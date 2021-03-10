Глава генштаба Армении оспорил увольнение в административном суде

Глава Генштаба ВС Армении, генерал-полковник Оник Гаспарян, чьи полномочия были прекращены премьером Николом Пашиняном, оспорил это решение в административном суде.

По словам Гаспаряна, официальный сайт правительства республики 10 марта опубликовал заявление премьер-министра о том, что он, начальник Генштаба ВС Армении, по закону считается уволенным с должности. Однако позиция самого генерала остается неизменной: как заявление премьера, так и весь процесс его увольнения он считает антиконституционными, передает Sputnik Армения.

Гаспарян уверен, что случившееся в очередной раз подтверждает тот факт, что разрешение нынешнего кризиса возможно исключительно при отставке премьера и проведении досрочных выборов.

«С целью обеспечения в Армении верховенства Конституции и права, а также реализации силы исключительно на основании права, я обратился в Административный суд. Свою службу родине и армянскому народу я продолжу в ином статусе», – подчеркнул Гаспарян.

Он также обратился к генералам, офицерам и солдатам, призвав их продолжить самоотверженную службу стране и народу. Эта служба, как подчеркнул Гаспарян, должна быть направлена на развитие Вооруженных сил, усиление Армении и Нагорного Карабаха.

Ранее в среду Пашинян заявил, что глава Генерального штаба Армении Оник Гаспарян освобожден от должности, однако позже президент Армении оспорил увольнение главы генштаба в КС.

Напомним, очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тиграна Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна, однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу генштаба.