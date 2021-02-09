Новые подлодки проекта «Лада» решили вооружить «Калибрами»

ЕС высылает российских дипломатов из Германии, Швеции и Польши

Германия, Швеция и Польша объявили сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата в ответ на высылку своих дипломатов из России.

«В соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, министерство иностранных дел объявило сегодня сотрудника посольства России в Берлине персоной нон грата. Таким шагом правительство Германии реагирует на решение Российской Федерации от пятницы, 5 февраля 2021 года. Россия выслала нескольких дипломатов ЕС, в том числе сотрудника посольства Германии в Москве. Это решение никоим образом не было оправдано», – передает РИА «Новости» сообщение МИД ФРГ.



Во внешнеполитическом ведомстве Германии добавили, что высланный из России немецкий дипломат «выполнял свою задачу, предусмотренную Венской конвенцией о дипломатических сношениях, получая информацию о событиях на местах законными средствами».

О высылке российского дипломата объявила также глава МИД Швеции Анн Линде. «Мы сообщили послу России, что сотрудника российского посольства просят покинуть Швецию. Это четкий ответ на неприемлемое решение выслать шведского дипломата, который лишь выполнял свои обязанности», – заявила она.

Варшава также объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства России в Познани. «В ответ на высылку без уважительной причины польского дипломата МИД Польши принял сегодня, в соответствии с принципом взаимности и в координации с Германией и Швецией, решение о признании персоной нон грата сотрудника генерального консульства России в Познани», – сказано в сообщении министерства иностранных дел Польши.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что высылку российских дипломатов Москва считает необоснованным и недружеским шагом.



«Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны и которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела», – сказала представитель ведомства.

Захарова уточнила, что Россия выслала из страны представителей европейских посольств и консульств, «которые были пойманы с поличным».



«Но что интересно, когда на протяжении нескольких лет коллективный Запад проводил акции по высылке российских сотрудников загранучреждений, никаких материалов нам не передавали. Когда мы обосновывали свои решения, мы предоставили фактуру, фактические материалы. Мы сказали, что это не политический жест, а обоснованное, с наличием фактов на руках решение», – отметила дипломат.

В пятницу в России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высылка дипломатов Швеции, Польши и Германии была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высылка из России дипломатов ряда стран связана с действиями, принятыми загранпредставительствами на фоне незаконных акций, Москва не станет терпеть такие действия.

На заседание суда по делу Навального 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.