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8 февраля, понедельник | Последнее обновление — 23:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Аргентина захотела провести выставку о достижениях России и СССР
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17:52
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Аргентина захотела провести выставку о достижениях России и СССР
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Министр культуры Аргентины Тристан Бауэр предложил провести в Буэнос-Айресе большую выставку, посвященную научным достижениям СССР и России, сообщил российский посол в Буэнос- Айресе Дмитрий Феоктистов.
«Министр культуры предложил провести амбициозное мероприятие – <...> организовать выставку под названием «От Спутника до Спутника», где можно было бы продемонстрировать научные достижения Советского союза и России от первого спутника, который был запущен в космос, до [российской вакцины от коронавируса] «Спутник V», – приводит слова посла ТАСС.
Феоктистов отметил, что предложение, озвученное министром во время встречи, пока находится на стадии идеи. «Надеемся, что эта идея вызовет интерес у наших коллег в Москве, – сказал посол. – На мой взгляд, такую выставку можно было бы провести с успехом не только в Аргентине, но и по другим странам, может быть, не только Латинской Америки».
По словам Феоктистова, Бауэр также предложил «совместно отметить 200-летний юбилей со дня рождения писателя Федора Достоевского». В качестве возможной площадки рассматривается один из крупнейших культурных центров Буэнос-Айреса – Культурный центр имени Киршнера.
Посол также сообщил, что из-за пандемии были отменены гастроли Мариинского театра, которые должны были состояться в конце прошлого года, и перенесены выступления артистов Большого театра, которые были запланированы на этот год. «Большой театр теперь предварительно приедет в 2023 году, хотя его приезда здесь очень ждали и готовились», – отметил Феоктистов.
В прошлый вторник президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным высоко оценил вакцину «Спутник V» и попросил Россию обеспечить снабжение всей Латинской Америки российским препаратом.
Напомним, 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстрен ное применение российской вакцины.
Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. 16 января в южноамериканскую республику доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 20 января в Аргентине одобрили использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет. После этого «Спутником V» привились президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Президент Аргентины поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставку российской вакцины «Спутник V» в южноамериканскую республику.
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Захарова ответила Зеленскому на сравнение украинцев с подопытными кроликами
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Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично высказалась по поводу слов украинского лидера Владимира Зеленского, который, говоря о применении «Спутник V» на Украине, заявил, что «украинцы не кролики».
«На кроликах экспериментируют меньше», – отреагировала Захарова в Facebook на заявления президента Украины.
Напомним, Зеленский заявил, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». Таким образом он объяснил отказ Киева от использования препарата российского производства.
Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.
Между тем научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Зеленский объяснил отказ от «Спутника V»: Граждане Украины не кролики
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Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов», заявил президент Украины Владимир Зеленский, объясняя отказ Киева от использования препарата российского производства.
«Никакого подтверждения того, что «Спутник V» гарантированно дает результат, нет», – передает его слова ТАСС.
Зеленский вновь заявил об «информационной гибридной войне», говоря об отказе от «Спутник V». По словам президента, «граждане Украины не кролики». «У нас нет права на них экспериментировать», – добавил Зеленский.
Президент Украины, говоря о том, будет ли Киев рассматривать возможность использования российской вакцины в случае ее одобрения в ЕС, заявил, что Россия должна обеспечить вакцинацию своего населения. «Мне кажется, что у них около 140 млн населения, поэтому прежде чем нам предлагать свою вакцину, нужно обеспечить свое население», – сказал он.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года.
Напомним, Украина отказалась
от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось
.
13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев отказывается от покупки российской вакцины «Спутник V» в угоду США, а также из-за того, что о предоставлении этого препарата Украине договорился с Москвой именно он.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
В Японии отреагировали на вакцинацию населения на Южных Курилах
Японская телерадиокомпания NHK опубликовала материал, посвященный вакцинации россиян от коронавируса на Южных Курилах. Читатели публикации в комментариях призвали Токио признать, что острова Японии «уже и не очень-то» и нужны.
«Сегодня, 7 февраля, в Японии «День северных территорий». А Россия на этих территориях активно проводит вакцинацию их населения русской вакциной и укрепляет на островах медицинскую базу», – приводит текст статьи РИА «Новости».
В материале также отмечается, что российские власти уделяют особое внимание развитию медицины в отдаленных районах страны, включая и Курильские острова.
