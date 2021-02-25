Алиев заявил о глубоком кризисе в Армении

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения никогда не находилась в таком плачевном состоянии, как сейчас, в этом виноваты власти страны.

«Армения никогда не была в таком плачевном положении. Это их руководители поставили их в такое положение. И лидеры хунты, руководившей Арменией 20 лет – хунта Кочарян-Саргсян, и пришедшее после нее правительство», – цитирует Алиева РИА «Новости».

Ситуацию после войны в Нагорном Карабахе в Армении Алиев охарактеризовал как кризис.

«Что касается послевоенного периода, то сейчас все видят, что Азербайджан развивается, начались восстановительные работы (в Карабахе), а в Армении кризис, обвиняют друг друга, огрызаются друг на друга. Иностранные представители всегда говорили нам, что армянское общество демонстрирует единство и что в армянском обществе существует национальное единство. Теперь мы видим, где находится это национальное единство», – добавил президент Азербайджана.

Ранее президент Армении Армен Саркисян завил, что принимает меры по снижению напряженности в стране и призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.

В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».

Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».