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Международные федерации журналистов осудили Киев за отключение телеканалов
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Европейская и международная ассоциации журналистов (EFJ и IFJ) назвали решение президента Украины Владимира Зеленского об отключении вещания трех телеканалов «вопиющим нападением на свободу прессы».
«Этот произвольный и политически мотивированный запрет неприемлем в условиях демократии. Запрет ставит под угрозу работу сотен работников СМИ, которые не имеют ничего общего с политической принадлежностью их владельцев», – заявил генеральный секретарь IFJ Энтони Беллэнджер, передает Deutsche Welle.
В свою очередь генсек Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикардо Гутиеррез подчеркнул, что «президентский запрет совершенно не соответствует международно-правовым стандартам свободы слова и вещания».
Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президенту.
Шарий: Зеленский сошел с ума
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«Три оппозиционных канала закрыты в одночасье только по одной причине – Зеленский сошел с ума», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политик и блогер Анатолий Шарий, комментируя прекращение эфирного вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK после указа президента Украины Владимира Зеленского.
«Зеленский просто сумасшедший, психически больной человек. Я говорю это не для того, чтобы его оскорбить, я считаю, что это реально так. Возможно, он заболел давно, а может быть, совсем недавно, но очевидно, что на такое раньше не решался никто, даже Порошенко. Более того, Совет национальной безопасности и обороны Украины еще в 2019 году опубликовал постановление, из которого следует, что в действиях Тараса Козака – владельца каналов – не было найдено никаких преступных мотивов», – заявил украинский блогер, лидер Партии Шария Анатолий Шарий.
Собеседник уверен – президент Зеленский поступил просто «по беспределу», без суда и следствия введя санкции против собственного гражданина, что само по себе является полным абсурдом. «Три оппозиционных канала закрыты в одночасье только по одной причине – Зеленский сошел с ума и считает, что если он всех заткнет, его вдруг полюбят, расскажут о нем только хорошее, и он пойдет на второй срок. Его пора убирать из власти любыми законными методами, а то, может быть, завтра он сбросит бомбу на Харьков или придумает что-нибудь еще», – сказал Шарий.
Отсутствие реакции Евросоюза на нарушение прав граждан Украины блогер объясняет «дифференцированным подходом» Запада к политике. «То, что в России делается на 1%, вызывает резкую реакцию США и Европы. Но то, что делается на Украине на 300%, оставляет их равнодушными. И все же я уверен, что к решению ввести санкции против оппозиции американцы не имеют никакого отношения – это дело чисто внутриукраинское. Думаю, даже в США такого не ожидали», – считает он.
«А вот то, что партия «ОПЗЖ» инициировала импичмент президенту, это очень серьезный знак. Но учитывая, что это вторая по количеству депутатов политическая сила в Раде, от нее можно было ожидать большего, чем минутное выступление с трибуны парламента», – заключил Шарий.
Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили
эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube.
В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и сообщили о подготовке процедуры импичмента.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины.
Аргументируя свою позицию, Козак обратил внимание, что закон «О санкциях» предполагает, что они «могут вводиться со стороны Украины по отношению к иностранному государству, иностранному юридическому лицу или компании, которая находится под контролем иностранного юридического лица или субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность».
«Это сигнал, я думаю, это предупреждение для всех. Но мы не будем останавливаться, будем бороться до конца. Эти каналы показывали, на какой беспредел идет власть, показывали проблемы людей из-за незаконного повышения тарифов, показывали, что никто не думает возвращать мир в страну, показывали правду, что происходит на Украине», – подчеркнул парламентарий.
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Климкина напугала речь Путина на форуме в Давосе
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о «шантаже» со стороны России из-за речи президента Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Климкин считает, что выступление российского лидера на Всемирном экономическом форуме в Давосе в формате онлайн осталось без должного внимания. Экс-глава МИД Украины сравнил выступление с Мюнхенской речью, произнесенной Путиным в 2007 году, которая, по словам украинского политика, имела эффект «разорвавшейся бомбы». «Эта (речь в Давосе – прим. ВЗГЛЯД) рассматривается как начало торгов с новой американской администрацией», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook.
Он обратил внимание на прошедший в конце января в Донецке форум «Русский Донбасс», что, по его мнению, говорит о «готовности» Москвы к «абхазскому сценарию».