Публикация вызывала активный отклик в комментариях, читатели, в частности, отметили, что в Японии вакцинация до сих пор не началась.
«Ожидать, что Россия нам вернет острова – глупо… Вон на островах людям делают прививки от COVID-19, а у нас?» – задался вопросом mac.
«Нужны действия, а не разговоры! Или так и будем каждый год повторять одно и то же с разными нюансами?!» – возмутился hk9.
«Эти «дни северных территорий» я помню еще со школы. И вот я уже взрослый, а даже состарившийся. И что? Воз и ныне там! Какое-то путаное возникает у меня в связи с этим ощущение!» – заявил s4a.
«Ничего нам уже не вернется. Время ушло. Да нужно признать, что оно нам уже и не очень-то надо! Просто привыкли твердить, что «северные острова» принадлежат Японии», – заметил oya.
Накануне японский премьер-министр Есихидэ Суга раскрыл стратегию переговоров с Россией о мирном договоре. В январе Суга заявлял о распространении суверенитета Японии на Южные Курилы. В ноябре 2019 года глава МИД Сергей Лавров призвал Японию признать суверенитет России над Южными Курилами. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в декларации 1956 года четко сказано, что сначала Япония должна признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над всеми своими землями, включая и эти территории. Основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала позицию России по вопросу мирного договора с Японией.
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Главный инфекционист США поддержал применение «Спутника V»
Руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи поддержал применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после публикации данных о ее эффективности в научном журнале The Lancet.
«Если Россия или Китай имеют надежные вакцины, то они могут обеспечить ими и себя, и некоторые другие страны! Это путь к всеобщей защите всего человечества!» – заявил Фаучи в интервью JAMA Network, передает РИА «Новости».
Он признал, что ситуация с вакцинами превратилась в гонку, победу в которой стоит желать каждому, будь то Россия или Китай.
Ранее канцлер Австрии призвал отказаться от геополитики при рассмотрении заявок на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса и заявил, что готов сделать прививку от COVID-19 российской или китайской вакциной.
В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта.
Билл Гейтс назвал две угрозы человечеству после пандемии коронавируса
Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил, что угрозами человечеству после пандемии коронавируса являются изменение климата и биотерроризм.
«Одна из них – изменение климата», – передает РИА «Новости» ответ Гейтса в интервью YouTube-каналу Veritasium на вопрос об опасностях, к которым мир не подготовлен. По его мнению, каждый год уровень смертности из-за этого фактора будет «даже больше», чем во время пандемии.
Второй угрозой , как считает мультимиллиардер, является биотерроризм. «Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней», – добавил Гейтс.
Ранее Гейтс опроверг публикации о якобы его причастности к пандемии, отметив, что распространение фейков о вакцинации может продлить эпидемию коронавируса.
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Путин заявил о лидерстве России в создании вакцин от COVID-19
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Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от коронавируса, это крупный научный успех, заявил президент Владимир Путин на Совете по науке и образованию.
«Благодаря нашим ученым, Россия занимает лидирующие позиции в мире, не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем, занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».
Президент подчеркнул, что Россия – единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки. «Без всякого сомнения, это крупный научный успех», – добавил Путин.
Он подчеркнул, что именно образование, наука и технологический суверенитет «сегодня стали не просто важными, а в значительной степени решающими, ключевыми факторами национальной безопасности, качества жизни людей», передает ТАСС.
«Динамика глобальных перемен нарастает буквально на глазах. Пандемия стала не только испытанием для человечества, но и ускорила повсеместное внедрение передовых разработок во всех сферах жизни», – сказал Путин. Он подчеркнул, что сейчас российская «научно-технологическая политика и меры по укреплению отечественной науки должны, безусловно, соответствовать вызовам принципиально иного уровня сложности».
Применение вакцины «Спутник V» уже одобрено в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Ливане. Также в РФПИ допустили
возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта.
Премьер Чехии заявил о возможности прямых закупок «Спутника V»
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Чехия рассмотрит вопрос прямых закупок российской вакцины против коронавируса «Спутник V» без предварительной регистрации препарата в Евросоюзе, так как стране нужны вакцины прямо сейчас, сообщил премьер-министр республики Андрей Бабиш.
«Мы хотим, чтобы «Спутник V» прошел регистрацию в Европейском агентстве по лекарственным препаратам, – приводит слова Бабиша ТАСС. – Вопрос в том, обратятся ли производители «Спутника V» насчет регистрации [в Европейское агентство по лекарственным препаратам] ввиду недостатка этой вакцины [из-за растущего в мире спроса]. Вопросом также является, станет ли наш Государственный институт контроля за лекарственными препаратами заниматься рассмотрением темы [выдачи разрешения на применение российской вакцины в Чехии], если производители «Спутника V» не обратятся насчет регистрации в Европейское агентство по лекарственным препаратам».
Бабиш подчеркнул, что получает письма от соотечественников с рекомендациями властям закупить «Спутник V» для применения в Чехии, так как российская вакцина является безопасной и продемонстрировала свою высокую эффективность. «Мы рассмотрим этот вопрос. Нам нужны вакцины прямо сейчас – в феврале, марте, апреле», – заверил он.
По словам главы правительства Чехии, во втором квартале 2021 года республика должна получить 10,4 млн доз различных препаратов. Он отметил, что в настоящее время в Чехии ощущается острая нехватка препарата. При этом Бабиш утверждает, что в Чехию уже поступило 511710 доз вакцины. Прививки сделаны 346439 жителям страны, из которых 91059 уже получили вторую дозу. Вакцинацию прошли 98985 из 440 тыс. граждан старше 80 лет.
В республику поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской фирмы Moderna и британско-шведской компании AstraZeneca. Из-за проблем при производстве препарата Pfizer и BioNTech объемы его поставок в страну значительно сократились.
«Эпидемия [коронавируса в Чехии] пока не идет на спад. Не уменьшается число госпитализированных [с COVID-19]. В республике большое число заразившихся, распространяется британский штамм коронавируса», – подчеркнул премьер. Власти, тем не менее, планируют изучить возможность постепенного возобновления занятий в школах и вузах. При соблюдении максимальных мер эпидемиологической безопасности это может произойти в течение ближайших недель. «Это, конечно, большой риск, и мы должны все продумать», – сказал Бабиш.
Он также проинформировал, что на этой неделе власти могут разрешить вакцинацию жителей республики старше 60 лет. Пока ее проходят только граждане в возрасте от 80 лет, медики и сотрудники служб, находящихся на передовой в борьбе с коронавирусом.
В прошлую субботу стало известно, что министерство здравоохранения Чехии изучает правовые аспекты возможной прямой закупки российской вакцины «Спутник V» без предварительной регистрации препарата в Евросоюзе. Ранее Бабиш заявлял, что Чехия в этом вопросе могла бы пойти тем же путем, что и Венгрия, где, по словам премьер-министр Венгрии Виктора Орбана, вакцинация может начаться на этой неделе.
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Итальянский профессор призвал соотечественников вакцинироваться «Спутником V»
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» наиболее оптимальный препарат для вакцинации населения Италии, заявил директор Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани профессор Франческо Вайя.
«Все материалы, которые имеются в нашем распоряжении, указывают на высокую эффективность российской вакцины, и мы должны ее использовать, особенно если доз не хватает. Надеюсь, что национальный регулятор одобрит ее применение, а государство сможет закупить», – передает слова профессора ТАСС.
Как отметил Вайя, в вопросах применения вакцин нет места «политическому и индустриальному давлению». Уточняется, что институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани является ведущим медицинским учреждением Италии, занимающимся лечением и исследованиями COVID-19.
В Италии интерес к российскому препарату вырос после сокращения поставок вакцины Pfizer.
Ранее В Италии оценили эффективность «Спутника V»: президент Высшего совета здравоохранения при минздраве страны Франко Локателли назвал результаты исследований вакцины «исключительно интересными».
Научный журнал The Lancet в прошлый вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
В Нидерландах после вакцинации от COVID-19 умерли 15 пожилых людей
В Голландии после вакцинации от коронавирусной инфекции скончались 15 пожилых людей, сообщил нидерландский исследовательский центр Lareb.
«К настоящему моменту получены сообщения о смерти 15 человек вскоре после вакцинации. Речь идет преимущественно о пожилых людях, имевших серьезные проблемы со здоровьем», – цитирует ТАСС сообщение организации.
Наиболее вероятное объяснение для этих случаев – проблемы пациентов со здоровьем, указали в центре. У половины из скончавшихся были симптомы, аналогичные побочным эффектам вакцины, среди них высокая температура, тошнота и ухудшение самочувствия в целом.
