марта 2021, 12:32

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Наступление полугодового лета в России к концу века из-за глобального потепления возможно, но вопрос требует очень серьезной дискуссии, сказал газете ВЗГЛЯД научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, комментируя соответствующее исследование. Ученые из Китая проанализировали период с 1952 по 2011 год и пришли к выводу, что к 2100 году России и других странах Северного полушария из-за глобального потепления лето будет длиться почти полгода и станет жарче, а зима будет занимать всего два месяца. По их словам, смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья. «Речь идет о конце века, то есть это не с завтрашнего дня начнется. Все это, конечно, возможно, но требует очень серьезной дискуссии. Просто я такой человек, который требует очень много проверок», – говорит Вильфанд. Ученый подчеркивает, что проведенное исследование нельзя назвать прогнозом, поскольку оно не дает никакой стопроцентной гарантии. Данные выводы правильнее называть сценариями, потому что они зависят от целого ряда факторов. Причем существуют как жесткие, так и мягкие сценарии, которые касаются не только летнего периода, но и зимнего. «Да, это яркое событие, но оно будет еще неоднократно обсуждаться в научных кругах, ведь речь идет о моделировании климатической системы, что является очень сложной задачей. Нужно учитывать все природные факторы, взаимодействие океана, атмосферы, ледников, всех климатических составляющих. Нужно учитывать, какая концентрация парниковых газов является главным источником потепления», – рассказывает собеседник. Он отмечает, что природные процессы могут вести как к потеплению, так и к похолоданию, в то время как антропогенный фактор (воздействие человека на природу) приводит исключительно к потеплению, именно поэтому и необходимо выявить источник. Все эти расчеты как раз ведутся Межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC), где очень детально обсуждаются абсолютно все научные публикации, которые выходят в мире на тему климата, а затем ученые приходят к консенсусному решению. «Думаю, эта статья тоже станет одним из компонентов для обсуждения. Так что давайте пока относиться спокойно к тому, что будет в конце века, все это еще требует подтверждений и обсуждений», – заключил Вильфанд. Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев в беседе с газетой ВЗГЛЯД предупредил, что из-за глобального потепления понятие сезона размывается, а времена года сместились примерно на месяц вперед, в связи с чем весна теперь будет наступать позже. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Депутата заксобрания Петербурга Резника заметили при обыске в нарколаборатории 9 марта 2021, 19:19 Текст: Ксения Панькова

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник был задержан полицейскими во время обыска в нарколаборатории, но отпущен из-за своего депутатского статуса. Об этом сообщают СМИ Санкт-Петербурга. Сам депутат опроверг свое задержание. Депутат петербургского законодательного собрания Максим Резник оказался в квартире, где проходили обыски по делу об организации нарколаборатории. Сайт РЕН ТВ показал кадры, на которых запечатлен депутат. Также фото появились в телеграм-канале «Опер слил». По данным телеканала «78», полицейские проводили оперативные мероприятия в частной квартире, где располагается художественная мастерская. Там, по предположению оперативников, было налажено производство, расфасовка и продажа наркотических веществ.



«В квартире находились родственники жены депутата, которых подозревают в выращивании наркотических растений, а сам Резник во время визита полицейских находился у входа», – сообщает телеканал. По данным журналистов, парламентария полицейские отпустили, так как он обладает депутатской неприкосновенностью, а в отношении остальных присутствовавших в квартире лиц решается вопрос о возбуждении уголовных дел.



Сам Резник опроверг появившиеся в Сети сообщения о его задержании, назвав их «чушью». Напомним, в мае 2019 года в Сети была опубликована видеозапись, на которой Резник раскуривает сигарету, похожую, по мнению наблюдателей, на папиросу с марихуаной. А депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявлял о необходимости проверки Резника на наркотики, после того как тот был задержан из-за неадекватного поведения на согласованной первомайской демонстрации в 2019 году. По мнению Милонова, Резник мог вести себя неадекватно из-за наркотического опьянения. Чеченский спецназ отправился на учения в Арктику 9 марта 2021, 21:06

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Росгвардейцев из Чечни перебросили в Арктику для участия в масштабных учениях, которые пройдут с 30 марта по 6 апреля, заявил глава республики Рамзан Кадыров. «Росгвардия под руководством командующего Виктора Золотова будет проводить специальные мероприятия, которые не проводились до этого. Есть специальные задачи, которые поставлены, и я уверен, совместными усилиями наши ребята выполнят их достойно. В последующем будем знать, насколько мы готовы обеспечить безопасность в таких отдаленных местах, как Арктика», – сказал Кадыров. Об этом сообщает РИА «Новости». Кадыров объяснил, что инструкторов Российского университета спецназа (РУС) в Чечне привлекают для проведения учений чаще, чем других специалистов из регионов России, так как они имеют большой опыт, подготовку и навыки. «Мы заявили, что готовы выполнить любой приказ верховного главнокомандующего: на земле, на воде, в Арктике – без разницы. У наших инструкторов есть опыт, поэтому их больше привлекают, есть РУС, который готовит спецподразделения (...) Президент озвучил – надо осваивать территорию Арктики, мы должны быть уверены, что можем обеспечить безопасность где бы то ни было», – отметил Кадыров. По его мнению, Россию необходимо укреплять со всех сторон, так как «враги не ждут, тоже разрабатывают свои методики». Кадырову представили новую экипировку, разработанную по спецзаказу РУС для выполнения задач в условиях сурового климата, а также показали другое оснащение военных. Возглавляющий группу помощник главы Чечни, первый замначальника УФСВНГ по Чечне Даниил Мартынов рассказал, что отряду будет необходимо преодолеть более 700 км пути на специализированных снегоходах, прошедших модернизацию на базе РУС, и испытать усовершенствованное стрелковое оружие при экстремально низкой температуре. Уточняется, что учения «Действия подразделений специального назначения войск национальной гвардии РФ в Арктической зоне при осложнении обстановки в мирное время» состоятся с 30 марта по 6 апреля, руководить процессом будет Даниил Мартынов, в учениях примут участие 250 человек. Ранее сообщалось, что воздушно-десантные войска России и Силы специальных операций вооруженных сил Белоруссии проведут в марте два совместных тактических учения. Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова 10 марта 2021, 10:15

Фото: Григорий Сысоев/ВШ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась в больнице в Москве на 96-м году жизни, сообщила бывший администратор актрисы Галина Горбенко. «Людмила Алексеевна скончалась», – передает РИА «Новости» слова Горбенко. В конце февраля Лядова была госпитализирована с коронавирусом в столичную клиническую больницу №52, позднее ее перевели в реанимацию. Пианистка, композитор, певица Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в семье музыкантов. В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию. Выступала на эстраде с 1946 по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие. Британский телеведущий уволился после критики принца Гарри и Меган Маркл 10 марта 2021, 09:17 Текст: Алина Назарова

Британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении программы Good Morning Britain после критики со стороны ведущего Пирса Моргана в отношении принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Программа выходит на телеканале ITV, в понедельник Морган обвинил в неуважении монархии Гарри и Меган, которые заявляли о расизме и давлении со стороны королевской семьи. Колонка Моргана на эту тему также вышла в издании Mail Online. Журналист обвинил Гарри и Меган в использовании расистской пропаганды, бездоказательных обвинениях и неуважении к отцу и бабушке принца, передает РИА «Новости». После этих слов уже коллега Моргана обвинил его в постоянной критике Меган Маркл. «Я понимаю, у вас были личные отношения, а потом она перестала с вами общаться. Это ее право, но она про вас ничего (плохого) не говорила», – заявил другой телеведущий. «C меня хватит!» — заявил Морган и с этими словами ушел из студии, сообщает Telegram RT. Позже Ofcom заявил, что получил более 40 тыс. жалоб на программу. «Мы начали расследование из-за показанного в понедельник выпуска программы по нашим правилам относительно оскорблений и нанесения обид. По данным на 14.00 (17.00 мск) вторника 9 марта мы получили 41 015 жалоб относительно программы», – говорится в Twitter Ofcom. После заявления регулятора ITV сообщил, что Морган покидает программу. «После обсуждения с ITV Пирс Морган принял решение о том, что настало время покинуть Good Morning Britain. ITV согласился с его решением», – говорится в заявлении телеканала. В интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета Вторая, ни принц Филип) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт. Британская королевская семья спустя двое суток после трансляции интервью в США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив при этом, что «некоторые воспоминания могут расходиться». Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности, расовую, частным образом.