«Нашей реакцией на этот шантаж должен быть общий с нашими друзьями ответ – что российский режим получит, если пойдет дальше», – отметил дипломат. Климкин также призывал не допустить никаких переговоров «за спиной» Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в формате онлайн заявил, что градус агрессивной внешнеполитической риторики ряда стран возрастает и можно ожидать, что более агрессивным станет характер действий по отношению к странам, не согласным с ролью послушных сателлитов.
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
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Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок составляет около 200 МВт·ч, свидетельствуют данные компании-оператора энергосистемы страны «Укрэнерго».
«Россия: экспорт 0 МВт·ч, импорт 200 МВт·ч», – сообщается на сайте компании.
Ранее сообщалось, что запасы энергетического угля на Украине достигли значения в 455 тыс. тонн, чего недостаточно для обеспечения страны электроэнергией. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отрежется от энергосистем России и Белоруссии и включится в систему поставок электроэнергии Евросоюза.
В январе Белоруссия по запросу украинских властей экстренно поставила электроэнергию на Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи на фоне аномально холодной погоды.
Напомним, 25 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить.
На Украине перестали надеяться на улучшение жизни с новым президентом
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Более 71% граждан Украины считают, что жизнь в стране становится хуже с каждым следующим президентом, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг».
По данным опроса, опубликованного в понедельник на сайте «Социального мониторинга», 71,4% респондентов считают, что с каждым следующим президентом жизнь на Украине становится хуже (в декабре 2020 года – 70,1%). Противоположного мнения придерживаются 21,3% (в декабре – 22,4%), затруднились ответить 7,3%, передает РИА «Новости».
Независимо от личности следующего президента, он будет представлять интересы только своей партии и избирателей на отдельных территориях, полагают 60,3% респондентов (в декабре – 61,1%), иначе считают 30% (в декабре – 29,1%), затруднились ответить 9,7%.
Политический раскол – главная причина отсутствия реформ, противостояния сторонников и оппонентов президента после каждых выборов, считают 66,5% опрошенных (в декабре – 64,5%), не согласны с таким утверждением 22,7% (в декабре – 23,3%), затруднились ответить 10,8%.
Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью по месту проживания с 15 по 25 января. Опрошены 3014 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
Ранее из результатов опроса украинского центра «Социальный мониторинг» стало известно, что более 45% жителей Украины выступили за проведение досрочных выборов президента.
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Погребинский заявил об унижении Украины перед США
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«Введение санкций против трех оппозиционных телеканалов – это очередное унижение украинских властей перед американской администрацией», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя прекращение эфирного вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK после указа президента Украины Владимира Зеленского.
«Это возмутительная, абсолютно незаконная акция внесудебной расправы Зеленского над своими политическими оппонентами. Но надо понимать, что у этой истории есть две стороны. Первая – недовольство самого президента деятельностью этих каналов с первых месяцев своего правления. Он и раньше позволял себе высказываться в их адрес, угрожал разборками, но на такую откровенную наглость все же не решался», – сказал киевский политолог Михаил Погребинский.
С другой стороны, большую роль в этом сыграли Соединенные Штаты Америки, которые наращивают свое влияние на территории Украины и демонстративно унижают украинскую власть. «Американское посольство раздает команды, от которых руководство страны не может позволить себе уклониться. Так было с недавним срывом сделки с китайским инвестором предприятия «Мотор Сич», так произошло и сейчас», – полагает Погребинский.
Собеседник отметил, что только вечером 28 января прошла встреча секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова с временной поверенной в делах США на Украине Кристиной Квин, а уже 29 января были введены санкции против китайской компании Skyrizon. На этой встрече, считает Погребинский, был также решен вопрос и с введением ограничений против трех «каналов Медведчука».
Политолог уверен: это фактическое вмешательство Америки во внутренние дела Украины становится абсолютно демонстративным и нескрываемым. «Решение закрыть те каналы, которые критикуют американскую политику, – это еще один шаг, чтобы показать украинским политикам, что они сделают все, что им скажут. Но в какой-то мере этого стоило ожидать, ведь мы помним, как поступила Демократическая партия США со своими противниками. Думаю, на очереди «выпиливание» из американских цифровых платформ всех, кто не станет поддерживать политику американских демократов и Байдена», – заключил Погребинский.
Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили
эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube.
В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и сообщили о подготовке процедуры импичмента.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины.
Аргументируя свою позицию, Козак обратил внимание, что закон «О санкциях» предполагает, что они «могут вводиться со стороны Украины по отношению к иностранному государству, иностранному юридическому лицу или компании, которая находится под контролем иностранного юридического лица или субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность».
