Эксперт: В Армении может состояться первый военный переворот на постсоветском пространстве

«Если сейчас армия отстранит [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна и назначит правительство, постоянное или временное, навести порядок до новых выборов, это будет первый канонический военный на постсоветском пространстве. Новое слово», – заявил журналист Александр Баунов, комментируя события в Ереване.

«По поводу Армении. Как ни странно, на постсоветском пространстве было все: и революции, цветные и черно-белые, и диктатуры, и демократии, и гибридные режимы, гражданские и межгосударственные войны, дворцовые перевороты и передача власти по наследству. Не было только одного – классического военного переворота», – написал он в своем Telegram-канале.

Баунов предположил, что в случае свершения военного переворота, Армения «пожалует в почтенный клуб государств Ближнего Востока, Юго-Восточной и Южной, где армия выполняет роль политического модератора и надзирателя».

«Это будет мощный разрыв с советской традицией, которая держала армию вне политики, и которой по инерции следовали до этого времени все постсоветские государства независимо от строя», – подчеркнул журналист.

В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».

Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян, в свою очередь, сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».

Президент Армении Армен Саркисян завил, что принимает меры по снижению напряженности в стране, и призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения никогда не находилась в таком плачевном состоянии, как сейчас, в этом виноваты власти страны.