«Эти симптомы сами по себе не являлись причинами смерти, однако могли внести вклад в ухудшение уже и так плохого состояния здоровья этих слабых пожилых людей», – добавили в lareb.
Двое умерших были в группе от 70 до 84 лет, остальные 13 – в возрасте от 85 и старше. Смерть наступила в период с одного до девяти дней после вакцинации.
На данный момент, по информации центра, в Нидерландах вакцинировали до 500 тыс. человек. Порядка 2,8 тыс. сообщили о побочных эффектах.
В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.
Песков спрогнозировал возвращение к жизни «с открытым забралом»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу летом 2021 года достигнет 60%, что позволит в августе вернуться к жизни «с открытым забралом».
По словам Пескова, возвращение к нормальной, допандемийной жизни во многом будет зависеть от появления иммунитета к коронавирусу у населения Земли, а он может сформироваться уже к середине лета. «Я думаю, что к середине лета, – приводит слова представителя Кремля ТАСС. – То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом».
Песков напомнил: согласно расчетам иммунологов, необходимо, чтобы иммунитет появился примерно у 60% населения планеты, причем как естественным, так и искусственным путем. «Мне кажется, что такая иммунизация где-то к середине лета должна наступить», – добавил пресс-секретарь президента России. По его словам, над этим, хоть и разновекторно, работают многие страны, ощутимо набирая обороты. В частности, он отметил успехи Израиля, а также наращивание темпов вакцинации в России и в США.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сказал, что Россия является единственной страной, где все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса до июня. В США и Европе это может произойти только осенью 2021 года.
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Пригожин рассказал, как переболел коронавирусом в тяжелой форме
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Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о том, как переболел коронавирусом в тяжелой форме и прошел лечение в клинике в Дубае.
Коронавирусом Пригожин с супругой певицей Валерией заразились в Дубае. У артистки COVID-19 протекал в легкой форме, а продюсеру спустя неделю после начала болезни стало хуже.
«Первую неделю болезни чувствовал себя неплохо и думал, что уже иду на поправку, как в одночасье стал задыхаться и просто уже не в силах был подняться. Меня срочно забрали в больницу. Подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось все хуже. … Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. Восемь дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных, близких и друзей, я выжил и сегодня пишу эти строки», – написал Пригожин в Instagram.
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Продюсер также признался, что расплакался, когда болезнь отступила. «Когда я первый раз смог самостоятельно встать, я, взрослый мужик, расплакался от осознания того, как это прекрасно – просто жить. Первый нормальный завтрак привел меня в состояние экстаза. Поход в душ – праздник. Вернулся я из больницы другим человеком. На многие вещи сегодня я смотрю иначе – все суета. Надо жить и радоваться самому факту, что мы живы», – добавил Пригожин, поблагодарив медиков клиники в Дубае, которые спасли его жизнь.
«Главный посыл моего сегодняшнего поста таков: я очень жалею, что тянул до последнего с вакциной. Не делайте моей ошибки, которая может стоить вам жизни. Делайте прививку при первой возможности», – заключил продюсер.
Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Переболевших COVID-19 предупредили о риске развития туберкулеза
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Перенесшие коронавирусную инфекцию пациенты имеют повышенный риск развития туберкулеза, следует из десятой версии рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.
«После перенесенного COVID-19 у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем. Таким образом, туберкулез может возникнуть до, одновременно или уже после перенесенного COVID-19», – приводит выдержку из рекомендаций РИА «Новости».
Для предупреждения развития сочетанной патологии и исключения туберкулезной инфекции на начальном этапе ведения пациента с подозрением на COVID-19 необходимо проведение обследования на туберкулез одновременно с тестированием на коронавирус. При этом последствия заражения COVID-19 у больных туберкулезом до конца неясны, но уже появляются первые публикации, свидетельствующие о том, что наличие туберкулезной инфекции, в том числе латентной, утяжеляет течение COVID-19, отмечается в документе.
Напомним, в апреле 2020 года группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила, что в странах с программами вакцинации от туберкулеза в десять раз меньше случаев заражения коронавирусом по сравнению с государствами, где такая программа не проводится.
Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян отмечал, что среди жителей стран, где проводят массовую вакцинацию противотуберкулезной прививкой БЦЖ, был отмечен более низкий уровень распространения новой коронавирусной инфекции. При этом американские и японские математики усомнились, что вакцина БЦЖ снижает вероятность заражения коронавирусом.
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Глава ЕК призвала пожертвовать Украине вакцины от COVID-19
Страны Евросоюза должны пожертвовать часть вакцин от коронавирусной инфекции Украине, с таким призывом выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«В дополнение к COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин Украине», – цитирует РИА «Новости» видеообращение фон дер Ляйен, записанное для всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».
Глава ЕК добавила, что Украина получит первые вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX в феврале. «Еще миллионы доз вакцин поступят на Украину до лета», – уточнила она.
В январе президент Украины Владимир Зеленский в беседе с фон дер Ляйен назвал поставку вакцины от коронавируса вопросом геополитики. Он также проинформировал президента Еврокомиссии о том, что выделенных в рамках фонда COVAX препаратов не хватит для прививки в 2021 году критически необходимой прослойки населения.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года.
Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.
13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев отказывается от покупки российской вакцины «Спутник V» в угоду США, а также из-за того, что о предоставлении этого препарата Украине договорился с Москвой именно он.
Власти Украины вознамерились вакцинировать половину населения в течение года
Украинские власти намерены вакцинировать в течение 2021 – начала 2022 года половину населения страны. Глава государства Владимир Зеленский заявил, что готов на личном примере продемонстрировать безопасность вакцинации.
«Первый приоритет – это вакцинация. Ее «дорожная карта» разработана для обеспечения надлежащего и равного доступа к вакцине всех жителей Украины. Ее главной задачей является охват по меньшей мере половины населения Украины в течение 2021 и начала 2022 года», – передает слова Зеленского РИА «Новости».
Президент добавил, что на Украине сейчас есть проблема недоверия граждан к вакцинации. «Мы столкнулись с новой проблемой – это недоверие к вакцинации и отказ от вакцин немалой части населения. Это новый, но, я считаю, очень серьезный вопрос, который всем нам надо решить. Я готов личным примером, как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация важна, безопасна и нужна», – сказал он.
Украина, по словам Зеленского, получила подтверждение на поставки 12 млн доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax с февраля 2021 года.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года.
Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.
13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев отказывается от покупки российской вакцины «Спутник V» в угоду США, а также из-за того, что о предоставлении этого препарата Украине договорился с Москвой именно он.
В Алжире начали подготовку к производству «Спутник V»
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Алжир решает технические вопросы локализации производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и подбирает необходимое оборудование, рассказал торговый представитель России в Алжире Иван Налич.
«Пока этот вопрос находится на стадии обсуждения. Получив исходные данные от российской стороны, алжирская компания в настоящее время занимается подбором необходимого оборудования. Сроки начала производства будут зависеть от того, насколько быстро ей удастся получить и наладить оборудование, провести обучение специалистов. Торгпредство и РФПИ оказывают алжирской стороне необходимое содействие», – рассказал торгпред РИА «Новости».
Налич добавил, что представители министерства фармацевтической промышленности Алжира и одной из крупнейших алжирских фармкомпаний Frater-Razes провели серию переговоров с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), во время которых обсудили детали проекта.
«Сейчас алжирская сторона решает технические вопросы. Весь процесс, связанный с запуском производства вакцины в Алжире, может занять от 6 до 9 месяцев. С другой стороны, учитывая, как быстро алжирский регулятор зарегистрировал вакцину, поддержка на государственном уровне может придать дополнительный импульс этому процессу», – рассказал Налич.
Он также подчеркнул, что российская сторона выстраивает взаимодействие с зарубежными партнерами, имеющими необходимую производственную базу, квалификацию, обученный персонал и опыт, в плане производства вакцины «Спутник V». В Алжире пока подобного опыта нет, но российская сторона надеется, что «алжирская фармпромышленность сумеет в максимально сжатые сроки наладить такое производство, получив необходимую информацию».
Что касается возможного обмена делегациями, пока что это сложно осуществить, рассказал Налич.
Ранее сообщалось, что производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Алжире начнется в ближайшие недели.
31 января российский посол в Алжире Игорь Беляев рассказал, что эксперты из России приедут в Алжир для осмотра фармацевтических предприятий в рамках подготовки к локализации производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в арабской стране.
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