«Это сигнал, я думаю, это предупреждение для всех. Но мы не будем останавливаться, будем бороться до конца. Эти каналы показывали, на какой беспредел идет власть, показывали проблемы людей из-за незаконного повышения тарифов, показывали, что никто не думает возвращать мир в страну, показывали правду, что происходит на Украине», – подчеркнул парламентарий.
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Партия Зеленского может лишиться большинства в Раде из-за американских санкций
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Фракция партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может потерять большинство в Раде в результате скандала с исключением депутата Александра Дубинского, который попал под американские санкции «за вмешательство в выборы США», сообщают СМИ.
Украинский депутат Дубинский проинформировал, что «Слуга народа» в Верховной раде исключила его из фракции.
«Я не знаю, сколько человек проголосовали за исключение меня из фракции. Говорят, что большинство. Но я уже и сам не вижу смысла находиться в этой фракции», – сказал он в эфире канала «Наш». Как сообщил глава фракции Давид Арахамия, за исключение Дубинского проголосовали 198 депутатов, 29 – против, 19 – воздержались, передает ТАСС.
После принятия данного решения Дубинский призвал коллег, которые его поддерживали, оставаться во фракции. «Я не хочу, чтобы фракция развалилась, я поддерживаю президента Владимира Зеленского», – заявил депутат.
Формально партия «Слуга народа» насчитывает 246 депутатов. Если следом за Дубинским из нее выйдут еще около 30 депутатов, которые его поддерживают, монобольшинство развалится. У партии Зеленского будет менее 226 необходимых парламентариев.
Дубинский отметил, что происходящее нарушает «все мыслимые и немыслимые процедуры и демократические нормы». «То, что вы творите, вы за это и будете отвечать. Это безответственно, безосновательно, аморально и унизительно для страны. Еще раз для всех повторяю – это не мой персональный вопрос. Это вопрос субъектности нашей страны и ее власти, избранной украинским народом. Власти, которую вы осознанно делаете субъектом шантажа и управления аферистов и тех, кто за ними стоит», – сказал он.
В начале января Соединенные Штаты включили в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы.
В 2020 году внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора.
Напомним, в рейтинге политических организаций партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в январе 2021 года опустилась с первого на четвертое место, лидирует «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).
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Зеленский начал проверку готовности войск в Донбассе
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Представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению главы государства Владимира Зеленского прибыли в Донбасс для проверки состояния ВСУ, сообщила пресс-служба президента.
«По поручению президента Владимира Зеленского и в соответствии с планом контроля за деятельностью вооруженных сил Украины и других военных формирований в 2021 году офис главы государства 2 февраля начал инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в рамках операции объединенных сил [ООС] на территории Донецкой и Луганской областей», – передает сообщение пресс-службы Зеленского РИА «Новости».
Отмечается, что в рамках инспекции будет проведена проверка состояния готовности сил и средств, задействованных в ООС, к выполнению задач, а также определение эффективности мер, принимаемых руководством министерства обороны Украины, ВСУ и других органов военного управления. Также будут выявлены факторы, негативно влияющие на готовность к выполнению задач.
«По результатам проверки будет подготовлен доклад президенту, а также предложения по дальнейшему наращиванию возможностей ВСУ и решения имеющихся проблем в сфере обороны государства», – добавили в пресс-службе президента Украины.
Ранее экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе.
Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются боевые действия.
Эксперт объяснил разочарование украинцев в Зеленском
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«Украинцы ждали от Зеленского совсем другой власти, но когда все вернулось на круги своя, люди поняли – все политики мазаны одним миром», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Так он прокомментировал результаты социологического опроса центра «Социальный мониторинг», согласно которым 71,4% респондентов считают, что жизнь в стране становится хуже с каждым следующим президентом.
«Действительно, сейчас мы наблюдаем волну разочарования у населения в нынешнем президенте Украины. Значительная часть сторонников Владимира Зеленского разуверилась в его способности изменить жизнь в стране к лучшему, и эти настроения конвертировались в убеждение «с каждым новым президентом будет только хуже», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
По мнению собеседника, «феноменальная победа Зеленского в свое время стала своего рода красной карточкой для украинского правящего класса, в котором люди видели лишь сборище лжецов и мироедов». «Украинцы ждали от нового президента совсем другой власти, которая меньше бы врала, не воровала, уважала мнение и интересы простого населения. Но этого не произошло, все вернулось на круги своя, и люди пришли к выводу – все политики мазаны одним миром», – констатировал Золотарев.
Тем не менее, отметил политолог, Зеленский все еще остается политиком с самым высоким общенациональным уровнем поддержки. «Для него еще не все потеряно, поскольку у него пока осталось то электоральное ядро, которое обеспечивает ему не только текущий уровень доверия, но и легитимность. Однако посмотрим, что будет, если в ближайшие месяцы мы зайдем в период политической турбулентности», – полагает он.
«Но пока сложно сказать, что следующий после Зеленского президент будет еще хуже. Может быть, после разочарований мы увидим куда более успешного лидера, но пока в обществе доминирует явно пессимистичный тренд», – заключил Золотарев.
Ранее центр «Социальный мониторинг» опубликовал результаты опроса среди граждан Украины, согласно которым 71,4% респондентов считают, что жизнь в стране становится хуже с каждым следующим президентом. В декабре 2020 года этот показатель составлял 70,1%.
Независимо от личности следующего президента, он будет представлять интересы только своей партии и избирателей на отдельных территориях, полагают 60,3% респондентов (в декабре – 61,1%).
Также 66,5% опрошенных (в декабре – 64,5%) считают, что политический раскол является главной причина отсутствия реформ, противостояния сторонников и оппонентов президента после каждых выборов.
Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью по месту проживания с 15 по 25 января. Опрошены 3014 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Зеленский может стать последним президентом Украины.
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Украина запретила въезд солисту группы «Песняры»
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Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в республику солисту белорусской группы «Песняры» из-за посещения музыкантом Крыма. Запрет будет действовать в течение трех лет, сообщили в ведомстве.
«За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданину Белоруссии въезд в нашу страну сроком на три года. Сейчас белорус вылетел в Минск», – говорится на сайте погранслужбы.
Как уточняется в сообщении, солиста «Песняров» задержали в киевском аэропорту «Борисполь». В ведомстве заявили, что в Крыму музыкант находился незаконно летом 2020 года, «нарушив порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Сам артист подтвердил факт своего нахождения в Крыму. В погранслужбе не назвали имя музыканта, по информации «Украинской правды», речь идет о Валерии Дайнеко, передает ТАСС.
В марте прошлого года украинские пограничники не пропустили в страну российских певца и флейтиста и запретили им въезд на три года.
Ранее российским актерам, которые ехали на Украину со спектаклем «Идеальный свидетель», запретили въезд в страну.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
На Украине планируют переименовать донбасский поселок в Нью-Йорк
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В Верховной Раде порекомендовали переименовать поселок Новгородское Бахмутского района в Донецкой области в Нью-Йорк, сообщают украинские СМИ.
«Есть предложение поддержать представление Донецкой областной военно-гражданской администрации о переименовании поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в поселок городского типа Нью-Йорк и поручить народным депутатам Украины – членам комитета – разработать и внести на рассмотрение парламента проект постановления о переименовании поселка», – цитирует председателя комитета по местному самоуправлению Рады Андрея Клочко УНИАН.
В ходе обсуждения отмечалось, что ранее поселок уже носил такое название, оно использовалось до 1951 года. Парламентский комитет порекомендовал местным властям принять проект постановления о переименовании населенного пункта.
В сентябре 2020 года депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил на государственном уровне переименовать на Украине Россию в Московию.
В офисе Зеленского объяснили санкции против украинских телеканалов
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с утверждением, что решение о введении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK объясняется необходимостью противодействия пропаганде.
«Это абсолютно прозрачное решение <...>. Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой, иностранной пропаганды на Украине», – заявил Подоляк в комментарии украинскому изданию «Фокус».
По словам советника, санкции в отношении телеканалов – это «ответ на ежедневные информационные и пропагандистские атаки», это «совсем не про медиа и не про свободу слова». При этом Подоляк обвинил администрацию бывшего президента Украины Петра Порошенко в том, что та на протяжении многих лет якобы «активно содействовала формированию этого пропагандистского пула».
Накануне телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube.
Зеленский объяснил закрытие оппозиционных телеканалов борьбой с пропагандой
Президент Украины Владимир Зеленский назвал сложным решение о введении санкций в отношении телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK, заявив, что Киев поддерживает свободу слова, но не пропаганду.
«Санкции – трудное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», – написал Зеленский в Twitter.
