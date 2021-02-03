Кремль прокомментировал закрытие трех каналов на Украине

В Кремле осуждают санкции против трех телеканалов на Украине, ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ограничения и даже запрет деятельности телеканалов, по словам пресс-секретаря президента России, «это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ».

«Я не знаю, о какой поддержке вы говорите и что вы имеете в виду», - ответил Песков на уточняющий вопрос о том, планируется ли оказывать какую-либо информационную поддержку политической партии владельца телеканалов.

Российские СМИ, как уточнил пресс-секретарь президента, работают в обычном режиме, «освещают разные события в мире, в том числе и это событие».

«Безусловно, подобное решение властей по ограничению работы СМИ – это, конечно, те события, на которые наверняка следует обратить внимание и таким организациям, как ОБСЕ, и другим международным организациям», – сказал Песков.

В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и сообщили о подготовке процедуры импичмента.

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины.

Аргументируя свою позицию, Козак обратил внимание, что закон «О санкциях» предполагает, что они «могут вводиться со стороны Украины по отношению к иностранному государству, иностранному юридическому лицу или компании, которая находится под контролем иностранного юридического лица или субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность».