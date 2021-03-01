Кремль анонсировал поздравление Горбачева с 90-летием

Президент России Владимир Путин поздравит экс-президента СССР Михаила Горбачева с 90-летием, Кремль об этом сообщит, пообещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Горбачев отметит 90-летие 2 марта.

«Я не сомневаюсь, что президент поздравит Михаила Сергеевича, пожелает ему здоровья. О том, как это будет, мы сообщим своевременно. Что касается сервизов – это же не стандартная форма поздравления, у президента могут быть и иные решения», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, будет ли Путин поздравлять Горбачева и в какой форме.

На вопрос, как оценивают фигуру Горбачева в Кремле, Песков ответил: «Не думаю, что мы с вами можем сейчас заниматься в ходе конференц-колла оценкой личности Горбачева, истории нашей страны, а также европейского континента. Но еще раз повторяю: это человек, который является частью нашей истории, так или иначе, именно так к нему и относимся – с большим уважением».