Напомним, во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде».
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента президента. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Владимиром Зеленским полномочий президента Украины.
Зеленского обвинили в узурпации власти на Украине
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Указ президента Украины Владимира Зеленского о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака является актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими, заявили в ОПЗЖ.
«Указ президента Украины Зеленского о прекращении деятельности телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK, введении персональных санкций против их владельца, члена политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, является актом узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии», – приводит текст заявления ОПЗЖ ТАСС.
В оппозиции подчеркнули, что власть нарушила законодательство, а ее действия названы «попыткой расправы над оппозиционной политической силой, которая, согласно данным социологических опросов, является лидером политических симпатий».
В «Оппозиционной платформе» уточнили, что решение власти противоречит закону «О санкциях» и конституции страны. «Телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK являются украинскими юридическими лицами, а Тарас Козак – гражданин Украины, потому решение, принятое Зеленским, является грубейшим, вопиющим нарушением украинского законодательства, поскольку действие закона «О санкциях» на них не распространяется. Законы и Конституция Украины – статья 62 – прямо запрещают ограничение прав и свобод граждан, пока их виновность не доказана в законном порядке и не установлена решением суда. Никакими указами президента без решения суда не может быть прекращена деятельность телевизионных каналов», – утверждают оппозиционеры.
Партия обратилась к международным организациям и дипломатическим представительствам с призывом осудить действия президента Украины и «указать на недопустимость репрессий против оппозиции и независимых СМИ». Депутат Верховной рады от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, комментируя решение о санкциях в спецэфире на YouTube-канале телеканала ZIK, пообещал, что этот вопрос в среду будет обсуждаться в парламенте. «Я буду инициировать заседание комитета [Рады] по вопросам свободы слова», – заявил парламентарий.
Напомним, во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде».
Пушков раскрыл смысл вопроса Зеленского Байдену
Сенатор Алексей Пушков, комментируя вопрос президента Украины Владимира Зеленского главе американской администрации Джо Байдену об интеграции страны в Североатлантический альянс, заявил о желании украинских националистов развязать войну с Россией с помощью вступления в НАТО.
«Вряд ли Байден сочтет нужным ответить. Но в НАТО хорошо понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для одного – войны с Россией. А такая война вряд ли нужна большей части членов альянса», – написал Пушков в своем Twitter.
Ранее Зеленский в ходе интервью телеканалу HBO заочно поинтересовался у 46-го американского президента Джо Байдена, почему Украина до сих пор не входит в НАТО.
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Соловьев: Зеленский превзошел Порошенко в тирании
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«Президент Зеленский в очередной раз доказал, что нет худших тиранов, чем вчерашние демократы. И в этом он превзошел Порошенко», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя прекращение эфирного вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK после указа президента Украины Владимира Зеленского.
«Странно удивляться тому, что западные страны не реагируют на такое нарушение прав украинских граждан. Данная история для них попадает в категорию «это другое» и показывает совершенно уникальную степень их бесстыдства», – заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
По словам собеседника, президент Зеленский в очередной раз доказал, что нет худших тиранов, чем вчерашние демократы. «Мальчик обиделся и решил сделать просто уникальную вещь – ввести санкции против своего же гражданина. Это не решение суда, это именно санкции с формулировкой, что закрытые телеканалы спонсируются из-за рубежа страной-агрессором. Кто это решил? Какой суд это установил?» – задается вопросом Соловьев.
«На самом деле эта история еще раз показывает нацистский характер украинской власти. Ведь с журналистами и со СМИ обычно воевали именно нацисты. До такого в свое время не дошел даже Петр Порошенко, а вот Зеленский дошел», – заключил Соловьев.
Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube.
В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили
необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили
Зеленского в узурпации власти на Украине и сообщили о подготовке процедуры импичмента.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины.
Аргументируя свою позицию, Козак обратил внимание, что закон «О санкциях» предполагает, что они «могут вводиться со стороны Украины по отношению к иностранному государству, иностранному юридическому лицу или компании, которая находится под контролем иностранного юридического лица или субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность».
«Это сигнал, я думаю, это предупреждение для всех. Но мы не будем останавливаться, будем бороться до конца. Эти каналы показывали, на какой беспредел идет власть, показывали проблемы людей из-за незаконного повышения тарифов, показывали, что никто не думает возвращать мир в страну, показывали правду, что происходит на Украине», – подчеркнул парламентарий.
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